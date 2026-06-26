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Ind vs Ire1st T20: भारत-आयर्लंड पहिला टी-20 सामना आज; अय्यरच्या नेतृत्वाची कसोटी, बेलफास्टची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? जाणून घ्या

Updated On: Jun 26, 2026 | 02:00 PM IST
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सारांश

India Vs Ireland 1 st T20 Pitch Report playing 11: भारत आणि आयर्लंड यांच्यात पहिला टी-२० आज बेलफास्ट येथे खेळला जाईल.या सामन्यात कशी असेल भारताची प्लेइंग ११ आणि पिच रिपोर्ट जाणून घ्या.

Ind vs Ire1st T20: भारत-आयर्लंड पहिला टी-20 सामना आज; अय्यरच्या नेतृत्वाची कसोटी, बेलफास्टची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ? जाणून घ्या
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विस्तार
  • भारत-आयर्लंड पहिला टी-20 सामना आज
  • बेलफास्टची खेळपट्टी कोणाला देणार साथ?
  • जाणून घ्या पिच रिपोर्ट
भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दोन सामन्यांच्या टी२० मालिकेला आज, शुक्रवार, २६ जूनपासून सुरूवात होत आहे. अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी आणि एकदिवसीय मालिका खेळल्यानंतर टीम इंडिया आता आयर्लंडविरुद्ध टी-२० मालिका खेळणार आहे. मालिकेतील पहिला सामना बेलफास्ट येथे सायंकाळी ६ वाजता खेळला जाईल. दोन्ही संघांचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी अर्धा तास आधी, म्हणजेच सायंकाळी ५:३० वाजता मैदानात उतरतील. कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची ही पहिलीच मालिका असणार आहे. अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारत एका नव्या पर्वाला सुरुवात करेल. या मालिकेत सर्वांचे लक्ष वैभव सूर्यवंशीवर आहे. या सामन्यात वैभव सूर्यवंशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करेल का हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. या सामन्यात कसा असेल खेळपट्टीचा अंदाज जाणून घेऊयात.

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भारत विरुद्ध आयर्लंड खेळपट्टी आणि हवामानचा अंदाज

बेलफास्टमधील सिव्हिल सर्व्हिस क्रिकेट क्लब स्टेडियमची खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल असण्याची शक्यता आहे. हवामानही वेगवान गोलंदाजांसाठी अनुकूल असेल. आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता असून, खेळपट्टीवर चांगला बाउन्स मिळू शकतो. आजच्या भारत विरुद्ध आयर्लंड टी२० सामन्यावर पावसाचे सावट आहे. सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी १:३० वाजता सुरू होणार आहे, परंतु दुपारी १ ते ४ च्या दरम्यान पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी प्रथम गोलंदाजी करणे पसंत करेल. हे धावांचा पाठलाग करण्यासाठी अनुकूल हे मैदान अनुकून मानले जाते.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

भारत आणि आयर्लंड यांच्यात आतापर्यंत ८ सामने झाले असून, भारताने सर्व सामने जिंकले आहेत. आयर्लंड अजूनही भारताविरुद्ध आपल्या पहिल्या विजयाच्या शोधात आहे. भारतीय संघाने आयर्लंडवर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवले आहे. आजही भारतच विजयाचा प्रबळ दावेदार आहे.

भारत विरुद्ध आयर्लंड टी२० सामना कुठे पाहाल?

भारत विरुद्ध आयर्लंड टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील पहिला सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर पाहता येईल. सोनी लाइव्ह ॲप आणि वेबसाइटद्वारे तुमच्या फोनवर थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.

दोन्ही संघाची संभाव्य प्लेइंग ११

भारत: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), टिळक वर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल/वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा

आयर्लंड: टिम टेक्टर, रॉस अडायर, हॅरी टेक्टर, लॉर्कन टकर (विकेटकीपर/कर्णधार), गॅरेथ डेलानी, स्टीफन डोहेनी, जॉर्ज डॉकरेल, बेंजामिन कॅलिट्झ, मॅथ्यू हम्फ्रीज, रुबेन विल्सन आणि गॅविन होए

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Web Title: India vs ireland 1st t20 belfast pitch report playing 11

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Published On: Jun 26, 2026 | 02:00 PM

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