रविवार, 21 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Videos »
  • Ahilyanagar Financial Exploitation Of A Poor Farming Family Serious Allegations Against Aadhaar Hospital Healthcare System Shaken

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Updated On: Jun 21, 2026 | 03:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

पुणे जिल्ह्यातील शिंगवे पारगाव येथील 'आधार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल' आणि निमगाव सावा येथील एका डॉक्टरांवर आयुष्मान भारत योजनेच्या नावाखाली रुग्णाची आर्थिक पिळवणूक केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.

Follow Us:
विस्तार

 

 

पुणे जिल्ह्यातील शिंगवे पारगाव येथील ‘आधार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल’ आणि निमगाव सावा येथील एका डॉक्टरांवर आयुष्मान भारत योजनेच्या नावाखाली रुग्णाची आर्थिक पिळवणूक केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अपघातात जखमी झालेल्या एका शेतकरी कुटुंबातील रुग्णाकडून मोफत उपचार योजनेचे कार्ड असतानाही रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. तसेच अतिरिक्त पैशांची मागणी करत रुग्णाला तब्बल 24 तास हॉस्पिटलमध्ये रोखून ठेवल्याचा, पावती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आणि तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, संबंधित हॉस्पिटल प्रशासनाने आरोपांवर सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नसून, या प्रकरणाची चौकशी आणि दोषींवर कारवाईची मागणी होत आहे. प्रकरणातील सर्व आरोप हे तक्रारदारांनी केलेले असून संबंधित यंत्रणांच्या चौकशीनंतरच अंतिम तथ्य स्पष्ट होईल.

Follow Us:
विस्तार

 

 

पुणे जिल्ह्यातील शिंगवे पारगाव येथील ‘आधार मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल’ आणि निमगाव सावा येथील एका डॉक्टरांवर आयुष्मान भारत योजनेच्या नावाखाली रुग्णाची आर्थिक पिळवणूक केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अपघातात जखमी झालेल्या एका शेतकरी कुटुंबातील रुग्णाकडून मोफत उपचार योजनेचे कार्ड असतानाही रोख रक्कम घेतल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. तसेच अतिरिक्त पैशांची मागणी करत रुग्णाला तब्बल 24 तास हॉस्पिटलमध्ये रोखून ठेवल्याचा, पावती देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आणि तक्रार मागे घेण्यासाठी दबाव टाकल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे आयुष्मान भारत योजनेच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, संबंधित हॉस्पिटल प्रशासनाने आरोपांवर सविस्तर प्रतिक्रिया दिलेली नसून, या प्रकरणाची चौकशी आणि दोषींवर कारवाईची मागणी होत आहे. प्रकरणातील सर्व आरोप हे तक्रारदारांनी केलेले असून संबंधित यंत्रणांच्या चौकशीनंतरच अंतिम तथ्य स्पष्ट होईल.

Web Title: Ahilyanagar financial exploitation of a poor farming family serious allegations against aadhaar hospital healthcare system shaken

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 21, 2026 | 03:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ayushman Card: मनपाची मोठी कामगिरी! शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त ‘आयुष्मान भारत’ कार्डांची निर्मिती, ५ लाखांचे विमा संरक्षण!
1

Ayushman Card: मनपाची मोठी कामगिरी! शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त ‘आयुष्मान भारत’ कार्डांची निर्मिती, ५ लाखांचे विमा संरक्षण!

Ayushman Bharat: 5 लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार हवेत? घरबसल्या अवघ्या 2 मिनिटांत डाऊनलोड करा ‘आयुष्मान कार्ड’
2

Ayushman Bharat: 5 लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार हवेत? घरबसल्या अवघ्या 2 मिनिटांत डाऊनलोड करा ‘आयुष्मान कार्ड’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण

ओमराजेंना परत आणण्यासाठी हालचाली? संजय राऊत अचानक राज ठाकरेंच्या भेटीला; राजकीय चर्चांना उधाण

Jun 21, 2026 | 03:44 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
ज्यासाठी Ambani-Adani अब्जावधी गुंतवताहेत, चीनने समुद्राखाली उभारत रचला इतिहास! भारतासाठीही मोठी संधी?

ज्यासाठी Ambani-Adani अब्जावधी गुंतवताहेत, चीनने समुद्राखाली उभारत रचला इतिहास! भारतासाठीही मोठी संधी?

Jun 21, 2026 | 03:35 PM
वाहन चालवताना ‘रोड रेज’ कसा टाळावा आणि मानसिक संतुलन कसे ठेवावे? रस्त्यावरील रागाला कसा आळा घालावा? जाणून घ्या

वाहन चालवताना ‘रोड रेज’ कसा टाळावा आणि मानसिक संतुलन कसे ठेवावे? रस्त्यावरील रागाला कसा आळा घालावा? जाणून घ्या

Jun 21, 2026 | 03:33 PM
Hybrid Cars : 60 दिवस, अमेरिकेचे 6 अब्ज डॉलर्स, आणि संपूर्ण जगाची नजर; US-Iran शांतता चर्चेसाठी JD Vance स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल

Hybrid Cars : 60 दिवस, अमेरिकेचे 6 अब्ज डॉलर्स, आणि संपूर्ण जगाची नजर; US-Iran शांतता चर्चेसाठी JD Vance स्वित्झर्लंडमध्ये दाखल

Jun 21, 2026 | 03:32 PM
पोषक घटकांनी समृद्ध असलेले सीताफळ शरीरासाठी ठरेल गुणकारी, रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास होईल मदत

पोषक घटकांनी समृद्ध असलेले सीताफळ शरीरासाठी ठरेल गुणकारी, रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होण्यास होईल मदत

Jun 21, 2026 | 03:30 PM
Victoria Movie : सातव्या मजल्यावर घडलं तरी काय? सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान सोनाली कुलकर्णीसोबत घडलेली ‘ती’ विचित्र घटना

Victoria Movie : सातव्या मजल्यावर घडलं तरी काय? सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान सोनाली कुलकर्णीसोबत घडलेली ‘ती’ विचित्र घटना

Jun 21, 2026 | 03:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा