Ayushman Bharat: 5 लाखांपर्यंतचे मोफत उपचार हवेत? घरबसल्या अवघ्या 2 मिनिटांत डाऊनलोड करा ‘आयुष्मान कार्ड’

Updated On: May 29, 2026 | 08:47 PM IST
सारांश

सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेमुळे देशभरातील लाखो लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. आयुष्मान कार्ड नसल्यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यावर अनेक लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि त्यांना लांब रांगेत उभे राहावे लागते. पण आता हे काम सोपं झालं आहे.

विस्तार

Ayushman Bharat: सरकारच्या आयुष्मान भारत योजनेमुळे देशभरातील लाखो लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळतात. आयुष्मान कार्ड नसल्यामुळे रुग्णालयात दाखल झाल्यावर अनेक लोकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आणि त्यांना लांब रांगेत उभे राहावे लागते. पण आता यासाठी तुम्हाला कुठेही जाण्याची गरज नाही. तुम्ही तुमच्या मोबाईल फोन आणि आधार कार्डचा वापर करून घरबसल्या फक्त दोन मिनिटांत आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करू शकता. ते कसं काय ? या आर्टिकलमधून समजून घेऊयात.

डिजिटल आरोग्य कार्ड

आयुष्मान कार्ड हे डिजिटल आरोग्य कार्ड म्हणून काम करते. यामुळे सरकारी आणि सूचीबद्ध खाजगी रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस उपचार घेता येतात. जर तुमचे नाव पात्रतेच्या यादीत असेल, तर तुम्ही तुमचे ई-कार्ड सहजपणे डाउनलोड करू शकता.

आयुष्मान कार्ड कसे डाउनलोड करावे:

जर तुमचे नाव आयुष्मान भारत योजनेच्या लाभार्थी यादीमध्ये समाविष्ट असेल, तर तुम्ही खाली दिलेल्या अत्यंत सोप्या पायऱ्यांचे अनुसरण करून तुमचे ई-कार्ड डाउनलोड करू शकता:
अधिकृत पोर्टल वापरा: सर्वप्रथम, तुमच्या मोबाईल ब्राउझरमध्ये आयुष्मान भारतच्या अधिकृत वेबसाइटला (beneficiary.nha.gov.in) भेट द्या.
लॉगिन प्रक्रिया: ‘लाभार्थी’ पर्याय निवडा, तुमचा मोबाईल नंबर टाका आणि ‘सत्यापित करा’ वर क्लिक करा. तुमच्या फोनवर मिळालेला ओटीपी टाकून लॉगिन करा.
आधार पडताळणी: आपले राज्य, जिल्हा आणि योजना (PMJAY) निवडा. त्यानंतर, आपला फॅमिली आयडी किंवा आधार कार्ड क्रमांक निवडा. आपण आपला क्रमांक टाकताच, आपल्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे स्क्रीनवर दिसतील.
ई-केवायसी आणि डाउनलोड: ज्या सदस्याचे कार्ड तुम्हाला डाउनलोड करायचे आहे, त्याच्या नावापुढील ‘ॲक्शन’ किंवा ‘डाउनलोड’ बटणावर क्लिक करा. त्यानंतर आधार ओटीपी वापरून पडताळणी पूर्ण करा.
हातात कार्ड: पडताळणी यशस्वी झाल्यावर, तुमचे डिजिटल ‘आयुष्मान कार्ड’ तुमच्या स्क्रीनवर दिसेल. ते PDF स्वरूपात डाउनलोड करा आणि गरज भासल्यास त्याची प्रिंट काढा.

या योजनेचे प्रमुख फायदे काय आहेत?

आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार उपलब्ध आहेत. यामध्ये विविध गंभीर आजार, शस्त्रक्रिया आणि रुग्णालयातील उपचारांचा खर्च समाविष्ट आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, रुग्णांना उपचारादरम्यान रोख रक्कम देण्याची गरज नसते. जर तुम्ही अजून तुमचे आयुष्मान कार्ड डाउनलोड केले नसेल, तर ते तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये नक्की सेव्ह करा. हे कार्ड आपत्कालीन परिस्थितीत तुमचे लाखो रुपये वाचवू शकते.

Published On: May 29, 2026 | 08:47 PM

