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Ayushman Card: मनपाची मोठी कामगिरी! शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त ‘आयुष्मान भारत’ कार्डांची निर्मिती, ५ लाखांचे विमा संरक्षण!

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:04 PM IST
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सारांश

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेने शहरात ५ लाख २६ हजार ४६६ आयुष्मान भारत कार्डांची निर्मिती केली आहे. आयुक्त अमोल येडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ५ लाखांच्या मोफत आरोग्य विम्यासाठी विशेष मोहीम सुरू आहे.

मनपाची मोठी कामगिरी! शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त 'आयुष्मान भारत' कार्डांची निर्मिती

मनपाची मोठी कामगिरी! शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त 'आयुष्मान भारत' कार्डांची निर्मिती

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विस्तार
  • मनपाची मोठी कामगिरी!
  • शहरात ५.२६ लाखांपेक्षा जास्त ‘आयुष्मान भारत’ कार्डांची निर्मिती
  • ५ लाखांचे विमा संरक्षण!
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): संभाजीनगर शहरातील पात्र नागरिकांना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी महानगरपालिकेने आयुष्मान भारत कार्ड निर्मिती मोहिमेला वेग दिला आहे. विविध स्तरांवर राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमांमुळे आतापर्यंत शहरात तब्बल ५ लाख २६ हजार ४६६ आयुष्मान भारत कार्डाची निर्मिती करण्यात आली आहे. महानगरपालिका आयुक्त अमोल येडगे यांच्या निर्देशानुसार आणि अतिरिक्त आयुक्त-कल्पिता पिंपळे यांच्या २ मार्गदर्शनाखाली आरोग्य विभागाकडून ही मोहीम राबविण्यात येत आहे.

डॉ. उज्वला भामरे यांच्या समन्वयातून आशा सेविका, एमपीडब्ल्यू कर्मचारी तसेच युग इन्फ्राटेक सर्व्हिसेस प्रा. लि. यांच्या सहकार्याने पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून ई-केवायसी आणि कार्ड निर्मितीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे. शहरातील सर्व आरोग्य केंद्रे, विविध झोन, दिव्यांगांसाठी विशेष मोहीम तसेच शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये आयुष्मान कार्ड नोंदणीचे उपक्रम राबविले जात आहेत. पात्र लाभार्थ्यांना महानगरपालिकेच्या आरोग्य केंद्रांमध्ये जाऊन ई-केवायसी पूर्ण करून कार्ड मिळविण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

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पाच लाखापर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण

  • आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य विमा संरक्षण मिळते.
  • शासनमान्य रुग्णालयांमध्ये विविध आजारांवरील उपचारांची सुविधा उपलब्ध होत असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी ही योजना मोठा आधार ठरत आहे. त्यामुळे पात्र नागरिकांनी तातडीने आयुष्मान भारत कार्ड काढून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
  • आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य विमा संरक्षण मिळते.
  • गंभीर आजारांवरील उपचारांचा खर्च कमी करण्यास ही योजना मदत करते.
  • शासकीय तसेच मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचाराची सुविधा उपलब्ध असल्याने गरजू कुटुंबांसाठी हे कार्ड आर्थिक संरक्षणाचे प्रभावी कवच ठरत आहे.
  • महानगरपालिकेचे उद्दिष्ट शहरातील प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचविण्याचे असून त्यासाठी विशेष मोहीम सुरू आहे.
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Web Title: Municipal corporation issues over 5 lakh ayushman bharat cards

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Published On: Jun 14, 2026 | 03:04 PM

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