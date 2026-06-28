Japan Earthquake : जपानमध्ये मोठा भूकंप; ईशान्य किनाऱ्याजवळ जाणवले धक्के, 6.1 नोंदवली गेली तीव्रता

टोकियो : व्हेनेझुएलामध्ये काही दिवसांपूर्वीच शक्तिशाली भूकंप झाला होता. यामध्ये मोठ्या वित्तहानीसह जीवितहानीही झाली होती. त्यानंतर आता जपानमध्ये मोठा भूकंप झाला. जपानच्या ईशान्य किनाऱ्याजवळ ६.१ तीव्रतेचा भूकंप झाला, ज्यामुळे अनेक भागांमध्ये धक्के जाणवले. अद्याप कोणत्याही नुकसानीची नोंद झालेली नसली तरी परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
जपानमध्ये रविवारी सकाळी ६.१ तीव्रतेचा भूकंप झाला. त्याचा केंद्रबिंदू जपानच्या ईशान्य किनाऱ्याजवळील इवाते प्रांताच्या समुद्रात होता. तो जमिनीखाली अंदाजे ४० किलोमीटर खोल होता. जपान हवामान संस्थेनुसार, आओमोरी आणि इतर आसपासच्या भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले. रविवारी स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ७:२५ वाजता इवाते प्रांताच्या किनाऱ्याजवळ भूकंप झाला. त्याची खोली अंदाजे ४० किलोमीटर होती. आओमोरी प्रांत आणि आसपासच्या भागांमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवल्याचे समोर आले आहे. या भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा देण्यात आलेला नाही.
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दरम्यान, या भूकंपात अद्याप कोणतीही वित्तहानी अथवा जीवितहानी झाल्याचे वृत्त नाही. मात्र, वारंवार होणाऱ्या भूकंपांमुळे भूस्खलनाची चिंता वाढली आहे. अलीकडच्या दिवसांत अनेक भूकंपांची नोंद झाली आहे, ज्यात गुरुवारी त्याच भागाजवळ झालेल्या ७.२ तीव्रतेच्या मोठ्या भूकंपाचा समावेश आहे. सुरुवातीला त्याची तीव्रता कमी असल्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु नंतर त्याची तीव्रता वाढवण्यात आली.
आणखी भूकंपाचा अंदाज
हवामान विभागाने इशारा दिला आहे की, येत्या काही दिवसांत आणखी भूकंप होऊ शकतात. शुक्रवारी, टोकियोच्या पश्चिमेला असलेल्या माउंट फुजी आणि यामानाशी प्रांतात ५.६ तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली आहे.
जपानमध्ये चार दिवसांत अनेक भूकंप
जपानमधील तीव्र भूकंपांची मालिका कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. रविवारी पहाटे, उत्तर जपानमधील इवाते प्रांताच्या किनारपट्टी भागात शक्तिशाली भूकंप झाला. सुदैवाने, कोणतीही जीवितहानी किंवा मोठे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही आणि त्सुनामीचा इशाराही देण्यात आलेला नाही. गेल्या काही दिवसांपासून जपानच्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये एकापाठोपाठ एक होणाऱ्या भूकंपांमुळे जनता आणि सरकार या दोघांचीही चिंता वाढली आहे.