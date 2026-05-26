Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Chile Earthquake 6 9 Magnitude Earthquake Hits Northern Chile

Chile Earthquake : उत्तर चिलीमध्ये भूकंपाचा जोरदार झटका; ६.९ रिश्टर स्केलची नोंद, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली

Updated On: May 26, 2026 | 11:17 AM IST
जाहिरात
सारांश

Chile Earthquake : दक्षिण अमेरिका देश चिली पुन्हा एकदा भूकंपाच्या जोरदार झटक्यांनी हादरला आहे. या भूकंपाची तीव्रता ६.९ इतकी नोंदवण्यात आली आहे. सुदैवाने, भूकंपाची खोली अधिक असल्याने त्सुनामीचा धोका टळला आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही.

Chile Earthquake

Chile Earthquake : उत्तर चिलीमध्ये भूकंपाचा जोरदार झटका; ६.९ रिश्टर स्केलची नोंद, सुदैवाने जीवितहानी टळली (फोटो सौजन्य: iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • उत्तर चिलीमध्ये ६.९ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूंकप
  • सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली
  • त्सुनामीचा धोकाही नाही
Chile Earthquake news in Marathi : सांतियागो : दक्षिण अमेरिका देश चिलीमध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले आहेत. या भूकंपाची तीव्रता ६.९ रिश्टर स्केल नोंदवण्यात आली असून या शक्तीशाली भूकंपाने संपूर्ण चिली हादरवून सोडले आहे. सुदैवाने, भूकंपाची तीव्रता अधिक असूनही कोणत्याही प्रकारची जीविताहीन झालेली नाही. तसेच कोणतेही मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही. याशिवाय त्सुनामीचा संभाव्य धोकाही नसल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे.

Taiwan Earthquake: तैवान हादरले! 6.1 रिश्टर स्केलचा भूकंप; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

अटाकामा वाळवंटात भूकंपाचे केंद्र

यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे(USGS) संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या शक्तिशाली भूकंपाचे केंद्र अटाकामा वाळवंटातील कलामा शहरापासून ३१ किलोमीटर दूरवर होते. याची खोली सुमारे १०० किमी होती. चिली विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय भूकंप (Earthquake) विज्ञान केंद्राच्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार, संध्याकाळी ५.५२ वाजता भूकंप झाला.

मोठी जीवितहानी टळली

चिलीच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपाची तीव्रता जास्त असली तरी कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तसेच यानंतर तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून कोणताही संभाव्य धोका नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

भूकंपाच्या केंद्रभागाची खोली अधिक असल्याने समुद्रात लाटा उसळून त्सुनामीचा धोकाही टळला आहे. सुरुवातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु सरकारने कोणताही धोका नसल्याची माहिती देताच सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला.

चिलीमध्ये सतत का होतात भूंकप

भौगोलिक रचनेनुसार, चिली हा जगातील सर्वात भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक आहे. चिली नाझका प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट आणि अंटार्क्टिक प्लेट अशा तीन मोठ्या प्लेट्सवर स्थित आहेत. या टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या सतत घर्षणामुळे, वारंवार होणाऱ्या हालचालींमुळे उर्जा बाहेर पडत आहे. ज्यामुळे ही उर्जा बाहेर पडताना जमिनीवर कंपणे जाणवू लागतात. यालाच आपण भूकंप म्हणतो.

चिलीतील भूकंपाच्या घटना

चिलीचा भूकंपाचा इतिहास अतिशय भयानक राहिलेला आहे. चिलीमध्ये १९६० साली वाल्दिविया येथे ९.५ तीव्रतेचा शक्तीशाली भूकंपाची नोंद झाली होती. यावेळी ९,५०० हून अधिक लोकांचा बळी गेला होता. तर २०१० मध्ये झालेल्या ८.८ तीव्रतेच्या जोरदार भूकंपात ५२० पेक्षा जास्त लोकांना जीव गमवावा लागला होता. २६ मे २०२६ रोजी देखील ६.९ तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली, पण सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली.

भूकंपाने हादरला भारत! अफगाणिस्तानमध्ये 5.9 रिश्टर स्केलचा Earthquake; दिल्ली अन्…

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चिलीमध्ये भूकंपाची तीव्रता किती नोंदवण्यात आली?

    Ans: दक्षिण अमेरिका देश चिलीमध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले आहे. या भूकंपाची तीव्रता ६.९ रिश्टर स्केल नोंदवण्यात आली आहे.

  • Que: या भूकंपामुळे चिलीमध्ये किती जीवितहानी झाली?

    Ans: चिलीच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपाची खोली अधिक असल्याने कोणत्याही प्रकारे त्सुनामीचा धोका नाही. तसेच कोणतीही मोठी जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही.

Web Title: Chile earthquake 6 9 magnitude earthquake hits northern chile

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 11:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबुल्ल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त
1

Israel Attack Lebanon : इस्रायलचा लेबनॉनवर भीषण प्रहार; हिजबुल्ल्हाच्या कमांड सेंटर्सना क्षेपणास्त्रांनी केले उद्धवस्त

US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?
2

US Iran Strike : शांततेच्या प्रयत्नांना मोठा सुरुंग? होर्मुझच्या खाडीत अमेरिकेचा इराणवर भीषण हल्ला, पुन्हा युद्धाचे ढग गडद?

Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ
3

Ivanka Trump : ट्रम्प यांच्या मुलीच्या इव्हांकाच्या हत्येचा इराणने रचला होता कट? गुप्त नकाशा अन् ‘त्या’ धमकीने खळबळ

US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर
4

US Iran Peace Deal : अमेरिका इराणमध्ये शांतता करार अंतिम टप्प्यात; ‘Hormuz’ बाबत मोठी अपडेट समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Crime News : मिरा-भाईंदर हादरलं! डिलिव्हरी बॉयवर जीवघेणा हल्ला; आर्थिक वादातून ब्लेडने वार केल्याचा आरोप

Crime News : मिरा-भाईंदर हादरलं! डिलिव्हरी बॉयवर जीवघेणा हल्ला; आर्थिक वादातून ब्लेडने वार केल्याचा आरोप

May 26, 2026 | 11:19 AM
ट्विशा शर्मा घटनेची पुनरावृत्ती? लखनाैमध्ये नवविवाहितेचा संशायास्पद मृत्यू; 6 महिन्यांआधी झालं होतं लग्न

ट्विशा शर्मा घटनेची पुनरावृत्ती? लखनाैमध्ये नवविवाहितेचा संशायास्पद मृत्यू; 6 महिन्यांआधी झालं होतं लग्न

May 26, 2026 | 11:15 AM
पोलीस अधिकाऱ्याचं भयानक कांड! तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं; सलग दोन वर्षे…

पोलीस अधिकाऱ्याचं भयानक कांड! तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं; सलग दोन वर्षे…

May 26, 2026 | 11:12 AM
Chile Earthquake : उत्तर चिलीमध्ये भूकंपाचा जोरदार झटका; ६.९ रिश्टर स्केलची नोंद, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली

Chile Earthquake : उत्तर चिलीमध्ये भूकंपाचा जोरदार झटका; ६.९ रिश्टर स्केलची नोंद, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली

May 26, 2026 | 11:09 AM
धक्कादायक ! धावत्या गाडीत अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; व्हिडिओही काढला अन्…

धक्कादायक ! धावत्या गाडीत अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक अत्याचार; व्हिडिओही काढला अन्…

May 26, 2026 | 11:00 AM
पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करायला का नाही पोहचला Rohit Sharma? समोर आलं कारण

पद्मश्री पुरस्कार स्वीकार करायला का नाही पोहचला Rohit Sharma? समोर आलं कारण

May 26, 2026 | 10:59 AM
SAIL Recruitment 2026: कोणत्याही परीक्षेविना थेट मुलाखतीतून निवड? सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी संधी!

SAIL Recruitment 2026: कोणत्याही परीक्षेविना थेट मुलाखतीतून निवड? सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी मोठी संधी!

May 26, 2026 | 10:51 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM