Chile Earthquake : उत्तर चिलीमध्ये भूकंपाचा जोरदार झटका; ६.९ रिश्टर स्केलची नोंद, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली

Taiwan Earthquake: तैवान हादरले! 6.1 रिश्टर स्केलचा भूकंप; नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हे(USGS) संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, या शक्तिशाली भूकंपाचे केंद्र अटाकामा वाळवंटातील कलामा शहरापासून ३१ किलोमीटर दूरवर होते. याची खोली सुमारे १०० किमी होती. चिली विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय भूकंप (Earthquake) विज्ञान केंद्राच्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार, संध्याकाळी ५.५२ वाजता भूकंप झाला.
चिलीच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपाची तीव्रता जास्त असली तरी कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. तसेच यानंतर तातडीने परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून कोणताही संभाव्य धोका नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
भूकंपाच्या केंद्रभागाची खोली अधिक असल्याने समुद्रात लाटा उसळून त्सुनामीचा धोकाही टळला आहे. सुरुवातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु सरकारने कोणताही धोका नसल्याची माहिती देताच सर्वांनी सुटकेचा श्वास सोडला.
भौगोलिक रचनेनुसार, चिली हा जगातील सर्वात भूकंपप्रवण क्षेत्रांपैकी एक आहे. चिली नाझका प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट आणि अंटार्क्टिक प्लेट अशा तीन मोठ्या प्लेट्सवर स्थित आहेत. या टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या सतत घर्षणामुळे, वारंवार होणाऱ्या हालचालींमुळे उर्जा बाहेर पडत आहे. ज्यामुळे ही उर्जा बाहेर पडताना जमिनीवर कंपणे जाणवू लागतात. यालाच आपण भूकंप म्हणतो.
चिलीचा भूकंपाचा इतिहास अतिशय भयानक राहिलेला आहे. चिलीमध्ये १९६० साली वाल्दिविया येथे ९.५ तीव्रतेचा शक्तीशाली भूकंपाची नोंद झाली होती. यावेळी ९,५०० हून अधिक लोकांचा बळी गेला होता. तर २०१० मध्ये झालेल्या ८.८ तीव्रतेच्या जोरदार भूकंपात ५२० पेक्षा जास्त लोकांना जीव गमवावा लागला होता. २६ मे २०२६ रोजी देखील ६.९ तीव्रतेच्या भूकंपाची नोंद झाली, पण सुदैवाने मोठी दुर्घटना टळली.
Ans: दक्षिण अमेरिका देश चिलीमध्ये भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले आहे. या भूकंपाची तीव्रता ६.९ रिश्टर स्केल नोंदवण्यात आली आहे.
Ans: चिलीच्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, भूकंपाची खोली अधिक असल्याने कोणत्याही प्रकारे त्सुनामीचा धोका नाही. तसेच कोणतीही मोठी जीवित किंवा वित्तहानी झालेली नाही.