Hero MotoCorp ने लाँच केली New Passion+ Disc; 71 kmpl चे मिळेल मायलेज

नवी दिल्ली : जगातील सर्वात मोठी दुचाकी उत्पादक कंपनी हिरो मोटोकॉर्पने आपली सर्वात विश्वासार्ह आणि लोकप्रिय मोटरसायकल Passion+ चा एक नवीन डिस्क व्हेरिएंट आणला. आधुनिक शहरी प्रवाशांच्या गरजा लक्षात घेऊन डिझाइन केलेले हे नवीन मॉडेल, स्टाईल, वाढीव सुरक्षा आणि उत्कृष्ट इंधन कार्यक्षमतेचा उत्तम मिलाफ मिळत आहे.
नवीन Hero Passion+ Disc आता देशभरातील हिरो डीलरशिपवर अधिक स्मार्ट फीचर्स आणि प्रीमियम डिझाइनसह उपलब्ध आहे. अगदी नवीन पॅशन+ डिस्क हेवी ग्रे, नेक्सस ब्लू, डार्क इंडस्ट्रियल ग्रे आणि पर्ल रेड या चार आकर्षक ड्युअल-टोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे आणि तिची किंमत ८४१२८ (एक्स-शोरूम, दिल्ली) आहे. आता, हिरो मोटोकॉर्पच्या अगदी नवीन Passion+ Disc च्या लूक आणि फीचर्स अनेक माहिती दिली जात आहे.
या बाईकचे डिझाइन खूपच प्रीमियम आहे. यात पहिल्यांदाच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आले आहे, जे रायडर्सना रिअल-टाईम मायलेज इंडिकेटर, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, कॉल/एसएमएस अलर्ट्स आणि सर्व्हिस रिमाइंडर्स यांसारखी फीचर्स मिळत आहे. यात सेगमेंटमधील पहिला एलईडी प्रोजेक्टर हेडलॅम्प देखील आहे, जो रात्रीच्या वेळी उत्तम दृश्यमानता देतो.
दमदार परफॉर्मन्स आणि उत्कृष्ट मायलेज
हिरो मोटोकॉर्पची नवीन पॅशन प्लस डिस्क मोटरसायकल १०० सीसी, बीएस-VI आणि ओबीडी-२ अनुरूप इंजिनद्वारे समर्थित आहे, जे ७.९१ पीएस पॉवर आणि ८.०५ एनएम पीक टॉर्क निर्माण करते. कंपनीच्या पेटंटेड आयडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टीम (i3S) तंत्रज्ञानामुळे, ही बाईक ७१ किमी/लीटरचे मायलेज देते, ज्यामुळे ती कम्युटर रायडर्ससाठी एक किफायतशीर पर्याय ठरते.
सुरक्षितता आणि आराम
सुरक्षिततेला प्राधान्य देत, हिरो मोटोकॉर्पने नवीन पॅशन प्लस डिस्क व्हेरिएंटमध्ये फ्रंट डिस्क ब्रेक दिला आहे, ज्यामुळे ब्रेकिंग अधिक अचूक आणि सुरक्षित होते. याव्यतिरिक्त, साइड स्टँड इंडिकेटरसह इंजिन कट-ऑफ फीचर जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे बाईकची सुरक्षितता आणखी वाढते. शिवाय, या बाईकमध्ये आरामदायक लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी एर्गोनॉमिक सीट आणि आरामदायक रायडिंग पोझिशन आहे.
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