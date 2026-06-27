EV vs CNG : इलेक्ट्रिक की CNG कार? 15 वर्षांत कोणती कार वाचवते सर्वाधिक पैसे, अहवालातून मोठा खुलासा

तुम्ही नवीन कार विकत घेतली, तर ईव्ही मॉडेलची किंमत सीएनजी कारपेक्षा सुमारे २ ते ३ लाख रुपये जास्त असेल. पण खरी गंमत तेव्हा सुरू होते जेव्हा कार रस्त्यावर येते. समजा तुम्ही वर्षाला १५,००० किलोमीटर गाडी चालवता, तर तुम्ही १५ वर्षांत एकूण २,२५,००० किलोमीटरचा प्रवास कराल.
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या काळात, घरी ईव्ही (EV) चार्ज करण्यासाठी अंदाजे ₹१.५ प्रति किलोमीटर खर्च येतो, ज्यामुळे १५ वर्षांत एकूण खर्च ₹३३७,५०० होतो. सीएनजी कारसाठी ₹४ प्रति किलोमीटर दराने, १५ वर्षांतील एकूण खर्च ₹९००,००० येतो. याचा अर्थ असा की, ईव्हीमुळे तुमच्या इंधन खर्चात थेट सुमारे ₹५.५ लाखांची बचत होते, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक कारला अधिक पसंती मिळते.
इंधन वापरानंतर, दुसरी मोठी समस्या देखभालीची आहे. या बाबतीतही दोन्ही वाहनांमध्ये लक्षणीय फरक आहे. सीएनजी कारमध्ये पारंपरिक पेट्रोल कारप्रमाणेच इंजिन, क्लच, गिअरबॉक्ससारखे प्रकार असतात . यामुळे ठराविक कालावधीनंतर इंजिन ऑइल बदलणे, फिल्टर स्वच्छ करणे आणि सीएनजी किटची पुन्हा चाचणी करणे आवश्यक असते, ज्यामुळे खर्चात वाढ होते. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक कारमध्ये गुंतागुंतीचे इंजिन किंवा गिअरबॉक्स नसतो, तर फक्त मोटर आणि बॅटरी असते. ऑइल बदलण्याच्या त्रासाशिवाय, ईव्हीची वार्षिक सर्व्हिस सीएनजी कारपेक्षा लक्षणीयरीत्या स्वस्त असते.
जरी ईव्हीमुळे तुमच्या चालू खर्चात आणि सर्व्हिसमध्ये लाखो रुपयांची बचत होत असली, तरी एक असा पैलू आहे जो परिस्थिती पालटू शकतो. ईव्हीचा सर्वात मोठा खर्च तिच्या लिथियम-आयन बॅटरीवर होतो. कंपन्या साधारणपणे ८ वर्षे किंवा १.६ लाख किलोमीटरची वॉरंटी देतात. जर तुम्ही कार १५ वर्षे ठेवण्याचा विचार करत असाल, तर तुम्हाला तिच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी तिची बॅटरी बदलावी लागेल, ज्याची किंमत आजच्या काळात २ ते ४ लाख रुपये आहे. शिवाय, पुनर्विक्री मूल्याच्या बाबतीत, वापरलेल्या सीएनजी कार बाजारात सहज आणि चांगल्या किमतीत विकल्या जातात, तर वापरलेल्या ईव्हीची किंमत पूर्णपणे तिच्या बॅटरीच्या स्थितीवर अवलंबून असते.
EV चा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कमी रनिंग कॉस्ट. पेट्रोल किंवा CNGच्या तुलनेत विजेचा खर्च कमी असल्याने दर किलोमीटरमागे होणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी पडतो. तसेच EVमध्ये इंजिन ऑइल, क्लच, गिअरबॉक्स यांसारखे अनेक यांत्रिक भाग नसल्याने देखभाल खर्चही तुलनेने कमी असतो. दुसरीकडे, CNG कारची सुरुवातीची किंमत EV पेक्षा कमी असते. देशभरात CNG स्टेशनचे जाळेही मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असल्याने अनेक ग्राहक CNG कारला प्राधान्य देतात. मात्र, इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि नियमित सर्व्हिसिंगचा खर्च दीर्घकालीन खर्च वाढवू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात प्रवास करणाऱ्या आणि घरी किंवा कार्यालयात चार्जिंगची सुविधा असलेल्या ग्राहकांसाठी EV हा अधिक किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो. तर, कमी सुरुवातीच्या गुंतवणुकीत जास्त मायलेज आणि सोयीस्कर इंधन पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी CNG कार अजूनही एक मजबूत पर्याय मानला जातो. म्हणूनच, EV आणि CNG यांपैकी कोणता पर्याय अधिक फायदेशीर आहे, हे तुमच्या वापराच्या पद्धती, वार्षिक प्रवास, चार्जिंग सुविधा आणि दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनावर अवलंबून आहे.
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