Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

March Bank Holidays 2026: मार्चमध्ये ११ दिवस बँका राहणार बंद; बँकिंग कामे अडकू नयेत म्हणून आधीच प्लॅन करा

फेब्रुवारी महिना संपायला अवघे तीन दिवस उरले. त्यानंतर मार्च महिना सुरू होईल. आर्थिक वर्षा २०२५-२६ चा हा शेवटचा महिना असणार आहे. मार्च महिन्यातील बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी जाहीर झाली.

Updated On: Feb 26, 2026 | 10:44 PM
March Bank Holidays 2026: मार्चमध्ये ११ दिवस बँका राहणार बंद; बँकिंग कामे अडकू नयेत म्हणून आधीच प्लॅन करा (फोटो-सोशल मीडिया)

March Bank Holidays 2026: मार्चमध्ये ११ दिवस बँका राहणार बंद; बँकिंग कामे अडकू नयेत म्हणून आधीच प्लॅन करा

Follow Us:
Follow Us:

March Bank Holidays 2026: फेब्रुवारी महिना संपायला अवघे तीन दिवस उरले. त्यानंतर मार्च महिना सुरू होईल. आर्थिक वर्षा २०२५-२६ चा हा शेवटचा महिना असणार आहे. मार्च महिन्यातील बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी जाहीर झाली. मार्च महिन्यात ११ दिवस बँका बंद असणार आहेत. १ मार्च रविवार देशभरातली सर्व बँका बंद, २ मार्च होलिका दहन, ३ मार्च-धुलिवंदन, ४ मार्च-होळीमुळे बँका बंद राहणार आहेत. देशभरातील बँका मार्च महिन्यात एकूण ११ दिवस बंद राहतील. त्यामुळे नागरिकांना आर्थिक व्यवहार, चेक क्लिअरन्स, कर्ज प्रक्रिया काम किंवा इतर शाखांशी संबंधित सेवांसाठी आगाऊ नियोजन करणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसार बँक सुट्ट्या जाहीर केल्या जातात. RBI दरवर्षी विविध राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि धार्मिक सणांच्या अनुषंगाने सुट्ट्यांची यादी प्रकाशित करते. मार्च महिन्यात होणाऱ्या ११ दिवसांच्या सुट्ट्यांमध्ये नियमित रविवार, दुसरा आणि चौथा शनिवार तसेच काही सणांच्या सुट्ट्यांचा समावेश असतो. मार्चमध्ये, होळी, महाशिवरात्री किंवा इतर प्रादेशिक सणांमुळे काही राज्यांमध्ये अतिरिक्त सुट्ट्या असू शकतात. त्यामुळे, सर्व राज्यांमध्ये बँका एकाच दिवशी बंद राहू शकत नाहीत. काही सुट्ट्या राज्यानुसार लागू असतात. त्यामुळे, ग्राहकांना त्यांच्या संबंधित राज्यांमधील बँक सुट्ट्यांची माहिती अधिकृत वेबसाइटवरून तपासावी लागेल.

बँका बंद असल्या तरी, डिजिटल बँकिंग सेवा सुरू राहतील. ग्राहक नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, यूपीआय व्यवहार, एटीएम सेवा वापरून बहुतेक आर्थिक व्यवहार सहजपणे करू शकतात. तथापि, या काळात चेक, ड्राफ्ट तयार करणे, लॉकर सेवा किंवा शाखेत भेट देण्याची आवश्यकता असलेली कामे करणे शक्य होणार नाही. मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा महिना असल्याने, अनेक व्यवसाय, कंपन्या आणि करदाते आर्थिक विवरणपत्रे, कर भरणे, ऑडिट आणि इतर महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्यासाठी बँकांवर अवलंबून असतात. अशा परिस्थितीत, सलग सुट्ट्यांमुळे व्यवहारांमध्ये विलंब होऊ शकतो. म्हणून, शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी वेळेवर व्यवहार पूर्ण करणे उचित ठरेल.

ग्राहकांनी सुट्ट्या लक्षात घेऊन व्यवहारांचे, विशेषतः मोठ्या रकमेचे, कर्जाचे हप्ते, ईएमआय, कर भरणे किंवा इतर देयकांचे नियोजन करावे. आवश्यक असल्यास, काही दिवस आधी व्यवहार पूर्ण करणे सुरक्षित राहील. एकंदरीत, मार्च महिन्यात ११ दिवसांच्या बँक सुट्ट्यांमुळे दैनंदिन व्यवहारांवर काही प्रमाणात परिणाम होऊ शकतो. तथापि, योग्य नियोजन आणि डिजिटल सेवांचा प्रभावी वापर केल्यास, ग्राहकांना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. म्हणून, बँक सुट्ट्यांबद्दल जाणून घेऊन आर्थिक नियोजन करणे शहाणपणाचे ठरेल.

Web Title: Banks will remain closed for 11 days in march

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 02:21 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

Feb 26, 2026 | 10:41 PM
Canara Robeco Mutual Fund: बँकिंग आणि फायनान्समध्ये गुंतवणुकीची संधी; कॅनरा रोबेकोचा NFO सुरू

Canara Robeco Mutual Fund: बँकिंग आणि फायनान्समध्ये गुंतवणुकीची संधी; कॅनरा रोबेकोचा NFO सुरू

Feb 26, 2026 | 10:10 PM
IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम

IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम

Feb 26, 2026 | 09:42 PM
Career Tips : राजकारणात कसे घडवावे करिअर? काय असतात steps? जाणून घ्या

Career Tips : राजकारणात कसे घडवावे करिअर? काय असतात steps? जाणून घ्या

Feb 26, 2026 | 09:32 PM
149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

Feb 26, 2026 | 09:31 PM
Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव

Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव

Feb 26, 2026 | 09:29 PM
IND Vs ZIM: दे घुमाके! चेपॉकमध्ये Tilak Verma-Hardik कडून झिम्बाब्वेची छप्परफाड धुलाई

IND Vs ZIM: दे घुमाके! चेपॉकमध्ये Tilak Verma-Hardik कडून झिम्बाब्वेची छप्परफाड धुलाई

Feb 26, 2026 | 09:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM