भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

२०२६ चा टी२० विश्वचषक आता भारतीय संघासाठी पूर्णपणे बाद फेरीचा सामना आहे. त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या सुपर ८ सामन्यात झिम्बाब्वेला ७२ धावांनी हरवले असले तरी, नेट रनरेटच्या बाबतीत ते अजूनही गट १ मध्ये वेस्ट इंडिजपेक्षा मागे आहेत. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २५६ धावा केल्या, ज्यामध्ये अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पंड्या यांनी अर्धशतके केली. दुसरीकडे, ब्रायन बेनेट (नाबाद ९७) च्या दमदार खेळीनंतरही झिम्बाब्वेचा पराभव झाला. त्यांनी २० षटकांत ६ बाद १८४ धावा केल्या. या निकालासह, दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरली, तर त्यांचे गटातील अव्वल स्थान देखील निश्चित झाले.
IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम
भारताचा पुढील सामना कोणता संघ आहे?
भारतीय संघाचा पुढील सामना १ मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहे. याचा अर्थ असा की १ मार्च रोजी होणारा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल. भारत आणि वेस्ट इंडिजचे प्रत्येकी २ गुण आहेत, परंतु नेट रनरेटच्या बाबतीत वेस्ट इंडिज पुढे आहे. वेस्ट इंडिजचा नेट रनरेट +१.७९१ आहे.
झिम्बाब्वेच्या डावातील ठळक मुद्दे
मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना, झिम्बाब्वेने एक उल्लेखनीय सुरुवात केली. तादिवानशे मारुमानी आणि ब्रायन बेनेटने ६.२ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ४४ धावा जोडत एक उत्तम सलामी भागीदारी केली. अक्षर पटेलने मारुमानीला २० धावांवर बाद केले, तर वरुण चक्रवर्तीने ६ धावांवर बाद केले. तथापि, त्यानंतर धावांचा वर्षाव सुरूच राहिला. त्यानंतर कर्णधार सिकंदर रझा आणि सलामीवीर बेनेटने संघाला केवळ १०० धावांच्या पुढे नेले नाही तर १४८ धावांच्या फरकाने विजयाचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला मोठा धक्का दिला. त्याच १७ व्या षटकात, अर्शदीपने रायन बर्लला खाते उघडण्यापूर्वीच बाद केले. तो एलबीडब्ल्यू झाला.