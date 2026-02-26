Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
भारताच्या आशा पल्लवित! झिम्बाम्बेला चिरडले, बॅनेटचा एकट्याचा लढा, 72 रन्सने जिंकले

256 धावांचा डोंगर उभारून झिम्बाब्वेला भारताने तगडे आव्हान दिले होते. मात्र या आव्हानासमोर बॅनेट वगळता झिम्बाब्वेची टीम तग धरू शकली नाही आणि २० ओव्हरमध्ये ६ विकेट्स गमावत सामनाही हरला

Updated On: Feb 26, 2026 | 10:41 PM
भारताचा झिम्बाब्वेवर ७२ धावांनी विजय (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

भारताचा झिम्बाब्वेवर ७२ धावांनी विजय (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • भारताचा झिम्बाब्वेवर विजय 
  • झिम्बाब्वेचा प्रयत्न फोल 
  • भारताच्या आशा अजूनही पल्लवित 
भारताने कमालीची खेळी करत झिम्बाब्वेविरूद्ध विजय मिळवला आहे. भारताच्या फलंदाजाने मॅचमध्ये कमालीची कामगिरी केलीच. भारताने उभारलेला २५६ धावांचा डोंगर पार करताना झिम्बाब्वेची दमछाक झाली. बॅनेट वगळता कोणत्याही खेळाडूला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. काही ठिकाणी भारताने गचाळ क्षेत्ररक्षण केले असले तरीही या सामन्यात भारताला यश मिळाले आहे. दरम्यान शिवम दुबेचे शेवटचे षटक हे अधिक धावांचे ठरले 

२०२६ चा टी२० विश्वचषक आता भारतीय संघासाठी पूर्णपणे बाद फेरीचा सामना आहे. त्यांनी त्यांच्या दुसऱ्या सुपर ८ सामन्यात झिम्बाब्वेला ७२ धावांनी हरवले असले तरी, नेट रनरेटच्या बाबतीत ते अजूनही गट १ मध्ये वेस्ट इंडिजपेक्षा मागे आहेत. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने २५६ धावा केल्या, ज्यामध्ये अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पंड्या यांनी अर्धशतके केली. दुसरीकडे, ब्रायन बेनेट (नाबाद ९७) च्या दमदार खेळीनंतरही झिम्बाब्वेचा पराभव झाला. त्यांनी २० षटकांत ६ बाद १८४ धावा केल्या. या निकालासह, दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरली, तर त्यांचे गटातील अव्वल स्थान देखील निश्चित झाले.

IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम

भारताचा पुढील सामना कोणता संघ आहे?

भारतीय संघाचा पुढील सामना १ मार्च रोजी वेस्ट इंडिजविरुद्ध आहे. याचा अर्थ असा की १ मार्च रोजी होणारा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल. भारत आणि वेस्ट इंडिजचे प्रत्येकी २ गुण आहेत, परंतु नेट रनरेटच्या बाबतीत वेस्ट इंडिज पुढे आहे. वेस्ट इंडिजचा नेट रनरेट +१.७९१ आहे.

  • भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध २५६ धावा केल्या, ज्यामध्ये अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पंड्या यांचे अर्धशतक होते
  • तत्पूर्वी, एमए चिदंबरम स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यात भारताने नाणेफेक गमावून फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि निर्धारित षटकांत ४ गडी गमावून २५६ धावा केल्या
  • भारताने झिम्बाब्वेसमोर विजयासाठी २५६ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले. भारताच्या अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन या सलामी जोडीने चांगली सुरुवात केली
  • दोन्ही खेळाडूंनी ३.४ षटकांत ४८ धावा जोडल्या. संजू १५ चेंडूंत २४ धावा करून बाद झाला, त्यात २ षटकार आणि १ चौकार होता
  • त्यानंतर इशान किशनने अभिषेक शर्मासोबत ४२ चेंडूंत दुसऱ्या विकेटसाठी ७२ धावा जोडल्या
  • इशानने स्फोटक फलंदाजी करत २४ चेंडूंत ५ चौकारांसह ३८ धावा केल्या, त्यानंतर अभिषेकने कर्णधार सूर्यकुमार यादवसोबत तिसऱ्या विकेटसाठी ३० धावा जोडल्या
  • हार्दिक पंड्याचा अर्धशतक डावाच्या शेवटच्या चेंडूवर षटकारासह आला, भारताचा विक्रमी धावसंख्या
  • अभिषेक ३० चेंडूत ४ षटकार आणि तितक्याच चौकारांसह ५५ धावा काढून पॅव्हेलियनमध्ये परतला, तर कर्णधार सूर्याने १३ चेंडूत ५ चौकारांसह ३३ धावा केल्या
  • तिलक वर्माने हार्दिक पंड्यासोबत ३१ चेंडूत पाचव्या विकेटसाठी ८४ धावांची अखंड भागीदारी केली, ज्यामुळे भारत २५६ धावांवर पोहोचला, जो टी२० विश्वचषकात टीम इंडियाचा सर्वोच्च धावसंख्या देखील आहे
  • यापूर्वी, २००७ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध भारताने ४ गडी गमावून २१८ धावा केल्या होत्या. पंड्या २३ चेंडूत ४ षटकार आणि २ चौकारांसह ५० धावांवर नाबाद राहिला
  • त्याने शेवटच्या चेंडूवर षटकारासह आपले अर्धशतक पूर्ण केले, तर तिळक वर्माने १६ चेंडूत ४ षटकार आणि ३ चौकारांसह ४४ धावांची नाबाद खेळी केली.
ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

झिम्बाब्वेच्या डावातील ठळक मुद्दे

मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना, झिम्बाब्वेने एक उल्लेखनीय सुरुवात केली. तादिवानशे मारुमानी आणि ब्रायन बेनेटने ६.२ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ४४ धावा जोडत एक उत्तम सलामी भागीदारी केली. अक्षर पटेलने मारुमानीला २० धावांवर बाद केले, तर वरुण चक्रवर्तीने ६ धावांवर बाद केले. तथापि, त्यानंतर धावांचा वर्षाव सुरूच राहिला. त्यानंतर कर्णधार सिकंदर रझा आणि सलामीवीर बेनेटने संघाला केवळ १०० धावांच्या पुढे नेले नाही तर १४८ धावांच्या फरकाने विजयाचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला मोठा धक्का दिला. त्याच १७ व्या षटकात, अर्शदीपने रायन बर्लला खाते उघडण्यापूर्वीच बाद केले. तो एलबीडब्ल्यू झाला.

Web Title: Ind vs zim t20 world cup 2026 india beats zimbabwe by 72 runs

Published On: Feb 26, 2026 | 10:41 PM

Topics:  

