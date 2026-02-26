Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

लातूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर देवस्थान यात्रेनिमित्त जिल्हा परिषद लातूर , व कृषि उत्पन्न बाजार समिति लातूर यांच्या वतीने भव्य पशु प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:51 PM

लातूरचे ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर व रत्नेश्वर देवस्थान यात्रेनिमित्त जिल्हा परिषद लातूर , व कृषि उत्पन्न बाजार समिति लातूर यांच्या वतीने भव्य पशु प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या पशु प्रर्शनात नांदेड आणि लातूर जिल्ह्यातील तसेच कर्नाटक येथील पशु पालकांनी सहभाग नोंदवला होता. या पशु प्रदर्शनात लाल कंधारी वळू व गायी, देवणी वळू व गायी, गीर गाय, लाल कंधारी गाय आणि वाळू सहभागी झाल्या होत्या. तर पशु प्रदर्शनात परळी पशुप्रदर्शांत प्रथम पारितोषिक मिळवलेल्या लातूर तालुक्यातील हासेगाव येथील देवणी गायीने सर्वांचे लक्ष वेधले होते. जवळपास 222 पशु आणि पशु पालकांची प्रदर्शनास हजेरी लावली होती.

Published On: Feb 26, 2026 | 07:51 PM

