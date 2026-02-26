Suryakumar Yadav Milestone: ‘सूर्या’ भाऊची कमाल! नवा मोठा रेकॉर्ड केला नावावर; दिग्गजांच्या यादीत कोरले नाव

टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने झिम्बाब्वेविरुद्ध फक्त १३ चेंडूत ३३ धावा काढल्या, त्यात तीन चौकार आणि दोन षटकार मारले. या सामन्यात दुहेरी आकडा ओलांडून सूर्यकुमार यादवने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ४,००० धावा पूर्ण केल्या, त्यापैकी ३,२४३ धावा टी-२० मध्ये आल्या. सूर्याने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत खूप कमी सामने खेळले आहेत. सध्या, तो फक्त टी-२० स्वरूपात खेळतो, जिथे तो धावांच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
🚨 𝑴𝑰𝑳𝑬𝑺𝑻𝑶𝑵𝑬 🚨 4,000 international runs for Suryakumar Yadav — a proud moment and another accolade for the skipper. 🇮🇳🙌🏼#INDvZIM #Chepauk #Sportskeeda pic.twitter.com/mLDOSR8NDQ — Sportskeeda (@Sportskeeda) February 26, 2026
IND Vs ZIM: दे घुमाके! चेपॉकमध्ये Tilak Verma-Hardik कडून झिम्बाब्वेची छप्परफाड धुलाई
टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय फलंदाज म्हणून फक्त विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी सूर्यापेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. रोहित शर्माने ४२३१ धावा केल्या आहेत, तर विराट कोहलीने ४१८८ धावा केल्या आहेत. परिणामी, सूर्या या शर्यतीत रोहित आणि विराटला मागे टाकू शकतो.
नाणेफेक गमावल्यानंतर, भारताने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, यष्टिरक्षक-फलंदाज संजू सॅमसनने २४ धावा केल्या, तर इशान किशननेही महत्त्वपूर्ण ३८ धावा केल्या. फॉर्ममध्ये परतताना, सलामीवीर अभिषेक शर्माने ३० चेंडूत ५५ धावांची शानदार खेळी केली. शेवटी, हार्दिक पांड्याने २३ चेंडूत नाबाद ५० धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन चौकार आणि चार षटकारांचा समावेश होता. त्याला साथ देणाऱ्या तिलक वर्मानेही १६ चेंडूत नाबाद ४४ धावा केल्या. यामुळे टीम इंडियाने २० षटकात चार गडी गमावून २५६ धावा केल्या.
ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क