149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

भारतात लक्झरी कार निर्माता Mercedes-Benz ने आपल्या काही मॉडेल्ससाठी रिकॉल जाहीर केला आहे. कंपनीने एकूण 149 कार्स परत मागवल्या आहेत. इमरजन्सी स्टॉप असिस्ट या सेफ्टी फीचरमध्ये सॉफ्टवेअर त्रुटी आढळल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जर तुमच्याकडे या मॉडेल्सपैकी एखादी कार असेल, तर आपल्या वाहनाचा स्टेटस तपासणे आवश्यक आहे. तसेच, गरज भासल्यास कंपनीकडून मोफत सॉफ्टवेअर अपडेट देण्यात येणार आहे.
मात्र ज्या कार्स रिकॉल करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्ये सॉफ्टवेअर चालकाची निष्क्रियता योग्य प्रकारे ओळखू शकत नाही. त्यामुळे ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग आणि मदत करणारी सिस्टम वेळेवर सक्रिय होण्याची शक्यता कमी होते. मात्र सामान्य ब्रेकिंग सिस्टम किंवा चालकाच्या नियंत्रणावर याचा कोणताही परिणाम होत नाही, असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
ज्या ग्राहकांकडे वरील मॉडेल्स आहेत, त्यांनी आपल्या कारचा VIN नंबर घेऊन जवळच्या अधिकृत Mercedes-Benz डीलरशी संपर्क साधावा. यासोबतच कंपनी स्वतःही प्रभावित ग्राहकांशी संपर्क साधणार आहे.
ही समस्या दूर करण्यासाठी मोफत सॉफ्टवेअर अपडेट दिले जाणार आहे. सुरक्षेशी संबंधित मुद्दा असल्याने हे अपडेट शक्य तितक्या लवकर करून घेणे आवश्यक आहे. तसेच जर आपण या मॉडेल्सपैकी एखादी सेकंड-हँड Mercedes खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर त्या वाहनावर रिकॉल अपडेट पूर्ण झाले आहे की नाही, याची खात्री करणे गरजेचे आहे.