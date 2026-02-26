Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

अमोल मिटकरी यांनी चार आमदारांचा अपमान झाल्याचा आरोप करत पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणात पोलिसांकडून उद्धट वर्तन करण्यात आल्याचा दावा करत, “चार लोकप्रतिनिधींचा अपमान होतो आणि पोलिसांना कसला माज?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मिटकरी यांनी स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींशी अशा प्रकारचे वर्तन सहन केले जाणार नाही. या प्रकरणी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले जाईल.
