Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

अमोल मिटकरी यांनी चार आमदारांचा अपमान झाल्याचा आरोप करत पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 07:55 PM

Follow Us:

अमोल मिटकरी यांनी चार आमदारांचा अपमान झाल्याचा आरोप करत पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणात पोलिसांकडून उद्धट वर्तन करण्यात आल्याचा दावा करत, “चार लोकप्रतिनिधींचा अपमान होतो आणि पोलिसांना कसला माज?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मिटकरी यांनी स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींशी अशा प्रकारचे वर्तन सहन केले जाणार नाही. या प्रकरणी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले जाईल.

Follow Us:

अमोल मिटकरी यांनी चार आमदारांचा अपमान झाल्याचा आरोप करत पोलिसांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. संबंधित प्रकरणात पोलिसांकडून उद्धट वर्तन करण्यात आल्याचा दावा करत, “चार लोकप्रतिनिधींचा अपमान होतो आणि पोलिसांना कसला माज?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मिटकरी यांनी स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींशी अशा प्रकारचे वर्तन सहन केले जाणार नाही. या प्रकरणी विधानसभेत हक्कभंग प्रस्ताव आणण्याची तयारी सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले जाईल.

Web Title: Nagpur two calls and no fir serious allegations by mitkari

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 07:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ
1

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आज नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या मोहिमेचा करणार शुभारंभ

धक्कादायक ! ओयो हॉटेल्स ठरताहेत देहव्यापाराचे अड्डे; सर्रासपणे तरुण-तरुणी येतात अन्…
2

धक्कादायक ! ओयो हॉटेल्स ठरताहेत देहव्यापाराचे अड्डे; सर्रासपणे तरुण-तरुणी येतात अन्…

धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर 17 वर्षांच्या मुलाचा अत्याचार; मुलगी घरात एकटी असतानाच आत शिरला अन्…
3

धक्कादायक ! अल्पवयीन मुलीवर 17 वर्षांच्या मुलाचा अत्याचार; मुलगी घरात एकटी असतानाच आत शिरला अन्…

नागपुरात अतिक्रमण विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल 20 घरांवर चालवला बुलडोजर
4

नागपुरात अतिक्रमण विभागाची मोठी कारवाई; तब्बल 20 घरांवर चालवला बुलडोजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Supreme Court: “निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करा”; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

Supreme Court: “निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित करा”; सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

Feb 26, 2026 | 07:38 PM
Bigg Boss Marathi 6 : टोळी फुटली! अनुश्री झाली टीममधून बाहेर, म्हणाली “मी आता टोळी सोडतेय…”

Bigg Boss Marathi 6 : टोळी फुटली! अनुश्री झाली टीममधून बाहेर, म्हणाली “मी आता टोळी सोडतेय…”

Feb 26, 2026 | 07:37 PM
पैशासाठी पोलिसांचा बनाव करून तरुणाचे अपहरण; बळजबरीने कारमध्ये नेले अन्…

पैशासाठी पोलिसांचा बनाव करून तरुणाचे अपहरण; बळजबरीने कारमध्ये नेले अन्…

Feb 26, 2026 | 07:30 PM
“महाराष्ट्र ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत माहिती

“महाराष्ट्र ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत माहिती

Feb 26, 2026 | 07:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM