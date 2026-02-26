Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND vs ZIM: T20 World Cup मध्ये भारताचा धमाका! ‘हा’ कारनामा करणारी जगातील दुसरी टीम

भारताने नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करून इतिहास रचला आणि टी-२० विश्वचषक सामन्यात प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध सर्वाधिक धावसंख्या उभारणारा जगातील दुसरा संघ बनला. झिम्बाब्वेसमोर २५७ धावांचे ठेवले आव्हान

Updated On: Feb 26, 2026 | 09:42 PM
भारतीय टीमचा नवा रेकॉर्ड (फोटो सौजन्य - Instagram)

  • २०२६ च्या आयसीसी टी-२० विश्वचषकात झिम्बाब्वेविरुद्ध २५६ धावा करून भारताने इतिहास रचला
  • नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारताने टी-२० विश्वचषकात दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवला 
  • या सामन्यात भारताने टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात विरोधी संघाविरुद्ध दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च धावसंख्या नोंदवला
ICC टी-२० विश्वचषक २०२६ चा ४८ वा सामना आज २६ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात चेन्नई येथे खेळला जात आहे. भारताने नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करत इतिहास रचला. टी-२० विश्वचषक सामन्यात प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध सर्वाधिक धावसंख्या नोंदवणारा तो जगातील दुसरा संघ ठरला. २००७ च्या टी-२० विश्वचषकात प्रतिस्पर्ध्याविरुद्ध सर्वाधिक धावसंख्या उभारण्याचा विक्रम श्रीलंकेच्या नावावर आहे. भारताने आता झिम्बाब्वेविरुद्ध एका सामन्यात २५६ धावा केल्या आहेत.

झिम्बाब्वेने नाणेफेक जिंकून पहिले बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र हा निर्णय त्यांच्याच अंगाशी आला असून भारताने सर्वच गोलंदाजांना रडवले. सर्वांनीच आज चांगला खेळ दाखवत मोठी धावसंख्या उभारली. 

ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पंड्या यांनी अर्धशतके झळकावली

आजच्या सामन्यात भारताकडून दोन फलंदाज अर्धशतके झळकावू शकले. अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पंड्या हे अर्धशतके झळकावणारे दोन फलंदाज होते. डावाची सुरुवात करताना अभिषेक शर्माने १८३.३३ च्या स्ट्राईक रेटने ३० चेंडूत ५५ धावा काढल्या. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना हार्दिक पंड्याने २१७.३९ च्या स्ट्राईक रेटने २३ चेंडूत नाबाद ५० धावा काढल्या.

या फलंदाजांनीही केली कमालीची कामगिरी

फक्त अभिषेक शर्मा आणि हार्दिक पांड्याच नाही तर संजू सॅमसन, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव आणि तिलक वर्मा यांनीही झिम्बाब्वेविरुद्ध चांगली कामगिरी केली. डावाची सुरुवात करताना सॅमसनने १५ चेंडूत २४ धावा केल्या, तर इशान किशनने २४ चेंडूत ३८ धावा केल्या, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने १३ चेंडूत ३३ धावा केल्या आणि सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या तिलक वर्माने १६ चेंडूत नाबाद ४४ धावा केल्या. एकंदरीत आज सर्वच फलंदाजांनी कमाल कामगिरी केल्याने धावांचा डोंगर उभा राहिला. 

झिम्बाब्वेच्या या गोलंदाजांनी यश मिळवले

आजच्या सामन्यात झिम्बाब्वेच्या एकूण चार गोलंदाजांनी यश मिळवले. यामध्ये रिचर्ड अंगारवा, ब्लेसिंग मुझारबानी, टिनोटेंडा मपोसा आणि सिकंदर रझा यांचा समावेश आहे. अंगारवाने सूर्यकुमार यादवला, मुझारबानीने संजू सॅमसनला, मपोशाने अभिषेक शर्माला आणि रझा यांनी इशान किशनला बाद केले.

IND vs ZIM Live: चेन्नईच्या मैदानात धावांचा ‘अभिषेक’! किशन, सूर्या, पांड्या, वर्माने झिम्बाब्वेला दिले २५७ धावांचे आव्हान

 

