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मुंबईच्या फोर्ट परिसरात जयपूर वॉच कंपनीचे तिसरे बुटीक सुरू; वारसा आणि लक्झरीचा अनोखा संगम

Updated On: Jun 28, 2026 | 07:52 PM IST
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सारांश

मुंबईच्या ऐतिहासिक फोर्ट परिसरात जयपूर वॉच कंपनीने तिसरे बुटीक सुरू करत रिटेल विस्ताराला नवे बळ दिले आहे. या बुटीकमध्ये भारतीय वारसा, उत्कृष्ट कारागिरी आणि आधुनिक लक्झरीचा अनोखा संगम अनुभवायला मिळणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

 

मुंबई : जयपूर वॉच कंपनीने आपल्या रिटेल विस्ताराला आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत मुंबईच्या ऐतिहासिक फोर्ट परिसरात तिसरे बुटीक सुरू केले आहे. या नव्या बुटीकमुळे भारतातील प्रमुख लक्झरी आणि लाइफस्टाइल बाजारपेठांमध्ये कंपनीची उपस्थिती आणखी मजबूत झाली आहे. कंपनीचे संस्थापक गौरव मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली हा विस्तार करण्यात आला असून, घड्याळप्रेमी आणि संग्राहकांसाठी हा बुटीक विशेष आकर्षण ठरणार आहे.

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मुंबई समाचार मार्गावरील सर विठ्ठलदास चेंबर्स येथे सुरू करण्यात आलेल्या या बुटीकमध्ये वारसा, उत्कृष्ट कारागिरी आणि हॉरॉलॉजी (घड्याळनिर्मिती) कलेचा सुंदर संगम अनुभवायला मिळणार आहे. ऐतिहासिक नाणी, जुनी टपाल तिकिटे, लघुचित्रकला आणि भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशातून प्रेरणा घेत तयार करण्यात आलेल्या वैशिष्ट्यपूर्ण घड्याळांमुळे जयपूर वॉच कंपनीने लक्झरी घड्याळ उद्योगात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

या बुटीकमध्ये कंपनीचे लोकप्रिय कॉइन वॉचेस, स्टॅम्प वॉचेस, पिचवाई-प्रेरित टाइमपीसेस, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिधान केलेल्या रॉयल बाघ कलेक्शनसह मर्यादित आवृत्तीतील आणि खास ग्राहकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या घड्याळांचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे. प्रत्येक कलेक्शनमागील इतिहास, सांस्कृतिक वारसा आणि उत्कृष्ट कारागिरी जवळून अनुभवण्याची संधी ग्राहकांना येथे मिळणार आहे.

यावेळी बोलताना कंपनीचे संस्थापक गौरव मेहता म्हणाले की, मुंबई हे वारसा, उत्कृष्ट डिझाइन आणि कारागिरीला कायमच महत्त्व देणारे शहर आहे. फोर्टसारख्या ऐतिहासिक परिसरात बुटीक सुरू करणे आमच्यासाठी अभिमानाची बाब असून, घड्याळनिर्मितीच्या माध्यमातून इतिहास जतन करण्याची आमची संकल्पना अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. घड्याळांमागील कथा जाणून घेण्यासाठी संग्राहक आणि ग्राहकांनी या बुटीकला भेट द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

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ऐतिहासिक वास्तू, व्यापारी महत्त्व आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या फोर्ट परिसरात हे बुटीक सुरू करून कंपनीने पारंपरिक वारसा आणि आधुनिक लक्झरीचा सुंदर मिलाफ साधला आहे. देशभरातील वाढत्या स्टोअर नेटवर्कमध्ये मुंबईतील या नव्या बुटीकची भर पडली असून, सध्या जयपूर वॉच कंपनीची उपस्थिती मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू, अहमदाबाद, सुरत आणि इंदूरमध्ये आहे. भारतीय लक्झरी ब्रँड्सची वाढती मागणी लक्षात घेता कंपनी भविष्यात प्रमुख महानगरांसह नव्या प्रीमियम बाजारपेठांमध्येही विस्तार करण्यास सज्ज आहे.

Web Title: Jaipur watch company opens its third boutique in mumbais fort area

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Published On: Jun 28, 2026 | 07:52 PM

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