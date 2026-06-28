Ravana Lanka Tour: रावणाची लंका आणि अशोकवाटिका आता कशी दिसते? प्रदीप काबरांनी दाखवली थक्क करणारी दृश्ये

Ravana Lanka Tour: बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये दमदार खलनायकाची भूमिका साकारणारे प्रदीप काबरा यांनी अलीकडेच श्रीलंकेला भेट दिली. या दौऱ्यादरम्यान, त्यांनी त्या ठिकाणालाही भेट दिली जिथे रावणाची लंका होती, जिथे रावण स्नान करायचा आणि जिथे त्याने देवी सीतेला कैद केले होते. लाखो वर्षांनंतर रावणाची लंका आता कशी दिसते, तिथले निसर्गसौंदर्य कसे आहे आणि सीतेला किती दुर्गम ठिकाणी लपवून ठेवले होते, हे जेव्हा प्रदीप काबरा यांनी चाहत्यांना दाखवले, तेव्हा ते थक्क झाले.
प्रदीप काबरा यांनी सांगितले की, आजही श्रीलंकेतील प्रत्येक लहान-मोठ्या जागेला रावणाचे नाव दिले आहे. त्यांनी रावण जिथे स्नान करायचा ती जागा दाखवली. या जागेला ‘छोटा रावण धबधबा’ म्हणतात. प्रदीप काबरा यांनी रावण धबधब्यात स्नानही केले.
त्यानंतर प्रदीप काबरा यांनी रावणाची गुहा दाखवली, जिथे देवी सीतेला सर्वांपासून लपवून कैदेत ठेवण्यात आले होते. ही रावणाची गुहा एला येथे आहे. प्रदीप म्हणाले की, हे इतके दुर्गम ठिकाण आहे की रावणाने त्या वेळी सीतेला कुठे ठेवले असेल हे शोधणे कठीण आहे. प्रदीप म्हणाले की, ते श्रीलंकेत बांधलेल्या एका संग्रहालयात गेले होते आणि तिथे सापडलेल्या पुराव्यांनुसार, रावणाने माता सीतेला आणून एला येथील एका गुहेत लपवून ठेवले होते आणि तिचे नाव ‘रावण गुहा’ म्हणजेच ‘रावणाची गुहा’ असे ठेवण्यात आले होते.
त्यानंतर प्रदीप काबरा यांनी आम्हाला अशोक वाटिकेची एक झलक दाखवली, जिथे देवी सीतेला ठेवण्यात आले होते. अशोक वाटिकेची एक झलक दाखवताना प्रदीप त्यात पूर्णपणे रमून गेले होते आणि म्हणाले की, हे ठिकाण इतके सुंदर आहे की त्याचे वर्णन शब्दांत करता येणार नाही. प्रदीप काबरा यांनी ते झाडही दाखवले जिथे सीता बसत असत आणि जिथे भगवान हनुमानाने त्यांचे दर्शन घेतले होते.
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त्यानंतर प्रदीप काबरा यांनी रावणाची लंका दाखवली. वाल्मीकी रामायणानुसार, रावणाची लंका त्रिकुटा पर्वतरांगेत वसलेली होती आणि ती अभेद्य होती. ती सोन्याची बनलेली होती आणि तिच्या आत रावणाचा भव्य सोन्याचा महाल होता. पण आता फक्त त्याचे अवशेषच शिल्लक आहेत. या व्हिडिओमध्ये, प्रदीप काबरा यांनी महालातील ती जागा दाखवली जिथे रावणाचे सिंहासन होते आणि जिथे तो बसायचा.
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प्रदीप काबरा यांचे हे व्हिडिओ पाहून चाहते थक्क झाले आहेत आणि घरी बसून दर्शन घेण्याची संधी दिल्याबद्दल ते अभिनेत्याचे कौतुक करत आहेत. एकाने लिहिले, “तुमच्यामुळेच मला हे सर्व पाहायला मिळत आहे. मी हे प्रत्यक्षात कधीच पाहिले नव्हते, पण आज तुम्ही मला दाखवले. खूप खूप धन्यवाद.” दुसऱ्याने लिहिले, “व्वा, सर, माझे मन आनंदाने भरून आले आहे. तुमच्यामुळे आम्हाला हे सर्व पाहण्याची संधी मिळाली. यासाठी मनापासून धन्यवाद.”
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