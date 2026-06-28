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लेकीसाठी काहीही! मिशी काढून साडी नेसायलाही तयार; प्रसिद्ध अभिनेत्याचा भावूक अंदाज जिंकतोय चाहत्यांची मनं, Video व्हायरल

Updated On: Jun 28, 2026 | 03:34 PM IST
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सारांश

Ravi Kishan Viral Video: 'अलायन्स' रिअॅलिटी शोमध्ये रवी किशन आणि मुलगी रीवा किशन यांचा भावूक क्षण पाहायला मिळाला. लेकीचे अश्रू पाहून रवी किशन यांनी मिशी काढून साडी नेसायलाही तयार असल्याचे सांगितले. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

Ravi Kishan Viral Video: प्राइम व्हिडिओवरील ‘अलायन्स’ या रिअॅलिटी शोमध्ये रवी किशन आणि त्यांची मुलगी रीवा किशन यांच्यातील एक हृदयस्पर्शी क्षण सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओने चाहत्यांच्या मनाला स्पर्श केला असून, बाप-लेकीच्या नात्याचं सुंदर चित्र त्यातून पाहायला मिळत आहे.

शोदरम्यान रीवा भावूक होऊन रडू लागते. मुलीच्या डोळ्यांत अश्रू पाहताच रवी किशन काही क्षण शांत होतात. तिची समजूत काढत ते प्रेमाने विचारतात, “अगं, तुला इथे आणलं ते का? काय झालं?” त्यावर रीवा भावना आवरत सांगते की, पहिलाच दिवस असल्याने तिला घराची आणि आईची खूप आठवण येत आहे, त्यामुळे ती भावूक झाली.

आपल्या मुलीचा प्रश्न ऐकून रवी किशन आश्चर्यचकित होऊन विचारतात, “मग मी कोण आहे?” वडिलांचा हा निरागस प्रश्न ऐकून रीवाला हसू आवरवत नाही. काही क्षणांपूर्वीचे भावनिक वातावरण क्षणात हास्यात बदलून जाते.

त्यानंतर रवी किशन इतर स्पर्धकांना सांगतात की, रीवा तिच्या आईच्या जास्त जवळ आहे आणि तिच्यासोबतच जास्त वेळ घालवते. वातावरण हलके करण्यासाठी ते म्हणतात, “मी आत्ता आई कसा होऊ शकेन? कोणाकडे विग आहे का? मी साडी नेसेन आणि माझी मिशी काढेन.”

रवीचे शब्द ऐकून रीवा, इतर स्पर्धकांसोबत खळखळून हसली आणि तिने आपले अश्रू पुसले. या मनमोहक वडील-मुलीच्या केमिस्ट्रीने उपस्थित सर्व स्पर्धकांची मने जिंकली. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असून, चाहत्यांकडून रवी किशन यांच्या संवेदनशील आणि प्रेमळ व्यक्तिमत्त्वाचे भरभरून कौतुक केले जात आहे. अनेकांनी या क्षणाला ‘बाप-लेकीच्या नात्याचा सर्वात सुंदर क्षण’ असेही म्हटले आहे.

 

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रवी किशन यांच्याबद्दल बोलायचे झाल्यास, त्यांनी भोजपुरी सिनेमा, बॉलीवूड, दाक्षिणात्य चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमध्ये स्वतःचे स्थान निर्माण केले आहे. अभिनयासोबतच ते राजकारणातही सक्रिय असून गोरखपूरचे खासदार आहेत. त्यांची मुलगी, रीवा किशन हिने ‘सब कुशल मंगल’ या चित्रपटातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण केले आणि आता ती हळूहळू स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे.

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‘अलायन्स’ हा प्राईम व्हिडिओवरील एक नवीन रिॲलिटी शो आहे, ज्याचे सूत्रसंचालन अभिनेता कुणाल खेमू करतो. या शोमध्ये विविध सेलिब्रिटी जोड्या सहभागी होतात आणि त्यांना विविध मजेदार टास्क व आव्हानांना सामोरे जावे लागते. सुरुवातीपासूनच, हा शो त्याच्या अनोख्या संकल्पनेमुळे आणि भावनिक क्षणांमुळे प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय ठरला आहे.

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Web Title: Ready to make any sacrifice for his daughter ravi kishans emotional revelation

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Published On: Jun 28, 2026 | 03:34 PM

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