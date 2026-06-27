शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Luxury Car Maker Company Volkswagen Ag Proposed 100000 Layoff With 4 Plants Shut Down

Layoff: यापेक्षा वाईट काय? Luxury Car बनवणारी कंपनी करणार 100000 कामगारांची कपात, 4 फॅक्टरीज होणार बंद

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:17 PM IST
जाहिरात
सारांश

जगातील सर्वात मोठी आलिशान कार उत्पादक कंपनी फोक्सवॅगनने आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या एक लाखाने कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कंपनीच्या सीईओने खर्च कमी करण्यासाठी ४ फॅक्टरी बंद करण्याचा निर्णय

तब्बल 1 लाख कर्मचाऱ्यांना काढणार कार कंपनी (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

तब्बल 1 लाख कर्मचाऱ्यांना काढणार कार कंपनी (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कंपनीच्या सीईओने खर्च कमी करण्यासाठी चार कारखाने बंद करण्याची योजनाही जाहीर केली आहेअ
  • अमेरिकेचे आयात शुल्क आणि चिनी कंपन्यांकडून येणाऱ्या आव्हानांना प्रतिसाद म्हणून या जर्मन कंपनीने ही योजना आखली आहे
  • तब्बल १ लाख कर्मचाऱ्यांची नोकरी जाणार 
जगातील सर्वात मोठी आलिशान कार उत्पादक कंपनी फोक्सवॅगनने नुकत्याच केलेल्या घोषणेवरून जागतिक रोजगार बाजाराची असुरक्षितता स्पष्टपणे दिसून येते. ऑडी आणि पोर्शेसारख्या आलिशान कार बनवणारी युरोपियन कंपनी फोक्सवॅगन एजी, जगभरातील आपल्या कारखान्यांमधून अंदाजे १,००,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणार आहे. भारतासह जगभरातील देशांमध्ये आलिशान कारची मागणी वाढत असतानाच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एका युरोपियन मासिकाने फोक्सवॅगनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), ऑलिव्हर ब्लूम यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, कंपनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्याची आणि अनेक कारखाने बंद करण्याची तयारी करत आहे. व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत सीईओने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यांनी १,००,००० लोकांना कामावरून कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पोर्शे आणि ऑडीसारख्या कार बनवणाऱ्या या कंपनीत सध्या अंदाजे ६,५७,००० लोक काम करतात. कंपनी ही संख्या ५,५७,००० पर्यंत कमी करण्याची तयारी करत आहे.

Apple Layoffs: iPhone बनविणाऱ्या Apple कंपनीमध्ये डझनभर कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढले, सेल्स टीमवर परिणाम

१२.५ अब्ज डॉलर्सने खर्च कमी करण्याची तयारी

पुढील आठवड्यात होणाऱ्या पर्यवेक्षक मंडळाच्या बैठकीत कर्मचारी कपातीवर चर्चा केली जाईल. पुढील दशकात कंपनीचा खर्च १२.५ अब्ज डॉलर्सने (अंदाजे १.२० लाख कोटी रुपये) कमी करणे, हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (CEO) धोरण आहे. चार जर्मन कारखानेही बंद केले जात आहेत. या कारखान्यांमध्ये ऑडीचा नेकार्सुलम येथील कारखाना, हॅनोव्हरमधील फोक्सवॅगनचा कारखाना आणि झ्विकाऊ व एम्डेन येथील कारखान्यांचा समावेश आहे. ब्लूम यांनी एक स्वतंत्र घटक कारखाना (component plant) उभारण्याचा प्रस्तावही दिला आहे.

ही परिस्थिती का निर्माण होत आहे?

फोक्सवॅगनच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, कंपनी बदलाच्या काळातून जात आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे आणि चिनी प्रतिस्पर्धी BYD कडून वाढत्या आव्हानांमुळे हा बदल आवश्यक झाला आहे. कंपनीने अलीकडेच रोख रक्कम उभारण्यासाठी एव्हरलॅन्स मरीन इंजिन्समधील आपला ५१% हिस्सा विकला. यानंतर, २८,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी फोक्सवॅगन सोडण्यास सहमती दर्शवली. यामुळे २०३० पर्यंत कंपनीचा कर्मचारी वर्ग ५०,००० पर्यंत कमी करण्यास मदत झाली आहे. कंपनीने आपली उत्पादन क्षमता देखील कमी केली आहे, जी पूर्वी वार्षिक १२ दशलक्ष वाहने होती आणि आता ती ९ दशलक्षपर्यंत कमी झाली आहे.

Amazon Layoff: 30,000 कर्मचाऱ्यांवर ‘टांगती तलवार’, ‘या’ दिवसापासून कामावरून काढणार कंपनी; का घेतला मोठा निर्णय

Web Title: Luxury car maker company volkswagen ag proposed 100000 layoff with 4 plants shut down

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सर्वात मोठे अपडेट, Fitment Factor बाबत मागण्या होणार पूर्ण?
1

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर सर्वात मोठे अपडेट, Fitment Factor बाबत मागण्या होणार पूर्ण?

Forex Reserve: जून संपतानाच देशाच्या फॉरेक्स रिझर्व्हवर आनंदाची बातमी! 6,35,04,61,65,00,000 कोटी डॉलरवर पोहचला आकडा
2

Forex Reserve: जून संपतानाच देशाच्या फॉरेक्स रिझर्व्हवर आनंदाची बातमी! 6,35,04,61,65,00,000 कोटी डॉलरवर पोहचला आकडा

Indian Economy: इतक्या धक्क्यांनंतरही सावरू शकतो भारताचा विकास दर! Global Agency ने दाखवला अर्थव्यवस्थेचा खरा आरसा
3

Indian Economy: इतक्या धक्क्यांनंतरही सावरू शकतो भारताचा विकास दर! Global Agency ने दाखवला अर्थव्यवस्थेचा खरा आरसा

सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री? विमान प्रवास आणखी महागण्याची शक्यता; ICRA ने दिला धोक्याचा इशारा
4

सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री? विमान प्रवास आणखी महागण्याची शक्यता; ICRA ने दिला धोक्याचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Layoff: यापेक्षा वाईट काय? Luxury Car बनवणारी कंपनी करणार 100000 कामगारांची कपात, 4 फॅक्टरीज होणार बंद

Layoff: यापेक्षा वाईट काय? Luxury Car बनवणारी कंपनी करणार 100000 कामगारांची कपात, 4 फॅक्टरीज होणार बंद

Jun 27, 2026 | 03:17 PM
‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत झळकणार शिरूरची अनघा शिंदे; शिरूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

‘सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिकेत झळकणार शिरूरची अनघा शिंदे; शिरूरच्या शिरपेचात मानाचा तुरा

Jun 27, 2026 | 03:16 PM
Ashok Saraf : 37 वर्षांचा सुखाचा संसार! जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांची रोमँटिक पोस्ट; म्हणाल्या ‘आजही माझं हृदय…’

Ashok Saraf : 37 वर्षांचा सुखाचा संसार! जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ यांची रोमँटिक पोस्ट; म्हणाल्या ‘आजही माझं हृदय…’

Jun 27, 2026 | 03:14 PM
पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral

पोलिस ठाण्यात प्रेमाचे चाळे, मागून आली अन् खुर्चीवर बसलेल्या सहकर्मचाऱ्याला केलं KISS, ऑन-ड्यूटी कर्मचारी निलंबित; Video Viral

Jun 27, 2026 | 03:11 PM
अमेरिका पाकिस्तान नाहीतर ‘या’ देशात मिळते सगळ्यात महाग पेट्रोल, किंमत ऐकून तुम्हाला सुद्धा बसेल धक्का

अमेरिका पाकिस्तान नाहीतर ‘या’ देशात मिळते सगळ्यात महाग पेट्रोल, किंमत ऐकून तुम्हाला सुद्धा बसेल धक्का

Jun 27, 2026 | 03:10 PM
नालायक Pakistan; शोएब अख्तरच्या भावाचे निधन, पण चर्चा ‘त्या’ खतरनाक दहशतवाद्याची, Video Viral

नालायक Pakistan; शोएब अख्तरच्या भावाचे निधन, पण चर्चा ‘त्या’ खतरनाक दहशतवाद्याची, Video Viral

Jun 27, 2026 | 03:08 PM
प्रतीक्षा संपली! 18 वर्षांनंतर ‘खिलाडी’ आणि ‘अनाडी’ पुन्हा घालणार धुमाकूळ… Haiwaan ची रिलीज डेट जाहीर

प्रतीक्षा संपली! 18 वर्षांनंतर ‘खिलाडी’ आणि ‘अनाडी’ पुन्हा घालणार धुमाकूळ… Haiwaan ची रिलीज डेट जाहीर

Jun 27, 2026 | 03:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा