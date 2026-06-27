Layoff: यापेक्षा वाईट काय? Luxury Car बनवणारी कंपनी करणार 100000 कामगारांची कपात, 4 फॅक्टरीज होणार बंद

एका युरोपियन मासिकाने फोक्सवॅगनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), ऑलिव्हर ब्लूम यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, कंपनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात करण्याची आणि अनेक कारखाने बंद करण्याची तयारी करत आहे. व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत सीईओने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार, कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याची तयारी केली जात आहे. त्यांनी १,००,००० लोकांना कामावरून कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. पोर्शे आणि ऑडीसारख्या कार बनवणाऱ्या या कंपनीत सध्या अंदाजे ६,५७,००० लोक काम करतात. कंपनी ही संख्या ५,५७,००० पर्यंत कमी करण्याची तयारी करत आहे.
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१२.५ अब्ज डॉलर्सने खर्च कमी करण्याची तयारी
पुढील आठवड्यात होणाऱ्या पर्यवेक्षक मंडळाच्या बैठकीत कर्मचारी कपातीवर चर्चा केली जाईल. पुढील दशकात कंपनीचा खर्च १२.५ अब्ज डॉलर्सने (अंदाजे १.२० लाख कोटी रुपये) कमी करणे, हे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे (CEO) धोरण आहे. चार जर्मन कारखानेही बंद केले जात आहेत. या कारखान्यांमध्ये ऑडीचा नेकार्सुलम येथील कारखाना, हॅनोव्हरमधील फोक्सवॅगनचा कारखाना आणि झ्विकाऊ व एम्डेन येथील कारखान्यांचा समावेश आहे. ब्लूम यांनी एक स्वतंत्र घटक कारखाना (component plant) उभारण्याचा प्रस्तावही दिला आहे.
ही परिस्थिती का निर्माण होत आहे?
फोक्सवॅगनच्या जवळच्या सूत्रांनी सांगितले की, कंपनी बदलाच्या काळातून जात आहे. विशेषतः अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे आणि चिनी प्रतिस्पर्धी BYD कडून वाढत्या आव्हानांमुळे हा बदल आवश्यक झाला आहे. कंपनीने अलीकडेच रोख रक्कम उभारण्यासाठी एव्हरलॅन्स मरीन इंजिन्समधील आपला ५१% हिस्सा विकला. यानंतर, २८,००० हून अधिक कर्मचाऱ्यांनी फोक्सवॅगन सोडण्यास सहमती दर्शवली. यामुळे २०३० पर्यंत कंपनीचा कर्मचारी वर्ग ५०,००० पर्यंत कमी करण्यास मदत झाली आहे. कंपनीने आपली उत्पादन क्षमता देखील कमी केली आहे, जी पूर्वी वार्षिक १२ दशलक्ष वाहने होती आणि आता ती ९ दशलक्षपर्यंत कमी झाली आहे.
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