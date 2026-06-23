मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई-गोवा विमानसेवा सुरू; कच्छला आठ शहरांशी थेट हवाई संपर्क

या नव्या हवाई सेवेमुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होणार असून व्यावसायिक हालचाली अधिक जलद आणि सुलभ होतील. विशेषतः कच्छमधील उद्योग, निर्यात व्यवसाय आणि व्यापार क्षेत्रासाठी ही सुविधा फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच देशातील विविध भागांशी थेट संपर्क प्रस्थापित झाल्याने गुंतवणूक आणि व्यावसायिक देवाणघेवाण वाढण्यास मदत होणार आहे.
मुंद्रा विमानतळावर अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १,९०० मीटर लांबीची धावपट्टी विविध प्रकारच्या प्रवासी आणि मालवाहू विमानांसाठी सक्षम आहे. आधुनिक टर्मिनलमध्ये प्रशस्त पार्किंग, अनेक चेक-इन काउंटर, आरामदायी लाउंज, फूड कोर्ट, व्हीलचेअर सुविधा आणि स्वतंत्र ड्रॉप-ऑफ झोनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. या हवाई जोडणीमुळे कच्छमधील बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीशी संपर्क अधिक मजबूत होऊन आयात-निर्यात व्यवहार अधिक वेगाने पार पडू शकतील. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठीही हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पर्यटनाच्या दृष्टीनेही या नव्या विमानसेवेचे विशेष महत्त्व आहे. मुंबई, गोवा आणि इतर शहरांतील पर्यटकांना कच्छपर्यंत सहज पोहोचता येणार असल्याने या प्रदेशातील पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर स्थानिक व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठीही देशातील विविध शहरांशी संपर्क साधणे अधिक सोपे होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वाढती हवाई कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे मुंद्रा भविष्यात महत्त्वाचे लॉजिस्टिक्स आणि व्यावसायिक केंद्र म्हणून अधिक वेगाने विकसित होऊ शकते. या उपक्रमामुळे कच्छ प्रदेशाच्या आर्थिक प्रगतीला नवे बळ मिळेल आणि व्यापार, उद्योग तसेच पर्यटन क्षेत्रात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील.