मंगळवार, 23 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई-गोवा विमानसेवा सुरू; कच्छला आठ शहरांशी थेट हवाई संपर्क

Updated On: Jun 23, 2026 | 07:31 PM IST
जाहिरात
सारांश

मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई आणि गोवा यांना जोडणारी नियमित विमानसेवा सुरू झाल्याने कच्छ प्रदेशाला आठ महत्त्वाच्या शहरांशी थेट हवाई संपर्क मिळाला आहे. या नव्या सेवेमुळे व्यापार, उद्योग, पर्यटन आणि वाहतूक व्यवस्थेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
  • व्यावसायिक देवाणघेवाण वाढण्यास मदत होणार आहे.
  • क्षेत्रासाठीही हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
कच्छ प्रदेशाच्या हवाई संपर्कात महत्त्वाची भर पडत मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई आणि गोवा यांना जोडणारी नियमित विमानसेवा सुरू करण्यात आली आहे. या नव्या सेवेमुळे मुंद्रा आता मुंबई, गोवा, सुरत, बेंगळुरू, हिंडन, बेलगावी, कोल्हापूर आणि नांदेड या आठ महत्त्वाच्या शहरांशी थेट जोडले जाणार आहे. परिणामी व्यापार, उद्योग, पर्यटन आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

अरे देवा…Tata Electronic वर सायबर अटॅक! Apple-Tesla चे ट्रेड सीक्रेट्स केले हॅक…

या नव्या हवाई सेवेमुळे प्रवासाचा कालावधी कमी होणार असून व्यावसायिक हालचाली अधिक जलद आणि सुलभ होतील. विशेषतः कच्छमधील उद्योग, निर्यात व्यवसाय आणि व्यापार क्षेत्रासाठी ही सुविधा फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच देशातील विविध भागांशी थेट संपर्क प्रस्थापित झाल्याने गुंतवणूक आणि व्यावसायिक देवाणघेवाण वाढण्यास मदत होणार आहे.

मुंद्रा विमानतळावर अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. १,९०० मीटर लांबीची धावपट्टी विविध प्रकारच्या प्रवासी आणि मालवाहू विमानांसाठी सक्षम आहे. आधुनिक टर्मिनलमध्ये प्रशस्त पार्किंग, अनेक चेक-इन काउंटर, आरामदायी लाउंज, फूड कोर्ट, व्हीलचेअर सुविधा आणि स्वतंत्र ड्रॉप-ऑफ झोनची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक सोयीस्कर आणि सुलभ प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. या हवाई जोडणीमुळे कच्छमधील बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीशी संपर्क अधिक मजबूत होऊन आयात-निर्यात व्यवहार अधिक वेगाने पार पडू शकतील. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रासाठीही हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे.

दोन अग्रेसर ब्रँड, एक गोड मोहीम! ऍल्पेनलीबे आणि स्विगीने सुरू केले ‘स्वीटेस्ट सिटी चॅलेंज’

पर्यटनाच्या दृष्टीनेही या नव्या विमानसेवेचे विशेष महत्त्व आहे. मुंबई, गोवा आणि इतर शहरांतील पर्यटकांना कच्छपर्यंत सहज पोहोचता येणार असल्याने या प्रदेशातील पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्याचबरोबर स्थानिक व्यावसायिक आणि उद्योजकांसाठीही देशातील विविध शहरांशी संपर्क साधणे अधिक सोपे होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वाढती हवाई कनेक्टिव्हिटी आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे मुंद्रा भविष्यात महत्त्वाचे लॉजिस्टिक्स आणि व्यावसायिक केंद्र म्हणून अधिक वेगाने विकसित होऊ शकते. या उपक्रमामुळे कच्छ प्रदेशाच्या आर्थिक प्रगतीला नवे बळ मिळेल आणि व्यापार, उद्योग तसेच पर्यटन क्षेत्रात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील.

Web Title: Mumbai goa flight service launched from mundra airport

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 23, 2026 | 07:31 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई-गोवा विमानसेवा सुरू; कच्छला आठ शहरांशी थेट हवाई संपर्क

मुंद्रा विमानतळावरून मुंबई-गोवा विमानसेवा सुरू; कच्छला आठ शहरांशी थेट हवाई संपर्क

Jun 23, 2026 | 07:31 PM
आता बजेटमध्ये होणार विमान प्रवास! हवाई इंधनाचे दर घसरल्याने Flight Ticket होणार स्वस्त; एअरलाईन्सचा मोठा निर्णय

आता बजेटमध्ये होणार विमान प्रवास! हवाई इंधनाचे दर घसरल्याने Flight Ticket होणार स्वस्त; एअरलाईन्सचा मोठा निर्णय

Jun 23, 2026 | 07:17 PM
दोन अग्रेसर ब्रँड, एक गोड मोहीम! ऍल्पेनलीबे आणि स्विगीने सुरू केले ‘स्वीटेस्ट सिटी चॅलेंज’

दोन अग्रेसर ब्रँड, एक गोड मोहीम! ऍल्पेनलीबे आणि स्विगीने सुरू केले ‘स्वीटेस्ट सिटी चॅलेंज’

Jun 23, 2026 | 07:06 PM
बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

बालसुरक्षेला तिलांजली? उल्हासनगरमध्ये धक्कादायक प्रकार! नालेसफाईसाठी अल्पवयीन मुलांचा जीव धोक्यात

Jun 23, 2026 | 07:03 PM
Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

Triple talaq: ‘राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची…’; गृहराज्यमंत्री योगेश कदमांचे मोठे विधान

Jun 23, 2026 | 06:55 PM
‘बाळासाहेबांचा अवमान केलेलाच नाही’; वादग्रस्त वक्तव्यावर किरण पावसकरांचे स्पष्टीकरण, ठाकरे गटावर पलटवार

‘बाळासाहेबांचा अवमान केलेलाच नाही’; वादग्रस्त वक्तव्यावर किरण पावसकरांचे स्पष्टीकरण, ठाकरे गटावर पलटवार

Jun 23, 2026 | 06:53 PM
Hindu Rituals : मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

Hindu Rituals : मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

Jun 23, 2026 | 06:51 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा