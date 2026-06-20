Thalapathy Vijay सरकारचा मोठा डाव ! तामिळनाडुमध्ये येणार 38000 कोटींचा प्रोजेक्ट, रोजगाराचीही संधी होणार उपलब्ध

थलपती विजय राजकारणात एन्ट्री घेतली तो निवडूनही आला आणि मुख्यमंत्रीही बनला. आता सुरु झाला त्याचा काळ. राज्यावर कर्जाचं ओझं असताना त्याने दिलेली आश्वासनं पूर्ण करत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणं ही महत्त्वाची तारेवरची कसरत आहे. त्यादिशेने थलपती विजयने पावलं उचलायला सुरुवात केली आहेत. तामिळनाडूकडे कोट्यवधीचा प्रकल्प येणार आहे. नेमका कोणता हा प्रकल्प आहे जो तब्बल 38000 कोटींची आहे आणि त्यामुळे 15000 बेरोजगारांना रोजगार मिळणार आहे? जाणून घेऊयात.
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तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय म्हणजेच थलपथी विजय यांनी थुथुकुडी येथे एचडी ह्युंदाईचा मेगा जहाजबांधणी क्लस्टर लवकरात लवकर स्थापन करण्याच्या राज्य सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला आहे. सुमारे ४ अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ३८,००० कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे या प्रदेशात अंदाजे १५,००० रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
जगातील सर्वात मोठ्या जहाजबांधणी कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एचडी कोरिया शिपबिल्डिंग अँड ऑफशोअर इंजिनिअरिंग (एचडी केएसओई) च्या एका उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने अलीकडेच प्रकल्पाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि पुढील कार्यवाहीवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.
दक्षिण कोरियन कंपनीने ही ग्रीनफिल्ड जहाजबांधणी सुविधा उभारण्यासाठी तामिळनाडू सरकारसोबत सामंजस्य करारावर (एमओयू) आधीच स्वाक्षरी केली आहे. या प्रकल्पामुळे दक्षिण तामिळनाडूमधील सागरी आणि औद्योगिक परिसंस्था मजबूत होईल आणि तुतीकुडी एक प्रमुख जहाजबांधणी व अवजड उद्योग केंद्र म्हणून स्थापित होणार आहे.
या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी सिपकॉट आणि व्ही. ओ. चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी यांनी संयुक्तपणे ‘नॅशनल शिपबिल्डिंग अँड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क तामिळनाडू लिमिटेड’ नावाची एक विशेष संस्था स्थापन केली आहे. या प्रकल्पाला नौवहन महासंचालनालयाकडून पहिली तत्त्वतः मंजुरीही मिळाली आहे.
तामिळनाडू सरकारवर प्रचंड कर्ज आहे आणि २०२६-२७ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पानुसार राज्याचे थकीत कर्ज १०.७१ लाख कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. हा प्रकल्प तामिळनाडू सरकारच्या तिजोरीत पैसा आणेल आणि कर्जमुक्तीही देईल. थलपथी विजय यांनी निवडणुकीदरम्यान तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या थलपथींची निवडणुकीची आश्वासने पूर्ण करण्यास महत्त्वपूर्ण योगदान देतील. अलीकडेच, इतर अनेक कंपन्यांनी तामिळनाडू सरकारसोबत विविध प्रकल्पांवर स्वाक्षरी केली आहे.
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