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Rain Alert: या जिल्ह्यात अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट; आज (२ जुलै) शाळांना सुट्टी जाहीर, तुमच्या भागातील शाळा बंद राहणार का? जाणून घ्या

Updated On: Jul 02, 2026 | 10:56 AM IST
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सारांश

Rain Alert Update: रायगड जिल्ह्यात हवामान विभागाचा (IMD) अतिवृष्टीचा इशारा! विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी २ जुलै रोजी सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर. अलिबाग, पनवेल, उरणसह कोणत्या भागातील शाळा बंद राहतील? सविस्तर वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

Raigad Rain Alert: आपल्या राज्यातील रायगड जिल्ह्यात सातत्याने होत असलेल्या मुसळधार पाऊस आणि हवामान विभागाचा अलर्ट (IMD Alert) लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने २ जुलै २०२६ रोजी जिल्ह्यातील सर्व शाळा बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा आदेश जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना लागू असेल. यामध्ये नवी मुंबईतील पनवेल आणि उरण परिसरातील शाळांचाही समावेश आहे.

रायगडचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, खराब हवामान पाहता खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

हवामान विभागाने (IMD) काय इशारा दिला आहे?

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) १ जुलै ते ५ जुलै दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील अनेक भागात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. काही ठिकाणी अत्यंत मुसळधार पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. याच कारणामुळे स्थानिक प्रशासन आणि तहसीलदारांकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, जेणेकरून विद्यार्थी सुरक्षित राहतील आणि त्यांना खराब हवामानात बाहेर पडण्याचा धोका पत्करावा लागणार नाही.

कोणत्या भागातील शाळा बंद राहणार?

प्रशासनाच्या आदेशानुसार अलिबाग, पनवेल, उरण, श्रीवर्धन, तळा, पोलादपूर यांसह रायगड जिल्ह्यातील इतर बाधित भागातील सर्व शाळा विद्यार्थ्यांना सुट्टी असल्यामुळे बंद राहतील. मात्र, हा आदेश केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच लागू असेल.

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शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना गरज भासल्यास आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कामांसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच त्यांना स्थानिक प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगण्यात आले आहे.

शाळा कधीपर्यंत बंद राहणार?

जिल्हा प्रशासनाने सध्यातरी केवळ २ जुलैसाठी शाळा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. जर पुढील काही दिवस मुसळधार पाऊस सुरूच राहिल्यास पुढेही शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मात्र, ३ जुलै किंवा त्यानंतरच्या दिवसांसाठी अद्याप कोणतीही अधिकृत सुट्टी जाहीर करण्यात आलेली नाही.

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प्रशासनाने नागरिकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी हवामान विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने जारी केलेल्या सर्व नियमांचे पालन करावे, विनाकारण प्रवास करणे टाळावे आणि संततधार पावसात सतर्क राहावे. तसेच हवामानाशी संबंधित नवीन अपडेट्सवर लक्ष ठेवावे.

Web Title: Raigad heavy rain alert school holiday july 2 panvel uran alibaug

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Published On: Jul 02, 2026 | 10:56 AM

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