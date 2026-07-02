गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Who Is Vinisha Umashankar Solar Ironing Cart Innovation Young Innovators India

Young Innovators India: COP26 गाजवणारी १५ वर्षांची विनिषा उमाशंकर कोण आहे? तिच्या ‘सोलर इस्त्री गाडी’ने जगाला कसं थक्क केलं?

Updated On: Jul 02, 2026 | 10:26 AM IST
जाहिरात
सारांश

Vinisha Umashankar Young Innovators India: १५ वर्षीय विनिषा उमाशंकरने शोधलेली 'सोलर इस्त्री गाडी' काय आहे? जाणून घ्या कोळशाच्या प्रदूषणावर तिने शोधलेला अनोखा उपाय आणि COP26 परिषदेतील तिचे गाजलेले भाषण.

solar

फोेटो सौजन्य- सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Vinisha Umashankar Young Innovators India: हवामान बदलावरील चर्चेत सहसा जगातील मोठे नेते, सरकारे आणि कार्बन उत्सर्जनाची उद्दिष्टेच जास्त प्रकाशझोतात असतात. परंतु, २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे आयोजित संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेत (COP26) एका भारतीय शाळकरी मुलीने संपूर्ण जगाचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतले. तामिळनाडूच्या विनिशा उमाशंकर हिने तिच्या अनोख्या इनोव्हेशनने अनेकांना प्रभावित केले आहे.

विनिशा उमाशंकर ही तामिळनाडूतील तिरुवन्नमलाई जिल्ह्यातील राहणारी आहे. ती जेव्हा १० वीत शिकत होती, तेव्हा तिने रस्त्याच्या कडेला इस्त्रीचे काम करणाऱ्या लोकांच्या जगण्यातील एक मोठी समस्या पाहिली. पारंपारिक कोळशावर चालणाऱ्या इस्त्रीच्या गाड्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर धूर निघायचा. यामुळे इंधनाचा वापर तर वाढायचाच, शिवाय तासनतास काम करणाऱ्या मजुरांना उष्णता आणि प्रदूषण या दोन्हीचा त्रास सहन करावा लागायचा. याच समस्येने तिला यावर एक नवीन उपाय शोधण्यासाठी प्रेरित केले.

काय होती तिची अनोखी कल्पना?

वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी विनिशाने सौर ऊर्जेवर (Solar Energy) चालणारी मोबाईल इस्त्री गाडी तयार करण्याची संकल्पना मांडली. या गाडीवर सोलर पॅनेल लावून त्याद्वारे निर्माण होणाऱ्या विजेवर स्टीम आयरन (इस्त्री) चालवण्याची ही योजना होती. कोळशावरील अवलंबित्व कमी करणे, प्रदूषण थांबवणे आणि रस्त्याकाठच्या इस्त्री चालकांना सुरक्षित व पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश होता. पर्यावरण संवर्धन आणि रोजगार या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालून ही कल्पना तयार करण्यात आली होती.

Doctors Burnout: रुग्णांचे प्राण वाचवणारे डॉक्टर स्वतःच तणावात?पांढऱ्या कोटामागील धक्कादायक वास्तव एकदा वाचाच

 कल्पनेला प्रत्यक्ष रूप कसे मिळाले?

विनिशाच्या या कल्पनेला भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांतर्गत काम करणाऱ्या राष्ट्रीय नवसंशोधन प्रतिष्ठानचे सहकार्य लाभले. वर्ष २०१९ मध्ये तिच्या संकल्पनेवर आधारित ‘सोलर इस्त्री गाडी’चा एक वर्किंग प्रोटोटाइप तयार करण्यात आला. या गाडीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ऊन नसतानाही ही गाडी बॅटरी, नेहमीची वीज किंवा जनरेटरच्या मदतीने सहज चालवता येऊ शकते.

कोणते सन्मान मिळाले?

विनिशाच्या या संशोधनाचे कौतुक केवळ भारतातच नाही, तर परदेशातही झाले. तिला प्रतिष्ठेच्या ‘डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाईट (IGNITE) पुरस्कारा’ने सन्मानित करण्यात आले. याव्यतिरिक्त, २०२१ मध्ये ‘अर्थ डे नेटवर्क’ने तिला ‘रायझिंग स्टार’ म्हणून निवडले.

Google सोडून सुरू केला स्टार्टअप! अब्जावधींच्या एआय क्षेत्रात युसूफ इम्रान यांनी कशी मारली बाजी?

COP26 परिषदेत काय म्हणाली होती?

वर्ष २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे आयोजित COP26 परिषदेत विनिशाने जगातील दिग्गज नेते आणि प्रतिनिधींसमोर भारताचे प्रतिनिधित्व केले. तिने आपल्या भाषणात अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) आणि हवामान बदलावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या गरजेवर भर दिला. तिच्या भाषणातील सर्वात गाजलेले वाक्य म्हणजे “मी येथे भविष्याबद्दल बोलायला आलेली नाही, तर मीच भविष्य आहे.” तिच्या या एका वाक्याने जगभरातील लोकांना तरुण पिढीची ताकद आणि त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून दिली.

Web Title: Who is vinisha umashankar solar ironing cart innovation young innovators india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 10:26 AM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Young Innovators India: COP26 गाजवणारी १५ वर्षांची विनिषा उमाशंकर कोण आहे? तिच्या ‘सोलर इस्त्री गाडी’ने जगाला कसं थक्क केलं?

Young Innovators India: COP26 गाजवणारी १५ वर्षांची विनिषा उमाशंकर कोण आहे? तिच्या ‘सोलर इस्त्री गाडी’ने जगाला कसं थक्क केलं?

Jul 02, 2026 | 10:26 AM
WhatsApp Username Feature: ‘यूजरनेम’ फीचरवर केंद्राची मेटाला नोटीस, 3 दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले

WhatsApp Username Feature: ‘यूजरनेम’ फीचरवर केंद्राची मेटाला नोटीस, 3 दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले

Jul 02, 2026 | 10:20 AM
Amol Kolhe News: सत्ताधाऱ्यांकडून सोबत येण्याची ऑफर आली का? अमोल कोल्हेंनी स्पष्टच सांगितलं

Amol Kolhe News: सत्ताधाऱ्यांकडून सोबत येण्याची ऑफर आली का? अमोल कोल्हेंनी स्पष्टच सांगितलं

Jul 02, 2026 | 10:14 AM
RNT Associates: मोठी बातमी! रतन टाटांचे विश्वासू मेहली मिस्त्रीने दिला बोर्डाचा राजीनामा, कंपनीत होणार मोठा फेरबदल

RNT Associates: मोठी बातमी! रतन टाटांचे विश्वासू मेहली मिस्त्रीने दिला बोर्डाचा राजीनामा, कंपनीत होणार मोठा फेरबदल

Jul 02, 2026 | 10:12 AM
वडिलांनी अर्ध्यातच सोडली साथ! ‘द अलायन्स’मधून Ravi Kishan यांची एक्झिट; मुलगी रिवाला एकटं सोडताना भावूक झाला अभिनेता, VIDEO पाहा

वडिलांनी अर्ध्यातच सोडली साथ! ‘द अलायन्स’मधून Ravi Kishan यांची एक्झिट; मुलगी रिवाला एकटं सोडताना भावूक झाला अभिनेता, VIDEO पाहा

Jul 02, 2026 | 10:04 AM
Madhya Pradesh : गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी; सीसीटीव्हीत कैद झाले ३ संशयित, पोलिसांचा तपास सुरू

Madhya Pradesh : गिरिबाला सिंह यांच्या घरी चोरी; सीसीटीव्हीत कैद झाले ३ संशयित, पोलिसांचा तपास सुरू

Jul 02, 2026 | 10:03 AM
‘पहिले बॉल तर…, तू धावला का…?’ इशान किशन शून्यावर रनआउट अन् अभिषेक संतापला, Video Viral

‘पहिले बॉल तर…, तू धावला का…?’ इशान किशन शून्यावर रनआउट अन् अभिषेक संतापला, Video Viral

Jul 02, 2026 | 09:59 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा