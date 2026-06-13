Jalna Crime : १४ वर्षीय मुलीवर शिक्षकाकडून लैंगिक अत्याचार; फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव शिक्षक विक्की शिंदे असे आहे. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आरोपी शिक्षकाने विद्यार्थिनीशी संपर्क साधला. नंतर तिच्याशी जवळीक साधत तिच्यावर दबाव टाकला. तिचे खाजगी फोटो आरोपी शिक्षकाने मिळवले. नंतर तेच फोटो व्हायरल करण्याची धमकी देखील दिली. आरोपी शिक्षकाने महिन्यानंतर पुन्हा एकदा पीडितेकडे शारीरिक संबंधांसाठी आग्रह धरला होता.
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मात्र, पीडिता मोठ्या मानसिक तणावाखाली असल्याने तिने हा संपूर्ण प्रकार तिच्या आईला सांगितला. आईने हा सर्व प्रकार पीडितेच्या वडिलांना सांगितला. नंतर पीडितेच्या कुटुंबीयांनी तात्काळपणे पोलीस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दाखल केली. संबंधित प्रकरणात आरोपी विक्की शिंदे विरोधात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतलं आहे. आरोपीवर कठोर कारवाईची नागरिकांकडून मागणी होऊ लागली आहे. या प्रकरणाचा पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत.
संतापजनक! वडिलांच्या मित्राकडून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार; चार महिन्यांची गर्भवती
जालना जिल्ह्यातून एक संतापजनक बातमी समोर आली आहे. वडिलांच्या मित्रानेच एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. पीडित मुलगी या अत्याचारामुळे चार महिन्यांची गर्भवती आहे. घडलेली घटना परतूर तालुक्यात घडली. पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला आहे.
या प्रकरणातील आरोपीचे नाव नवनाथ सोपान आयंदे असे आहे. पीडित मुलीने बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण केलं. ती आपल्या पालकांना शेतीच्या कामात मदत करत होती. संशयित आरोपी नवनाथ आयंदे हा पीडित मुलीच्या वडिलांचा मित्र होता.तो सतत त्यांच्या घरी ये-जा करायचा. चार महिन्यांपूर्वी पीडित मुलगी शेतात काम करताना नराधमाने शरीरसंबंधाची मागणी केली. तिने जेव्हा नकार दिला तर आरोपीने जबरदस्ती केली. असा आरोप पीडितेने तक्रारीत नमूद केले आहे.
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Ans: ही घटना जालना शहरात घडली.
Ans: आरोपीने तिचे खाजगी फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली.
Ans: कदीम जालना पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपीला ताब्यात घेतले आहे.