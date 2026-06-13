Pune Crime : माझे पैसे वेळेत दे, नाहीतर मी…; व्याजाने दिलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी सावकाराकडून धमकी

पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती निर्माण होत आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागात खून, हाणामाऱ्या, लुटमार यासारख्या घटना घटना घडत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. व्याजाने दिलेल्या पैशाच्या वसुलीसाठी हातपाय तोडण्याची धमकी देत खंडणी उकळण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी धमकी देणाऱ्या सावकाराला खडक पोलिसांनी अटक केली आहे.
शुभम शामराव थोपटे (वय ३०, रा. शुक्रवार पेठ) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्यावर खंडणीसह महाराष्ट्र सावकारी अधिनियमांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. याबाबत लोहीयानगर भागातील ४५ वर्षीय व्यक्तीने तक्रार दिली आहे. ही घटना मे २०२४ ते १० जून २०२६ या कालावधीत घडली आहे.
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पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार यांनी आरोपी थोपटे याच्याकडून दीड लाख रुपये व्याजाने घेतले होते. नंतर तक्रारदारांनी मुद्दलासह १० टक्के व्याजापोटी एकूण १ लाख ९० हजार रुपये परत केले. मात्र, एवढी रक्कम दिल्यानंतरही आरोपीने आणखी १ लाख ३० हजार रुपयांची मागणी करत पैशांसाठी तगादा लावला. तसेच, “माझे पैसे वेळेत दिले नाहीत तर तुझे काही खरं नाही, हातपाय मोडन टाकीन,” अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. आरोपीकडून सुरू असलेल्या त्रासाला कंटाळून तक्रारदारांनी अखेर खडक पोलिस ठाण्यात धाव घेत तक्रार दिली. पोलिसांनी थोपटेला अटक केली आहे.
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महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न
पूर्वी दाखल केलेला गुन्हा मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना येरवडा परिसरात घडली आहे. या प्रकरणी तिघांविरुद्ध येरवडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वसुधा धनंजय गरड (वय २९, रा. महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड, येरवडा) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार अमीर रशिद शेख (वय ३२), हैदर रशिद शेख (वय ३४, दोघेही रा. कलवड) तसेच अन्वर पठाण यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना ११ जून रोजी दुपारी सुमारे दीड वाजण्याच्या सुमारास शांतिरक्षक सोसायटीच्या गेटसमोर घडली आहे.