Nashik Crime: वर्षभरापूर्वी लग्न, सतत वाद आणि तरुणाने उचललं टोकाचं पाऊल; कुटुंबाचा इशारा- ‘अटक करा अन्यथा आत्मदहन करू’

• अनिकेत जगताप याच्या आत्महत्येनंतर सासरच्या चार जणांवर गुन्हा दाखल.
• मानसिक छळ आणि कौटुंबिक वादामुळे आत्महत्या केल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप.
• पोलिसांनी सासू-सासऱ्यांना अटक केली असून फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे.
नाशिक: नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका २७ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. वरशभरापूर्वीच त्याचे लग्न झाले होते. मात्र लग्नानंतर सततचे वाद आणि पत्नीने पोलिसात तक्रार केल्याने तणावात होता. या छळाला कंटाळून तरुणाने आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे.
काय नेमकं प्रकरण?
अनिकेत बाळासाहेब जगताप (वय 27) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. नाशिकच्या मालेगाव कॅम्प भागातील साने गुरुजी नगरात तो राहायचा. अनिकेतचा वर्षभरापूर्वी पंचशील नगरातील श्रुती धिवरे हिच्याशी विवाह झाला होता. मात्र, विवाह झाल्यापासूनच दोघांमध्ये सतत वाद होत होते. श्रुती ही नांदायला येत नव्हती तसेच तिने अनिकेतविरुद्ध पोलिसात तक्रार केल्याने तो गेल्या काही महिन्यांपासून मानसिक तणावाखाली होता. याच त्रासाला कंटाळून अखेर त्याने टोकाचे पाऊल उचलत राहत्या घरात गळफास घेतल्याचा आरोप अनिकेतच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.
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गुन्हा दाखल
सुरुवातीला आत्महत्येप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती. मात्र अनिकेतचे वडील बाळासाहेब जगताप यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून कॅम्प पोलिसांनी अनिकेतचा मानसिक छळ केल्याप्रकरणी पत्नी श्रुती जगताप, सासू वंदना सुभाष धिवरे, सासरे सुभाष सुकदेव धिवरे आणि मामे सासू उज्वला सतीश पवार (सर्व रा. पंचशील नगर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
आत्मदहनाचा इशारा
या प्रकरणी सासू आणि सासरे यांना पोलिसांनी अटक केली असून पत्नी श्रुती आणि मामेसासू उज्वला पवार हे फरार झाले आहेत. श्रुतीला आणि मामे सासूला तत्काळ अटक करा अन्यथा आत्मदहन करू असा इशारा मयत अनिकेच्या कुटुंबीयांनी दिला आहे.
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नाशिक येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सोशल मीडियावर ओळख करून प्रेमसंबंध प्रस्थापित करत लग्नाचे आमिष दाखवत एका १८ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी नाशिकच्या उपनगर पोलीस ठाण्यात संशयित आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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Ans: पत्नी श्रुती जगताप, सासू वंदना धिवरे, सासरे सुभाष धिवरे आणि मामेसासू उज्वला पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे.
Ans: मानसिक छळ आणि कौटुंबिक त्रासामुळे त्याने टोकाचे पाऊल उचलल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे.
Ans: पोलिसांनी सासू-सासऱ्यांना अटक केली असून पत्नी आणि मामेसासूचा शोध सुरू आहे.