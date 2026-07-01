Rajasthan : ६ दिवस, बदलणारे हॉटेल्स आणि ३० नराधम! १३ वर्षांच्या चिमुकलीवर अमानुष अत्याचार; परिसरात तीव्र संताप

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६ दिवस १३ वर्षीय चिमुरडीवर झाला बलात्कार
FIR नुसार, १३ वर्षीय चिमुरडीला रिक्षाचालकाने एका हाॅटेलमध्ये विकले. गोष्ट इथेच संपत नाही तर या हाॅटेलमधूनही पुढे वेगवेगळ्या हाॅटेल्समध्ये तिची विक्री करण्यात आली. यादरम्यान हाॅटेलमध्येच अनेकांद्वारे तिचे लैंगिक शोषण देखील करण्यात आले. समोर आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, एकूण ३० नराधमांनी चिमुकलीचा बलात्कार केला. एवढंच नाही तर जेव्हा चिमुरडी वेदनेने ओरडू लागली तेव्हा तिला जबरदस्तीने दारु देखील पाजण्यात आली, जेणेकरुन प्रतिकाराची शक्ती तिच्यात उरणार नाही.
प्रकरण कसे उघड झाले?
खरंतर मुलीच्या आईने ती हरवल्याची तक्रार पोलिस ठाण्यात केली होती ज्यानंतर पोलिसांनी आपला तपास सुरु केला. पोलिसांनी आईच्या तक्रारीनंतर मुलीचे शोधकार्य सुरु केले. मोबाईल लोकेशनच्या आधारावर जेव्हा मुलगी सापडली तेव्हा तिच्यासोबत झालेल्या काळ्या करतूतींचाही खुलासा झाला.
८ लोकांना केली अटक
या प्रकरणात पोलिसांनी पिडित मुलीची यशस्वीपणे सुटका केली असून तिला सुरक्षितपणे कुटुंबियांच्या स्वाधिन करण्यात आले आहे. पीडितेच्या जबाबाच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून एकूण आठ आरोपींना अटक केली आहे. पोलीस हॉटेल्सची चौकशी करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरु असून आरोपींवर लवकरात लवकर योग्य ती कायदेशीर कारवाई होण्याची आशा आहे.
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काँग्रेसचा मोर्चा
या घटनेमुळे काँग्रेसने पोलिस प्रशासन आणि हाॅटेलच्या विरोधात मोर्चा सुरु केला आहे. काँग्रेस नेता आणि कार्यकर्ते सातत्याने आंदोलन करत असून जिल्हा काँग्रेस अध्यक्ष आणि श्रीकरणपूरचे आमदार रुपिंदर सिंग कुन्नर यांच्यासह अनेक नेत्यांनी या प्रकरणी धरणे आंदोलन केले आहे. या आंदोलनातून आरोपींना फाशीची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी केली जात आहे.