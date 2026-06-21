Palghar Crime: माझ्या टोकाच्या पाऊलाला तेच जबाबदार…; वरिष्ठांच्या मानसिक त्रासाचा आरोप करत 57 वर्षीय अधिकाऱ्याची आत्महत्या

काय घडलं नेमकं?
आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव प्रदीप सुखदेव जाधव (वय ५७) असे आहे. ते बोईसर येथील नामांकित विराज प्रोफाईल कंपनी’चे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर होते. यांनी राहत्या घरी गळफास घेत आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली. १९ जून २०२६ रोजी सायंकाळच्या सुमारास जाधव यांच्या घरातील आचाऱ्याने (कुक) त्यांच्या मुलाला फोन करून या घटनेची माहिती दिली. जाधव यांनी घरात गळफास घेतल्याची माहिती मिळताच कुटुंबीय आणि पोलिसांसह फॉरेन्सिक टीम घटनास्थळी दाखल झाले. तपासादरम्यान पोलिसांना मृताची एक डायरी आणि मोबाईल सापडला, ज्यामध्ये मृत प्रदीप जाधव यांनी लिहिलेली इंग्रजीतील सुसाईड नोट आढळून आली.
सुसाईड नोटमध्ये काय?
“सीईओ जे. पी. गर्ग हे माझ्या कामात सतत चुका काढून माझा छळ करत आहेत आणि माझ्यासोबत घाणेरडे राजकारण खेळत आहेत. माझ्या या टोकाच्या पाऊलाला तेच जबाबदार आहेत.” असे त्यांनी चिठ्ठीत स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
Gadchiroli Crime: झोपेत असलेल्या तरुणाची कुऱ्हाडीने हत्या; एक हात असलेल्या आरोपीवर गुन्हा दाखल, परिसरात खळबळ
पत्नीने दिलेल्या तक्रारीत काय?
याप्रकरणी मृत प्रदीप जाधव यांच्या पत्नी वंदना जाधव यांनी तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीनुसार प्रदीप जाधव हे गेल्या काही वर्षांपासून विराज प्रोफाईल कंपनीत कार्यरत होते. मागच्या वर्षी त्यांनी प्रमोशनची मागणी केली असता, सीईओ जे. पी. गर्ग यांनी त्यांना जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली. या त्रासाला कंटाळून जाधव यांनी कंपनीचा राजीनामा देऊन दुसऱ्या कंपनीत काम सुरू केले होते. मात्र, विराज प्रोफाईल कंपनीचे सीएमडी नीरज कोचूर यांनी मध्यस्थी करत त्यांना पुन्हा कंपनीत बोलावून घेतले आणि जानेवारी २०२६ मध्ये एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर पदावर रुजू केले. दुर्दैवाने, ते पुन्हा रुजू झाल्यापासून सीईओ जे. पी. गर्ग यांनी त्यांना वारंवार मानसिक त्रास देणे आणि अपमानास्पद वागणूक देणे सुरूच ठेवले होते, ज्याची माहिती जाधव यांनी त्यांच्या पत्नीला वेळोवेळी दिली होती.
गुन्हा दाखल
याप्रकरणी मृत प्रदीप जाधव यांच्या पत्नी वंदना प्रदीप जाधव यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून बोईसर पोलिसांनी कंपनीचे सीईओ (CEO) जे. पी. गर्ग यांच्या विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम १०८ अन्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या गंभीर प्रकरणी बोईसर पोलीस ठाण्याचे सब-इन्स्पेक्टर नितीन रामचंद्र नराले पुढील तपास करत आहेत. या घटनेमुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे..
Madhya Pradesh : लग्नाच्या एक दिवसाआधी तरुणीने संपवले आयुष्य, कारण अजूनही गुलदस्त्यात…