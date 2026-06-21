Gadchiroli Crime: झोपेत असलेल्या तरुणाची कुऱ्हाडीने हत्या; एक हात असलेल्या आरोपीवर गुन्हा दाखल, परिसरात खळबळ

काय घडलं नेमकं?
मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव महेश ओडिला असे आहे. तो तेलंगणा राज्यातील रहिवासी होता. काही दिवसांपासून अहेरी परिसरात वास्तव्यास होता. तर आरोपीचे नाव लक्ष्मण आलाम (५५ वर्ष) असे आहे. मृतक आणि आरोपी या दोघांमध्ये काही कारणावरून वाद निर्माण झाला होता.(Gadchiroli Crime) याच वादातून आरोपीने संतापाच्या भरात मध्यरात्री झोपेत असलेल्या महेशवर कुऱ्हाडीने जीवघेणा हल्ला केला. डोक्यावर आणि शरीरावर वार केल्याने तरुणाचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.
या प्रकरणात विशेष म्हणजे आरोपीला एकाच हात असल्याची माहिती समोर आली आहे. यांनतर त्याने अत्यंत क्रूरपणे ही हत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला आणि आरोपीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Gadchiroli Crime) या घटनेने अहेरी तालुक्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस करत आहेत. (Gadchiroli Crime)
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‘तुझ्याशीच लग्न करेन’ म्हणत डॉक्टरकडून वारंवार लैंगिक शोषण, डॉक्टर अटकेत; आष्टीतील धक्कादायक प्रकार
गडचिरोली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे आमिष दाखवून एका डॉक्टरने तरुणीवर वारंवार लैंगीक आणि मानसिक शोषण केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. ही घटना गडचिरोली जिल्ह्यातील आष्टी येथे घडली. (Gadchiroli Crime)
या प्रकरणातील आरोपी डॉक्टरचे नाव बिजन सरकार असे आहे. आष्टी येथे त्याचे ‘नमिता हॉस्पिटल’नावाचे क्लिनिक आहे. डॉक्टरने या प्रकरणातील पीडित तरुणीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले. ‘तुझ्याशीच लग्न करेल’,असं ठाम आश्वासन त्याने तरुणीला दिले होते. या आश्वासनाच्या आणि विश्वासाच्या आधारावर आरोपीने वेळोवेळी तरुणीशी शरीरसंबंध ठेवून तिचे शारीरिक व मानसिक शोषण केले. काही दिवसानंतर जेव्हा तरुणीने लग्नाबाबत विचारणा केली. तेव्हा डॉक्टरने लग्नाला स्पष्ट शब्दांत नकार देत त्याने पाठ फिरवली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पीडित तरुणीने तातडीने पोलिसांत धाव घेतली.
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Ans: मृत तरुणाचे नाव महेश ओडिला असून तो तेलंगणा राज्यातील रहिवासी होता.
Ans: आरोपी आणि मृतक यांच्यात झालेल्या वादातून ही हत्या झाल्याचा आरोप आहे.
Ans: पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून आरोपी लक्ष्मण आलाम याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून तपास सुरू आहे.