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Madhya Pradesh : लग्नाच्या एक दिवसाआधी तरुणीने संपवले आयुष्य, कारण अजूनही गुलदस्त्यात…

Updated On: Jun 21, 2026 | 10:12 AM IST
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सारांश

Suicide Case : आनंदाचे वातावरण दु:खात बदलले... मध्य प्रदेशच्या सिंगराैलीमध्ये तरुणीने लग्नाच्या एक दिवसाआधी आत्महत्या केल्याची खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. पोलिसांनी तपास सुरु केला असून आत्महत्येमागे नक्की कारण काय? याचा शोध घेतला जात आहे.

Madhya Pradesh : लग्नाच्या एक दिवसाआधी तरुणीने संपवले आयुष्य, कारण अजूनही गुलदस्त्यात...

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • लग्नाच्या तयारीदरम्यान घडलेल्या एका घटनेने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
  • आनंदाचे वातावरण काही क्षणांतच शोककळेत बदलले.
  • घटनेमागील नेमके कारण शोधण्यासाठी पोलिस विविध अंगांनी तपास करत आहेत.
मध्य प्रदेशच्या सिंगराैलीमधून एक दुःखद बातमी समोर येत आहे जिथे लग्नाचे आनंददायी वातावरणात अचानक दु:खात बदलल्याची घटना घडली. लग्न ठरलं, घर सजलं आणि लग्नाच्या अवघ्या एक दिवसाआधीच तरुणीने गळफास घेत आपला जीव संपवला. दुसऱ्या दिवशी वरात वधूला घेऊन जायला येणारच होती पण त्याआधीच घरातून तिचे शव बाहेर पडले. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून कुटुंब मोठ्या धक्क्यात आहे. पोलिस घटनेचा तपास करत असून तरुणीच्या मृतदेहाला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

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गावात खळबळ

सिंगरौली जिल्ह्यातील चित्रंगी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील कार्थुआ बहेरा गावात सदर घटना घडल्याचे समोर आले आहे. भाजपा प्रजापति नावाच्या तरुणीचा तरुणीचा मृतदेह तिच्या घरात गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला ज्यानंतर घरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच कुटुंबाला धक्का बसला आणि पाहता पाहता घराजवळ लोकांचा जमाव निर्माण झाला.

लग्नाच्या एक दिवसाआधी आत्महत्या

मिळालेल्या माहितीनुसार, १९ जून रोजी तरुणीचे लग्न सरई ठाणा परिसरातील एका तरुणासोबत आयोजित करण्यात आले होते. घरात लग्नाची लगबग सुरु होती. सर्व नातेवाईक जमले होते, सजावट झाली होती, लग्नाची लगबग सुरु होती  आणि अशातच तरुणीच्या मृत्यूने सर्वांच्या आनंदावर विरझण टाकले.

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पोलिसांचा तपास सुरु

घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनेस्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी तरुणीच्या मृतदेहाला ताब्यात घेतलं. मृतदेहाचा पंचनामा करुन त्याला शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवण्यात आलं असून पोलिस पोस्टमार्टम रिपोर्टची प्रतीक्षा करत आहेत. तरुणीने लग्नाच्या एक दिवसाआधी आत्महत्या का केली याचे कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झाले नाही. प्रत्येक बाजू विचारात घेऊन तपास करत असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. कुटुंबासह आजूबाजूच्या लोकांचीही चाैकशी सुरु करण्यात आलू आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की, तपासाअंती आत्महत्येचे मूळ कारण स्पष्ट होईल. सध्या तपास सुरु असून आत्महत्येचे नक्की कारण काय याचा शोध घेतला जात आहे.

 

 

Web Title: Madhya pradesh singrauli bride suicide one day before wedding family in shock police investigation

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Published On: Jun 21, 2026 | 10:12 AM

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