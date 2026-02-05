‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मध्ये खलनायकाच्या भूमिकेत ‘आनंद पिंपळकर’! १३ हून अधिक चित्रपटात कामे

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
वास्तु व ज्योतिषशास्त्रातील अभ्यासपूर्ण मांडणीसाठी ओळखले जाणारे आनंद पिंपळकर आता अभिनयामुळे चर्चेत आहेत. १३ हून अधिक मराठी चित्रपटांनंतर ते ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मध्ये खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:20 PM
वास्तु व ज्योतिषशास्त्राच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करणारे आणि अभ्यासपूर्ण, तर्कसंगत मांडणीसाठी ओळखले जाणारे प्रसिद्ध वास्तु-ज्योतिषी आनंद पिंपळकर आता पुन्हा एकदा वेगळ्या कारणामुळे चर्चेत आले आहेत. अध्यात्म, वास्तु आणि ज्योतिष या क्षेत्रांत आपली ठाम ओळख निर्माण करणाऱ्या आनंद पिंपळकर यांना अभिनयाचीही तितकीच ओढ आहे. या आवडीपोटी त्यांनी आजवर १३ हून अधिक मराठी चित्रपटांमध्ये विविध भूमिका साकारत आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. सामाजिक, ऐतिहासिक आणि आशयघन चित्रपटांमध्ये दिसणारी त्यांची उपस्थिती नेहमीच लक्षवेधी ठरली आहे. आता त्यांच्या अभिनयाचा एक नवा, वेगळा आणि थोडासा धक्कादायक रंग प्रेक्षकांना बहुचर्चित ऐतिहासिक चित्रपट ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’मधून पाहायला मिळणार आहे.

पॅनोरमा स्टुडिओज आणि मुगाफी यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार झालेला, तसेच दिग्पाल लांजेकर लिखित व दिग्दर्शित ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ हा भव्य चित्रपट ६ फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. शिवकालीन इतिहासातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि रोमांचक प्रसंगावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात आनंद पिंपळकर यांनी खलनायकाची भूमिका साकारली आहे. मिर्झाराजे जयसिंग यांच्या सेवेत असलेला ‘उदयराज मुनशी’ हा व्यक्तिरेखेचा अवतार त्यांनी प्रभावीपणे सादर केला आहे. भूमिका आकाराने लहान असली, तरी तिचा प्रभाव कथानकात मोठा असून ती प्रेक्षकांच्या मनात घर करून राहणारी आहे.

आतापर्यंत प्रामुख्याने सकारात्मक किंवा गंभीर भूमिका साकारणारे आनंद पिंपळकर यावेळी खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार असल्याने प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे. या भूमिकेसाठी त्यांनी विशेष तयारी केली असून, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, व्यक्तिरेखेची मानसिकता आणि त्या काळातील राजकीय डावपेच यांचा सखोल अभ्यास केल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित चित्रपटात काम करण्याची संधी मिळणे हे स्वतःसाठी गौरवाचे असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. “या चित्रपटाच्या निमित्ताने शिवकालीन इतिहासाच्या गौरवशाली पर्वाचा एक छोटासा भाग होता आले, हे माझ्यासाठी मोठे भाग्य आहे,” असे ते म्हणाले.

दिग्दर्शक दिग्पाल लांजेकर यांनी प्रत्येक कलाकाराकडून उत्कृष्ट अभिनय करून घेतल्याचे आनंद पिंपळकर आवर्जून सांगतात. ऐतिहासिक चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नसून ते इतिहासाची जाणीव करून देणारे असतात, असेही ते मानतात. शौर्य, रणनिती, राजकारण आणि स्वराज्याची प्रेरणा देणारा ‘रणपति शिवराय स्वारी आग्रा’ हा चित्रपट ६ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रासह देश-विदेशात प्रदर्शित होत असून, आनंद पिंपळकर यांच्या खलनायकी भूमिकेमुळे चित्रपटाला आणखी वेगळे परिमाण मिळणार आहे.

Published On: Feb 05, 2026 | 03:20 PM

