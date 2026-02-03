गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

अहिल्यानगर तालुक्यातील नेप्ती या ठिकाणी वहिवाटीच्या रस्त्यावरच अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वहिवाटीस अडथळा निर्माण झाला आहे. अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातील वेळोवेळी मागणी करूनही दखल न घेतल्याने आज नागरिकांनी अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले.
