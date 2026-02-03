Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Villagers Block Road On Nagar Kalyan Highway To Clear Encroachments On Village Road

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

अहिल्यानगर तालुक्यातील नेप्ती या ठिकाणी वहिवाटीच्या रस्त्यावरच अतिक्रमण करण्यात आले आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 08:30 PM

Follow Us:

अहिल्यानगर तालुक्यातील नेप्ती या ठिकाणी वहिवाटीच्या रस्त्यावरच अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वहिवाटीस अडथळा निर्माण झाला आहे. अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातील वेळोवेळी मागणी करूनही दखल न घेतल्याने आज नागरिकांनी अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले.

Follow Us:

अहिल्यानगर तालुक्यातील नेप्ती या ठिकाणी वहिवाटीच्या रस्त्यावरच अतिक्रमण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वहिवाटीस अडथळा निर्माण झाला आहे. अतिक्रमण काढण्यासंदर्भातील वेळोवेळी मागणी करूनही दखल न घेतल्याने आज नागरिकांनी अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले.

Web Title: Villagers block road on nagar kalyan highway to clear encroachments on village road

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 08:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : हायवे की मृत्यूचा सापळा ? पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू
1

Navi Mumbai : हायवे की मृत्यूचा सापळा ? पामबीच मार्गावर दुचाकी स्वाराचा अपघातात मृत्यू

खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा
2

खोट्या आरोपांच्या जाळ्यात अडकली सावी; ‘जुळली गाठ गं’मध्ये पंचकन्यांच्या साथीने अन्यायाविरुद्ध लढा

Karjat ZP Election : “जिल्हा परिषद गटाला विकासाच्या मार्गावर आणणारच”; उमेदवारांनी नागरिकांना दिलं आश्वासन
3

Karjat ZP Election : “जिल्हा परिषद गटाला विकासाच्या मार्गावर आणणारच”; उमेदवारांनी नागरिकांना दिलं आश्वासन

Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी
4

Bigg Boss Marathi 6 : ‘दुसऱ्याची वाट लावूनच जाईल..’, ‘बिग बॉस’च्या घरात नव्या वादाची ठिणगी! प्रभूने विशालला दिली धमकी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Feb 03, 2026 | 08:26 PM
Regal College: चिपळूणमध्ये ‘रिगल’च्या विद्यार्थ्यांचा जल्लोष! ‘पंचम २०२६’ वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षिस वितरण सोहळा उत्साहात पार

Regal College: चिपळूणमध्ये ‘रिगल’च्या विद्यार्थ्यांचा जल्लोष! ‘पंचम २०२६’ वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षिस वितरण सोहळा उत्साहात पार

Feb 03, 2026 | 08:25 PM
मुंबईतून अहमदाबादला पटकन जायचे आहे? लवकरच तुमचे स्वप्न पूर्ण होणार; Bullet Train चे काम…

मुंबईतून अहमदाबादला पटकन जायचे आहे? लवकरच तुमचे स्वप्न पूर्ण होणार; Bullet Train चे काम…

Feb 03, 2026 | 08:18 PM
घरात एकटे आहात आणि अचानक हार्ट अटॅक आला तर काय करावं? ‘हे’ उपाय ठरू शकतात जीवनदायी

घरात एकटे आहात आणि अचानक हार्ट अटॅक आला तर काय करावं? ‘हे’ उपाय ठरू शकतात जीवनदायी

Feb 03, 2026 | 08:15 PM
अभ्यासातील एकाग्रता वाढवण्यासाठी प्रभावी उपाय! हे टिप्स फॉलो कराल तर नक्कीच वर्गात पहिले याल

अभ्यासातील एकाग्रता वाढवण्यासाठी प्रभावी उपाय! हे टिप्स फॉलो कराल तर नक्कीच वर्गात पहिले याल

Feb 03, 2026 | 08:14 PM
Konkan Railway AI Health Screening: कोकण रेल्वेवर ‘एआय’चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी

Konkan Railway AI Health Screening: कोकण रेल्वेवर ‘एआय’चा धमाका! मडगाव स्टेशनवर प्रवाशांची हायटेक आरोग्य तपासणी यशस्वी

Feb 03, 2026 | 08:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM