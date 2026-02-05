Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Indias First Government Run Bharat Taxi App Launched Today Ola Ubers Mouth Watering

भारतातील पहिलीवहिली सरकारी Bharat Taxi App आज लाँच, OLA-Ubers च्या तोंंडचे पळवणार पाणी

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी ‘भारत टॅक्सी’ या देशातील पहिल्या चालक-मालकीच्या राइड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मचे लोकार्पण केले. झिरो कमिशन, पारदर्शक भाडे, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि सुरक्षा सुविधांमुळे चालक व प्रवाशांना मोठा दिलासा

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:05 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • ‘भारत टॅक्सी’ झिरो कमिशन आणि सहकारी तत्त्वावर आधारित सेवा
  • कार, ऑटो, बाईक राइडसह पारदर्शक भाडे व रिअल-टाइम ट्रॅकिंग
  • चालकांना अधिक उत्पन्न, प्रवाशांसाठी सुरक्षा व 24×7 सपोर्ट
भारताची पहिली सरकारी राइड-हेलिंग सेवा ‘भारत टॅक्सी’ आज लॉन्च करण्यात येत आहे. केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह गुरुवारी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे या सेवेचे उद्घाटन करणार आहेत. कमिशन-आधारित अ‍ॅग्रीगेटर मॉडेलच्या विपरीत ही सेवा सहकारी मालकीवर आधारित असून चालकांना नियंत्रण, उत्पन्न आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळणार आहेत. या उपक्रमाकडे भारतातील वाहतूक क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण बदल म्हणून पाहिले जात आहे.

गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

गर्दीच्या वेळेत होणारी अनियंत्रित भाडेवाढ रोखण्यासाठी सरकारने ‘भारत टॅक्सी’ अॅप विकसित केले आहे. तसेच चालकांकडून राइड नाकारणे किंवा बुकिंग रद्द करणे यांसारख्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठीही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. चालक-मालकीच्या सहकारी मॉडेलमुळे चालकांना अधिक उत्पन्न आणि चांगल्या कामाच्या सुविधा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

भारत टॅक्सीची वैशिष्ट्ये:

  • शून्य-कमिशन मॉडेल; संचालन सहकार टॅक्सी कोऑपरेटिव्ह लिमिटेडकडून
  • कार, ऑटो-रिक्षा आणि बाईक राइड बुकिंगची सुविधा
  • पिक-अप-ड्रॉप लोकेशन नोंदणी व रिअल-टाइम ट्रॅकिंग
  • पारदर्शक भाडे, बहुभाषिक इंटरफेस, 24×7 ग्राहक समर्थन
  • प्रवासी सुरक्षेसाठी दिल्ली पोलिस व इतर यंत्रणांशी एकात्मिक व्यवस्था
  • सत्यापित ड्रायव्हर ऑनबोर्डिंग व राइड माहिती शेअरिंग
  • अँड्रॉइड व iOS दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध; मोबाइल नंबरद्वारे नोंदणी

Airtel Tariff Hike 2026: एअरटेल ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! रिजार्च करण्यापूर्वी जाणून घ्या कोणते मिळणार बेनिफिट्स?

आता स्मार्टफोन स्कॅन करणार Breast Cancer, वैज्ञानिकांना तयार केला Ultrasound Device; कसे वापरता येणार

MIT मधील शास्त्रज्ञांनी एक पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड डिव्हाइस विकसित केले आहे जे स्तनाच्या कर्करोगासारख्या आजारांशी लढण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते. हे डिव्हाइस इतके लहान आहे की ते घरी किंवा डॉक्टरांच्या क्लिनिकमध्ये सहजपणे वापरले जाऊ शकते. 500 ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे, ते केवळ परवडणारे नाही तर दुर्गम भागातील महिलांसाठी एक वरदान देखील आहे जिथे अल्ट्रासाऊंड सुविधा जवळपास उपलब्ध नाहीत. हल्ली अनेक महिलांमध्ये स्तनांचा कर्करोग वाढलेला दिसून येत आहे. त्याला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. ब्रेस्ट कॅन्सरची तपासणी घरी करणेही आता चला या अनोख्या शोधाबद्दल अधिक जाणून घेऊया.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत टॅक्सी’ काय आहे?

    Ans: चालक-मालकीचे सहकारी राइड-हेलिंग अॅप.

  • Que: याचा चालकांना काय फायदा?

    Ans: कमिशनशिवाय अधिक उत्पन्न व निर्णयाधिकार.

  • Que: प्रवाशांना कोणत्या सुविधा मिळतील?

    Ans: पारदर्शक भाडे, ट्रॅकिंग, सुरक्षा आणि सोपी मोबाइल बुकिंग.

Web Title: Indias first government run bharat taxi app launched today ola ubers mouth watering

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 03:05 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भारतातील पहिलीवहिली सरकारी Bharat Taxi App आज लाँच, OLA-Ubers च्या तोंंडचे पळवणार पाणी

भारतातील पहिलीवहिली सरकारी Bharat Taxi App आज लाँच, OLA-Ubers च्या तोंंडचे पळवणार पाणी

Feb 05, 2026 | 03:05 PM
ZP Election 2026 : निवडणुकीसाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज; कर्जत तालुक्यातील 220 मतदान केंद्रावर होणार मतदान

ZP Election 2026 : निवडणुकीसाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज; कर्जत तालुक्यातील 220 मतदान केंद्रावर होणार मतदान

Feb 05, 2026 | 03:03 PM
Karjat News: इथे माणुसकी जिंकली! मुस्लिम बालकावरील उपचारासाठी हिंदू तरुणाचा पुढाकार…

Karjat News: इथे माणुसकी जिंकली! मुस्लिम बालकावरील उपचारासाठी हिंदू तरुणाचा पुढाकार…

Feb 05, 2026 | 02:56 PM
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्ष झाल्यामुळे नवा चित्रपट ‘शतक: संघाचे १०० वर्ष’

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला 100 वर्ष झाल्यामुळे नवा चित्रपट ‘शतक: संघाचे १०० वर्ष’

Feb 05, 2026 | 02:55 PM
गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

गेमर्ससाठी खुशखबर! HP चा HyperX Omen 15 भारतात लाँच; 180Hz डिस्प्लेसह दमदार गेमिंग लॅपटॉप

Feb 05, 2026 | 02:55 PM
‘वय हा माझ्यासाठी निकष…’ रोहित-कोहलीच्या 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याबाबत एमएस धोनीचे मोठे विधान 

‘वय हा माझ्यासाठी निकष…’ रोहित-कोहलीच्या 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याबाबत एमएस धोनीचे मोठे विधान 

Feb 05, 2026 | 02:54 PM
गळत्या केसांपासून त्रस्त आहात? ‘या’ बिया वापरून तयार करा Hair Mask; मिळतील काळेभोर केस

गळत्या केसांपासून त्रस्त आहात? ‘या’ बिया वापरून तयार करा Hair Mask; मिळतील काळेभोर केस

Feb 05, 2026 | 02:52 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM