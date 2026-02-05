Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

ZP Election 2026: निवडणुक प्रचारतोफा आज थंडावणार! ७ फेब्रुवारीला मतदान; ‘असे’ शोधा मतदार यादीत नाव

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद निवडणुकीचा प्रचार आज संपणार आहे. ७ फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार असून, 'मताधिकार' अ‍ॅपद्वारे मतदारांना आपले नाव आणि केंद्र शोधता येणार आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:18 PM
निवडणुक प्रचारतोफा आज थंडावणार! ७ फेब्रुवारीला मतदान (Photo Credit- X)

  • निवडणुक प्रचारतोफा आज थंडावणार!
  • ७ फेब्रुवारीला मतदान
  • ‘असे’ शोधा मतदार यादीत नाव
ZP Election 2026: जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यासाठी ७ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार आहे. गेल्या २० दिवसांपासून सर्वत्र निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. गुरुवार, ५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक प्रचाराचा हा धूरळा संपणार आहे तर ७ फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. प्रचार संपायला आजचा एकच दिवस हातात असल्याने राजकीय पक्ष, आणि उमेदवारांची धावपळ वाढणार आहे.

प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला

जिल्हा परिषदेच्या ६३ गट आणि पंचायत समितीच्या १२६ गणासाठी ७ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक होणार आहे. जिल्हा परिषदेचा जानेवारी महिन्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला होता. तेव्हापासून जिल्ह्यात सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या उमेदवारांचा प्रचार सुरू केला. खेड्यापाड्यात प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोहोचली आहे. जिल्ह्यात भाजपने काही ठिकाणी शिवसेना शिंदे गटासोबत युती केली आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) ने कोणत्याही पक्षासोबत युती केलेली नाही. तसेच दुसरीकडे लोकशाही आघाडीच्या माध्यमातून शिवसेना (उबाठा), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडी यांच्या वतीने युती करण्यात आली आहे. महायुती, आघाडी आणि अपक्ष असे शेकडो उमेदवार निवडणूक रिंगणात आपले भाग्य अजमावणार आहेत. गेल्या २० दिवसांपासून सर्वत्र निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. गावागावात उमेदवार गाठी भेटी घेऊन आपली बाजू मांडत आहेत. आज प्रचाराची सांगता होणार असून धूरळा शांत होणार आहे.

मनपाचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ रेडी! नगरसेवक अन् अधिकारी प्रभागात काढणार प्रभातफेरी; प्रत्येक वॉर्डाला ५० कोटींचा निधी

मुदतवाढीचा फायदा!

निवडणूक कार्यक्रमानुसार जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यासाठी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान पार पडणार होते. परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूमुळे राज्यात शासनाने तीन दिवस शोक जाहीर करून शासकीय दुखवटा पाळला होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने प्रचारासाठी दोन दिवस मुदतवाढ दिली. त्यामळे ५ फेब्रुवारी रोजी निवडणूक प्रचार संपणार आहे.

अॅपद्वारे शोधा नाव

दरम्यान, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठीच्या मतदार यादीतील मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी ‘मताधिकार’ मोबाईल अॅप उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाने दिली आहे. हे अॅप ‘गुगल प्ले स्टोअर’वरून डाऊनलोड करता येईल. अॅपमध्ये मतदाराचे नाव शोधण्यासाठी दोन पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यानुसार मतदाराचे संपूर्ण नाव किया मतदार ओळखपत्राचा क्रमांक नमूद करून मतदार यादीतील नाव शोधता येते. यातून आपले मतदान केंद्रही कळू शकेल. याशिवाय मतदार यादीतील नाव शोधण्यासाठी https://mahasecvoterlist.in/ है संकेतस्थळदेखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्यात मोबाईल अॅपप्रमाणेच ‘नाव’ किचा ‘मतदार ओळखपत्रा’चा क्रमांक नमूद करून नाव शोधता येईल.

“हेलिकॉप्टरचा वापर रिक्षासारखा…”, मंत्री Sanjay Shirsat संतापले; खासगी कंपन्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar zp ps election 2026 voting date matadhikar app

Published On: Feb 05, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

