रणबीर कपूरचा Animal Park करणार धमाका! चित्रपटाचे शूटिंग सुरु, अभिनेता साकारणार दुहेरी भूमिका

रणबीर कपूर आणि बॉबी देओल यांच्या "अ‍ॅनिमल" चा सिक्वेल असलेल्या "अ‍ॅनिमल पार्क" च्या शूटिंगबाबत एक अपडेट समोर आली आहे. संदीप रेड्डी वांगाचा हा चित्रपट आणखी गडद आणि थरारक असणार आहे.

Updated On: Feb 05, 2026 | 03:09 PM
रणबीर कपूर आणि बॉबी देओल स्टारर ‘अ‍ॅनिमल’ या चित्रपटाच्या सिक्वेलची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत, जो २०२३ मध्ये मोठ्या पडद्यावर तुफान गाजवणार आहे. संदीप रेड्डी वांगा यांचा ‘अ‍ॅनिमल पार्क’ हा सिक्वेल मागील चित्रपटाच्या श्रेयांसह जाहीर करण्यात आला होता. आता, सिक्वेलबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. दिग्दर्शकाने स्वतः चित्रपटाच्या शूटिंगबद्दल तपशील उघड केले आहेत. जपानमध्ये ‘अ‍ॅनिमल’ प्रदर्शित झाल्यानंतर अलिकडेच झालेल्या संभाषणात संदीप रेड्डी वांगा यांनी चित्रपटाच्या शूटिंगबद्दल सांगितले आहे.

‘अ‍ॅनिमल पार्क’चे शूटिंग कधी होणार सुरु?

वृत्तानुसार, तीन भागांच्या या चित्रपटाच्या सिक्वेलबद्दल बोलताना संदीप रेड्डी वांगा म्हणाले की, २०२७ च्या मध्यात चित्रीकरण सुरू होणार आहे. या चित्रपटात तीव्र संघर्ष दाखवण्यात येईल. ‘अ‍ॅनिमल पार्क’ हा चित्रपट आणखी गडद आणि हिंसक होणार असल्याची चर्चा आहे, ज्यामध्ये रणबीर कपूर दुहेरी भूमिका (नायक आणि खलनायक) अशा दोन्ही भूमिका साकारणार आहे. हा चित्रपट रणबीरच्या व्यक्तिरेखेवर, रणविजय सिंगवर आणि त्याच्यासारख्या दिसणाऱ्या अझीझवर केंद्रित असेल असे मानले जाते. संदीप रेड्डी वांगा सध्या प्रभाससोबत ‘स्पिरिट’ या चित्रपटावर जोरदार काम करत असल्याने, २०२७ मध्ये त्याचे चित्रीकरण सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

‘अ‍ॅनिमल पार्क’ मध्ये दुहेरी भूमिकेचे युद्ध

पिंकव्हिलाच्या वृत्तानुसार, वांगा म्हणाले, “माझा सध्याचा चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर ‘अ‍ॅनिमल पार्क’चे चित्रीकरण सुरू होणार आहे. चित्रपटात आणखी कलाकार पाहायला मिळणार आहेत, कारण अझीझ देखील एक जनावर आहे. हे लक्षात घेता, हे दोन दिसणाऱ्या कलाकारांमधील युद्ध पाहायला मिळणार आहे, म्हणून मला वाटले की ‘अ‍ॅनिमल पार्क’ हे परिपूर्ण शीर्षक असेल.” त्यांनी पुढे सांगितले की हा चित्रपट पहिल्यापेक्षा अधिक आक्रमक असणार आहे.

‘अ‍ॅनिमल’ ची काय आहे कथा?

रणबीर कपूर मुख्य भूमिकेत आणि बॉबी देओल एका छोटीशी भूमिका साकारत असलेल्या ‘अ‍ॅनिमल’ चित्रपटाने बरीच चर्चा केली आहे. हा चित्रपट रणविजय सिंगची कहाणी सांगतो, जो त्याच्या वडिलांना देव मानतो आणि वर्षानुवर्षे विभक्त झाल्यानंतर जेव्हा त्याच्या जीवाला धोका निर्माण होतो तेव्हा त्याच्या जवळ येतो. आणि त्यांच्या कुटुंबामध्ये वाद सुरु असतात.

‘अ‍ॅनिमल’ चित्रपटाची कमाई

  • ‘अ‍ॅनिमल’ इंडिया नेट कलेक्शन – ₹५५३.८७ कोटी
  • ‘अ‍ॅनिमल’ वर्ल्डवाइड कलेक्शन – ₹९१५ कोटी
  • ‘अ‍ॅनिमल’ ओव्हरसीज कलेक्शन – ₹२५५ कोटी
  • ‘अ‍ॅनिमल’ इंडिया ग्रॉस कलेक्शन – ₹६६० कोटी
 

Published On: Feb 05, 2026 | 03:09 PM

Feb 05, 2026 | 03:09 PM
