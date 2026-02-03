Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

लोणावळ्याच्या टायगर पॉईंटच्या खोल दरीत मुंबईहून ट्रेकसाठी आलेली श्रेया पाटील या १९ वर्षीय तरुणीचा ड्युक्स नोज परिसरात अपघाती मृत्यू झाला नसून ती आत्महत्या असल्याचं लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या प्राथमिक तपासणीत उघड झाले. ड्रोन, डॉग स्क्वॉड आणि शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमच्या अथक प्रयत्नांनंतर ३९० फूट खोल दरीतून तिचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला होता. तर लोणावळा ग्रामीण पोलीसांनी पंचनामा करताना या ठिकाणी तपासणी केली असता, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे, परिवारातील अंतर्गत कलह त्यामुळे नेहमी तणावात राहणारी श्रेया पटी या तरुणीने मुंबईवरून थेट लोणावळा गाठत आपली जीवन यात्रा संपवली..आत्महत्या केली परंतु तिचा मोबाईल आणि लॅपटॉप अजूनही लॉक असल्याने त्यामुळे महत्वाचे पुरावे गोळा करण्यास अडचण येत आहे.. लोणावळा ग्रामीण पोलीस निरीक्षक दिनेश तायडे यांनी माहिती दिली.
