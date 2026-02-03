Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Lonavala News The Death Of Shreya Patil Who Came For A Trek Was Not An Accident But A Suicide Police Revealed

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

लोणावळ्याच्या टायगर पॉईंटच्या खोल दरीत मुंबईहून ट्रेकसाठी आलेली श्रेया पाटील या १९ वर्षीय तरुणीचा ड्युक्स नोज परिसरात अपघाती मृत्यू झाला याबाबत पोलीसांनी मोठा खुलासा केला आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 08:42 PM

Follow Us:

लोणावळ्याच्या टायगर पॉईंटच्या खोल दरीत मुंबईहून ट्रेकसाठी आलेली श्रेया पाटील या १९ वर्षीय तरुणीचा ड्युक्स नोज परिसरात अपघाती मृत्यू झाला नसून ती आत्महत्या असल्याचं लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या प्राथमिक तपासणीत उघड झाले. ड्रोन, डॉग स्क्वॉड आणि शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमच्या अथक प्रयत्नांनंतर ३९० फूट खोल दरीतून तिचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला होता. तर लोणावळा ग्रामीण पोलीसांनी पंचनामा करताना या ठिकाणी तपासणी केली असता, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे, परिवारातील अंतर्गत कलह त्यामुळे नेहमी तणावात राहणारी श्रेया पटी या तरुणीने मुंबईवरून थेट लोणावळा गाठत आपली जीवन यात्रा संपवली..आत्महत्या केली परंतु तिचा मोबाईल आणि लॅपटॉप अजूनही लॉक असल्याने त्यामुळे महत्वाचे पुरावे गोळा करण्यास अडचण येत आहे.. लोणावळा ग्रामीण पोलीस निरीक्षक दिनेश तायडे यांनी माहिती दिली.

Follow Us:

लोणावळ्याच्या टायगर पॉईंटच्या खोल दरीत मुंबईहून ट्रेकसाठी आलेली श्रेया पाटील या १९ वर्षीय तरुणीचा ड्युक्स नोज परिसरात अपघाती मृत्यू झाला नसून ती आत्महत्या असल्याचं लोणावळा ग्रामीण पोलिसांच्या प्राथमिक तपासणीत उघड झाले. ड्रोन, डॉग स्क्वॉड आणि शिवदुर्ग रेस्क्यू टीमच्या अथक प्रयत्नांनंतर ३९० फूट खोल दरीतून तिचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला होता. तर लोणावळा ग्रामीण पोलीसांनी पंचनामा करताना या ठिकाणी तपासणी केली असता, पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात स्पष्ट झाले आहे, परिवारातील अंतर्गत कलह त्यामुळे नेहमी तणावात राहणारी श्रेया पटी या तरुणीने मुंबईवरून थेट लोणावळा गाठत आपली जीवन यात्रा संपवली..आत्महत्या केली परंतु तिचा मोबाईल आणि लॅपटॉप अजूनही लॉक असल्याने त्यामुळे महत्वाचे पुरावे गोळा करण्यास अडचण येत आहे.. लोणावळा ग्रामीण पोलीस निरीक्षक दिनेश तायडे यांनी माहिती दिली.

Web Title: Lonavala news the death of shreya patil who came for a trek was not an accident but a suicide police revealed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 08:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Crime News : लोणावळ्यातील गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली ‘ही’ धक्कादायक माहिती
1

Crime News : लोणावळ्यातील गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट; पोलिसांनी दिली ‘ही’ धक्कादायक माहिती

पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…
2

पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

Lonawala Result : लोणावळा नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादीचा एकहाती झेंडा; १०,६८१ मतांनी राजेंद्र सोनवणे यांचा दणदणीत विजय
3

Lonawala Result : लोणावळा नगरपरिषदेवर राष्ट्रवादीचा एकहाती झेंडा; १०,६८१ मतांनी राजेंद्र सोनवणे यांचा दणदणीत विजय

INS शिवाजीत Navy Day उत्साहात साजरा; शौर्य, परंपरा आणि आत्मनिर्भरतेचा अभिमान
4

INS शिवाजीत Navy Day उत्साहात साजरा; शौर्य, परंपरा आणि आत्मनिर्भरतेचा अभिमान

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी नोंदणी प्रक्रियेस मुदतवाढ! ‘या’ तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत

शिष्यवृत्ती परीक्षांसाठी नोंदणी प्रक्रियेस मुदतवाढ! ‘या’ तारखेनंतर अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत

Feb 03, 2026 | 08:40 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Vastu Tips : घरात वास्तूदोष जाणवतोय? मग स्वयंपाक घरातील ‘या’ वस्तू संपायच्या आता आणायलाच पाहिजे

Feb 03, 2026 | 08:26 PM
Regal College: चिपळूणमध्ये ‘रिगल’च्या विद्यार्थ्यांचा जल्लोष! ‘पंचम २०२६’ वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षिस वितरण सोहळा उत्साहात पार

Regal College: चिपळूणमध्ये ‘रिगल’च्या विद्यार्थ्यांचा जल्लोष! ‘पंचम २०२६’ वार्षिक स्नेहसंमेलन व बक्षिस वितरण सोहळा उत्साहात पार

Feb 03, 2026 | 08:25 PM
मुंबईतून अहमदाबादला पटकन जायचे आहे? लवकरच तुमचे स्वप्न पूर्ण होणार; Bullet Train चे काम…

मुंबईतून अहमदाबादला पटकन जायचे आहे? लवकरच तुमचे स्वप्न पूर्ण होणार; Bullet Train चे काम…

Feb 03, 2026 | 08:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता मीरा भाईंदरच्या महापौर

Feb 03, 2026 | 03:15 PM
Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Raigad : नेरळ ग्रामपंचायतीमधील विकासाचा बॅकलॉग भरून काढणार -भगवान चंचे

Feb 03, 2026 | 03:09 PM
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM