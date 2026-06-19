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Sunil Grover : ‘जमिनीशी जोडलाय म्हणून इतिहास घडलाय’ सुनील ग्रोव्हरच्या ‘या’ पोस्टमुळे, देशभरातून होतंय कौतुक

Updated On: Jun 19, 2026 | 05:12 PM IST
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सारांश

अभिनेता Sunil Grover यांचा नदीकाठी सामान्य भाविकांसोबत जमिनीवर झोपलेला व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. त्यांच्या साधेपणाचे आणि जमिनीशी जोडलेल्या स्वभावाचे नेटकऱ्यांनी भरभरून कौतुक केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

अभिनेता सुनील ग्रोव्हर सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. म्हणतात की खिशात पैसे आले की माणूस आकाशात उडू लागतो, पण अभिनेता सुनील ग्रोव्हर कधीच हवेत उडताना दिसला नाही. त्याने स्वतःला नेहमी मातीशी जोडून ठेवलं. याचे कित्येक उदाहरणे सुनीलने त्याच्या चाहत्यांना दिले आहेत. अशामध्ये सुनीलची आणखीन एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. त्याच्या चाहत्यांना तर ही व्हिडीओ आवडलीच आहे पण देशभरातून सुनीलविषयी विशेष चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

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सुनील ग्रोवरने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या पोस्टमध्ये सुनील जमिनीवर झोपलेला दिसून येत आहे. नदीच्या काठावर इतर भाविकांसोबत अभिनेता झोपेत लीन असल्याचे दिसून येत आहे. हे चित्र पाहून चाहत्यांनी त्याचे भरभरून कौतुक केले आहे. ठिकाण कोणते आहे? हे सांगणे कठीण आहे. परंतू, बहुतेकांच्या मते हे ठिकाणी हरिद्वार किंवा ऋषिकेश येथील आहे. नदीकाठी सुनीलसह अनेक भाविक झोपले आहेत.

चाहत्यांची प्रतिक्रिया

या व्हिडिओवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा अक्षरशः वर्षाव केला आणि भरभरून प्रेम व्यक्त केले. एका यूजरने लिहिले, “म्हणूनच तुम्ही सगळ्यांच्या इतके लाडके आहात.” दुसऱ्या एका चाहत्याने प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “जगातील सर्वोत्तम अभिनेता.” आणखी एका यूजरने फक्त “बेस्ट अॅक्टर” असे लिहून कौतुक केले. तर इतर काही कमेंट्समध्ये “देव तुम्हाला नेहमी आशीर्वाद देवो, सर” आणि “काय माणूस आहे यार!” अशा भावना व्यक्त करण्यात आल्या. याशिवाय, अनेक नेटकऱ्यांनी सुनील ग्रोव्हर यांचे जमिनीवर पाय असलेले, साधे आणि नम्र व्यक्तिमत्त्व (Down-to-Earth Nature) याचेदेखील विशेष कौतुक केले.

 

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A post shared by Sunil Grover (@whosunilgrover)

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सुनील ग्रोव्हर यांची कामे!

Sunil Grover हे त्यांच्या रंगतदार विनोदी सादरीकरणासाठी आणि गाजलेल्या व्यक्तिरेखांसाठी ओळखले जातात. भारतीय दूरचित्रवाणीवरील त्यांची ‘गुत्थी’ आणि ‘डॉ. मशहूर गुलाटी’ ही आगळीवेगळी पात्रे प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरली आहेत. तसेच, त्यांनी आपल्या जुन्या सहकलाकारांसोबत पुन्हा एकत्र येत The Great Indian Kapil Show या लोकप्रिय शोमधून प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे.

Web Title: Sunil grover shared post of his sleeping beside river

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Published On: Jun 19, 2026 | 05:12 PM

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