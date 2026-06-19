Amruta Fadnavis : आता रुपरी पडद्यावर वाजणार अमृता फडणवीसांचा गाणं! ‘दीवाने हैं’ गाणं प्रत्येकाला दिवाना करण्यास सज्ज

‘या’ चित्रपटासाठी अमृता फडणवीसांनी गायले गीत!
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता फडणवीस पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत ते त्यांच्या नव्या कोऱ्या गाण्यासाठी! अमृता फडणवीस यांनी थेट बॉलिवूडमध्ये धमाका केला आहे. अभिनेता अक्षय कुमारच्या ‘वेलकम टू द जंगल’ या बहुचर्चित सिनेमातील एका गाण्यासाठी अमृता फडणवीसांनी त्यांचा आवज दिला आहे. ‘दीवाने हैं’ असे या गाण्याचे बोल असून गाण्यामध्ये प्रसिद्ध गायक-संगीतकार आनंद राज आनंद यांनीदेखील त्यांचे आवाज दिले आहे. गाण्याने सोशल मीडियावर चांगलाच ट्रेंड धरला आहे. लाखोंच्या संख्येत प्रेक्षकांनी या गाण्याला पाहिले आहे, तसेच अमृता फडणवीसांच्या आवाजाचे विशेष कौतुकही करण्यात आले आहे.
कधी प्रदर्शित होणार सिनेमा?
‘Welcome To The Jungle’ (ज्याला Welcome 3 देखील म्हटले जात आहे) हा बॉलीवूडमधील अत्यंत लोकप्रिय ‘वेलकम’ फ्रँचायझीचा तिसरा भाग आहे. हा एक आगामी भव्य ॲक्शन-कॉमेडी चित्रपट असून, पुढील आठवड्यात म्हणजेच २६ जून २०२६ रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाची कथा “चित्रपटाच्या आत चित्रपट” (Film-within-a-film) अशा मजेशीर कल्पनेवर आधारित आहे.