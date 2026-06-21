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ऑगस्ट २०२६ मध्ये बॉक्स ऑफिसवर रंगणार तगडी लढत; सिद्धार्थ, कियारा आणि श्रद्धाच्या चित्रपटांमध्ये होणार स्पर्धा?

Updated On: Jun 21, 2026 | 07:07 PM IST
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सारांश

ऑगस्ट २०२६ मध्ये सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा अडवाणी आणि श्रद्धा कपूर यांच्या चित्रपटांमध्ये मोठा बॉक्स ऑफिस क्लॅश होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सिद्धार्थचा ‘व्वन’ २८ ऑगस्टला, तर कियारा आणि यशचा ‘टॉक्सिक’ २६ ऑगस्टला प्रदर्शित होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

ऑगस्ट २०२६ मध्ये बॉलीवूडमध्ये मोठ्या चित्रपटांची चुरस पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, वास्तविक आयुष्यातील लोकप्रिय जोडी सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि कियारा अडवाणी यांच्या आगामी चित्रपटांचे प्रदर्शन जवळपास एकाच काळात होत असल्याने या बॉक्स ऑफिस क्लॅशची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

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माहितीनुसार, सिद्धार्थ मल्होत्रा आणि तमन्ना भाटिया यांचा फोक-थ्रिलर ‘व्वन’ हा चित्रपट २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. तर यश आणि कियारा अडवाणी यांची बहुचर्चित ‘टॉक्सिक’ २६ ऑगस्टला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यामुळे अवघ्या दोन दिवसांच्या अंतराने या दोन्ही चित्रपटांमध्ये बॉक्स ऑफिसवर थेट स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे. या स्पर्धेत अभिनेत्री श्रद्धा कपूरचाही समावेश होऊ शकतो. तिचा ‘ईथा’ हा आगामी चित्रपटही २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे एकाच आठवड्यात तीन मोठे चित्रपट प्रदर्शित होऊन बॉक्स ऑफिसवर तिरंगी लढत रंगू शकते.

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एकाच वेळी अनेक बिग-बजेट चित्रपट प्रदर्शित झाल्यास थिएटरमधील स्क्रीनचे वाटप आणि कमाईवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे ट्रेड विश्लेषकांच्या मते, संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी काही निर्माते प्रदर्शनाच्या तारखेत बदल करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. तथापि, सध्याच्या घोषणांनुसार हे तिन्ही चित्रपट नियोजित तारखांनाच प्रदर्शित झाले, तर ऑगस्ट २०२६ मध्ये प्रेक्षकांना अलीकडच्या काळातील सर्वाधिक चर्चेत राहणाऱ्या बॉक्स ऑफिस स्पर्धांपैकी एक अनुभवायला मिळू शकते. विशेष म्हणजे सिद्धार्थ आणि कियारा या दाम्पत्याच्या चित्रपटांतील संभाव्य टक्करमुळे चाहत्यांमध्येही या लढतीबद्दल मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

Web Title: Will there be a clash between the films of sidharth kiara and shraddha

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Published On: Jun 21, 2026 | 07:07 PM

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