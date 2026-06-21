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Deool Band 2 : ‘देऊळ बंद २’च्या यशामागे पत्नीची साथ; संघर्षाच्या काळात स्नेहल ठरल्या प्रवीण तरडेंची ताकद

Updated On: Jun 21, 2026 | 05:01 PM IST
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सारांश

‘देऊळ बंद २’च्या यशानंतर दिग्दर्शक प्रवीण तरडे आणि त्यांच्या पत्नी स्नेहल तरडे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. प्रायोगिक रंगभूमीवर काम करताना दोघांची ओळख झाली आणि पुढे २००९ मध्ये त्यांनी विवाह केला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • अखेर २००९ मध्ये दोघांनी विवाह करून आयुष्याची नवी सुरुवात केली.
  • ‘असंभव’सारख्या मालिकांसाठी त्यांनी पडद्यामागे लेखन केले.
  • संघर्षातून यशाकडे झालेली वाटचाल अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
‘देऊळ बंद २’च्या यशानंतर दिग्दर्शक प्रवीण तरडे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीमागे पत्नी स्नेहल तरडे यांची भक्कम साथ असल्याचे अनेकदा अधोरेखित झाले आहे. आज प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या प्रवीण तरडेंचा प्रवास मात्र संघर्षाने भरलेला होता. प्रवीण तरडे यांनी आपल्या अभिनय आणि लेखन कारकिर्दीची सुरुवात प्रायोगिक रंगभूमीवरून केली. याच काळात एकांकिका स्पर्धांदरम्यान त्यांची स्नेहल यांच्याशी ओळख झाली. सुरुवातीची मैत्री हळूहळू घट्ट होत गेली आणि त्यातून प्रेम फुलले. अखेर २००९ मध्ये दोघांनी विवाह करून आयुष्याची नवी सुरुवात केली.

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मात्र या नात्याचा प्रवास सोपा नव्हता. प्रवीण यांनी नोकरी सोडून नाटकाची वाट निवडल्यामुळे त्यांना अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागले. स्थिर उत्पन्न नसणे, स्वतःचे घर नसणे आणि दोघांच्या वयातील १२ वर्षांचे अंतर या कारणांमुळे स्नेहल यांच्या कुटुंबीयांनी सुरुवातीला या विवाहाला विरोध केला होता. त्या दिवसांत नाटकांच्या प्रयोगांसाठी प्रवीण आणि स्नेहल अनेकदा दुचाकीवरून प्रवास करत असत. प्रवीण यांची कला आणि स्वप्नांप्रती असलेली निष्ठा पाहून स्नेहल यांनी प्रत्येक टप्प्यावर त्यांची साथ सोडली नाही. परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रवीण यांनी मुंबईत दूरचित्रवाणी मालिकांच्या लेखनाचे कामही केले. ‘अग्निहोत्र’ आणि ‘असंभव’सारख्या मालिकांसाठी त्यांनी पडद्यामागे लेखन केले, मात्र त्याचे श्रेय त्यांनी कधीच घेतले नाही.

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अनेक अडथळ्यांवर मात करत प्रवीण तरडे यांनी मराठी चित्रपटसृष्टीत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले. ‘देऊळ बंद’, ‘मुळशी पॅटर्न’ आणि ‘धर्मवीर’ यांसारख्या चित्रपटांनी त्यांना दिग्दर्शक म्हणून मोठी ओळख मिळवून दिली. या संपूर्ण प्रवासात स्नेहल यांनी कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळत त्यांना सातत्याने पाठिंबा दिला. सध्या ‘देऊळ बंद २’च्या यशाचा आनंद घेत असलेले प्रवीण तरडे आता त्यांच्या पुढील प्रकल्प ‘मुळशी पॅटर्न’च्या कामात व्यस्त होणार आहेत. येत्या डिसेंबरमध्ये प्रवीण आणि स्नेहल यांच्या वैवाहिक सहजीवनाला १७ वर्षे पूर्ण होणार असून, त्यांची संघर्षातून यशाकडे झालेली वाटचाल अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.

Web Title: Snehal proved to be pravin tardes strength during times of struggle

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Published On: Jun 21, 2026 | 05:01 PM

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