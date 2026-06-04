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काळ आला अन् वेळ पण आली! ‘या’ ठिकाणी फ्लाय ओव्हरवरून क्रेन खाली कोसळली, 6 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

Updated On: Jun 04, 2026 | 09:04 PM IST
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सारांश

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. क्रेन खाली पडल्याने 6 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे.

काळ आला अन् वेळ पण आली! ‘या’ ठिकाणी फ्लाय ओव्हरवरून क्रेन खाली कोसळली, 6 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू

हरयाणा राज्यात भीषण अपघात (फोटो- सोशल मीडिया)

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विस्तार

हरियाणामध्ये फ्लायओव्हरवरून खाली कोसळली क्रेन
या दुर्घटनेत 6 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू 
बचाव पथक घटनास्थळी झाले दाखल

Haryana Accident: हरियाणा राज्यात एक मोठी दुर्घटना घडली आहे. हरियाणाच्या बल्लभगडमध्ये एक हृदयद्रावक घटना घडली असून, बल्लभगड -जेवर एक्सप्रेसवेवर एका क्रेनचा भीषण अपघात झाला आहे. या भीषण घटनेत 6 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे.

नेमकी घटना काय?

बल्लभगड- जेवर एक्सप्रेसवे वर एक पन्हेरा नावाचे गांव आहे. त्या ठिकाणी या एक्सप्रेसवे वर एका फ्लायओव्हरचे काम सुरू आहे. दरम्यान काम सुरू असताना फ्लायओव्हरच्या वरच्या बाजूला काम सुरू असताना क्रेनचा तोल गेला आणि ती थेट खाली कोसळली. या भीषण दुर्घटनेत सहा जणांनी आपला जीव गमावल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र प्रशासनाने अद्याप अधिकृत आकडा जाहिर केलेला नाही.

अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक प्रशासन आणि बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. क्रेन खाली पडल्याने 6 लोकांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. क्रेन खाली दबलेल्या लोकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात येत आहे. निर्माणाधीन प्रकल्पाच्या ठिकाणी सुरक्षा नियमांचे पालन झाले होते की नाही, याचा तपास आता केला जाण्याची शक्यता आहे.

बातमी अपडेट होत आहे…

Web Title: Crane collasped working flyover in haryana ballabhgarh jewar express way 6 death accident news

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Published On: Jun 04, 2026 | 08:56 PM

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