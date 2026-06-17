Father’s Day 2026: जागतिक पितृदिन का साजरा केला जातो? जाणून घ्या यामागील इतिहास आणि यंदाची थीम

कुटुंब एकत्र जोडून ठेवण्यासाठी जशी आई महत्वाची असते तसेच वडील सुद्धा कुटुंबासाठी अतिशय महत्वाचे आहेत. भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये २१ जूनला जागतिक फादर्स डे साजरा केला जातो. हा दिवस जून महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात असतो. मुलांच्या सुखासाठी आणि त्यांच्या उज्वल भविष्यसाठी वडील कायमच झटत असतात. आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर वडिलांच्या निस्वार्थ प्रेमाची आणि मार्गदर्शनाची कायमच सगळ्यांना आवश्यकता भासते. यादिवशी तुम्ही तुमच्या वडिलांना सुंदर भेटवस्तू आणि शुभेच्छा देऊन हा दिवस आनंदात साजरा करू शकता. वडिलांनी आयुष्यभर दिलेल्या प्रेम, मार्गदर्शन, त्याग आणि खंबीर पाठिंब्याची सगळ्यांना कायम आवश्यकता असते. चला तर जाणून घेऊया जागतिक पितृदिन का साजरा केला जातो? काय आहे पितृदिनाचा इतिहास आणि यंदाची थीम? जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)
Father’s Day 2025: जून महिन्यात या दिवशी साजरा केला जाणार फादर्स डे …
भारतासह अमेरिका, कॅनडा आणि युनायटेड किंगडम इत्यादी अनेक देशांमध्ये जून महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पितृदिन साजरा केला जातो. वडिलांविषयी आदर आणि प्रेम व्यक्त करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. पितृदिनाची सुरुवात अमेरिकेत २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला झाली होती. ही एक चळवळ होती, जी स्पोकेन येथील सोनोरा स्मार्ट डोड नावाच्या महिलेशी मोठ्या प्रमाणावर जोडण्यात आलेली आहे. मदर्स डेच्या उत्सवांपासून प्रेरणा घेऊन, डोड यांना वडिलांसाठी एक दिवस समर्पित करण्यासाठी हवा होता. पत्नीच्या निधनानंतर एकट्याने सहा मुलांचे संगोपन करणाऱ्या आपल्या वडिलांचा सन्मान करण्यासाठी त्यांना एक दिवस हवा होता. डोड यांचे वडील गृहयुद्धातील एक अनुभवी सैनिक होते.
१९१० मध्ये स्पोकेन येथे पहिल्यांदा फादर्स डे सोहळा साजारा करण्यात आला होता. त्यानंतरच्या दशकांमध्ये, हा उत्सव देशभरात लोकप्रिय झाला. १९७२ मध्ये अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी जून महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी फादर्स डे वार्षिक उत्सव म्हणून साजरा केला जाईल, अशी घोषणा करत त्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर अधिकृतपणे राष्ट्रीय सुट्टी म्हणून मान्यता सुद्धा देण्यात आली.तेव्हापासून फादर्स डे हा एक जागतिक सण बनला आहे. पितृदिन दिन हा केवळ उत्सव नसून वडील आपल्या कुटुंबासाठी आणि समाजासाठी देत असलेल्या अनेक योगदानांची दखल घेण्याची एक संधी आहे.
Father’s Day 2025: यंदाच्या फादर्स डे ला आपल्या वडीलांना करा खुश …
फादर्स डे २०२६ ची मुख्य संकल्पना अशी आहे की, वडील: मार्गदर्शक शक्ती आणि भविष्याची उभारणी. वडील आपल्या आयुष्यात देत असलेल्या भावनिक आधाराचा, शहाणपणाचा आणि स्थिर उपस्थितीचा सन्मान करणे, अशी जागतिक पितृदिनाची थीम आहे. यंदाच्या पितृदिनाला वडिलांना तुम्ही क्लासिक शर्ट्स, पाकिटे, सनग्लासेस, घड्याळे, वायरलेस इअरबड्स, स्मार्टवॉचेस, पोर्टेबल स्पीकर्स, फोन ॲक्सेसरीज भेटवस्तू म्हणून देऊ शकता.