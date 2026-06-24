बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पुण्यात मोठी डेटा चोरी; मालमत्ताकराचा डेटा विकला पाच हजारांत; सल्लागार अभियंत्यावर गुन्हा दाखल

Updated On: Jun 24, 2026 | 03:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

यासीर अन्सारी हा मे. पोलस्टार कन्सल्टिंग कंपनीमार्फत महापालिकेत कार्यरत होता. ९ जून रोजी कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सर्व्हर रूममधील काही फाईल्स ॲक्सेस होत नसल्याचे निदर्शनास आले.

पुणेकरांचा मालमत्ता कराचा डेटा विकला पाच हजारांत; सल्लागार अभियंत्यावर गुन्हा दाखल

पुणेकरांचा मालमत्ता कराचा डेटा विकला पाच हजारांत; सल्लागार अभियंत्यावर गुन्हा दाखल (संग्रहित फोटो)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पुणे : महापालिकेमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, पुणेकरांच्या मालमत्ता कराची महत्त्वपूर्ण माहिती असलेली हार्ड डिस्क चोरून अवघ्या ५ हजार रुपयांसाठी विकला आहे. पुणे महापालिका मुख्यालयातून ही चोरी झाली आहे. महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागार संस्थेतील एका अभियंत्याने ही हार्ड डिस्क चोरून फॉरमॅट केल्यानंतर विकल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या डेटा सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याप्रकरणी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी प्रदीप रासाळ (वय ५८) यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे, त्यानुसार यासीर अन्सारी याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, यासीर अन्सारी हा मे. पोलस्टार कन्सल्टिंग कंपनीमार्फत महापालिकेत कार्यरत होता. ९ जून रोजी कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सर्व्हर रूममधील काही फाईल्स ॲक्सेस होत नसल्याचे निदर्शनास आले. नंतर सर्व्हर रूमची तपासणी केली असता महत्त्वाची हार्ड डिस्क गायब असल्याचे आढळून आले.

सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केल्यानंतर यासीर अन्सारी याने हार्ड डिस्क चोरल्याचे स्पष्ट झाले. महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने हार्ड डिस्क परत आणून देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, पुढील तपासात त्याने हार्ड डिस्क फॉरमॅट करून केवळ ५ हजार रुपयांत विकल्याचे उघड झाले. नागरिकांकडून मालमत्ता करासंदर्भात तक्रार, पडताळणी किंवा कागदपत्रांच्या प्रतींची मागणी झाल्यास ही माहिती हार्ड डिस्कमधून काढून उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे या हार्ड डिस्कमधील माहिती अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची मानली जाते.

सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने

हार्ड डिस्क करण्यात आली फॉरमॅट

ज्या कक्षातून हार्ड डिस्क चोरीस गेली त्या ठिकाणी मर्यादित अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश होता. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयिताचा माग काढण्यात आला. वारंवार संपर्क साधून आणि सीसीटीव्ही चित्रफीत दाखवल्यानंतर अखेर चोरीची हार्ड डिस्क परत मिळविण्यात महापालिकेला यश आले. मात्र, हार्ड डिस्क फॉरमॅट करण्यात आल्याने त्यातील माहिती नष्ट झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या हार्ड डिस्क डेटा रिकव्हरीसाठी तज्ज्ञांकडे पाठविण्यात आली असून, माहिती पुन्हा प्राप्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

तीनपैकी एक हार्ड डिस्क चोरीला

मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख रवी पवार यांनी सांगितले की, चोरीस गेलेल्या हार्ड डिस्कमध्ये चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर संकलनाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती संग्रहित होती. मालमत्ता कराची कागदपत्रे स्कॅन करून तीन स्वतंत्र हार्ड डिस्कमध्ये जतन करण्यात आली होती. त्यापैकी ही एक हार्ड डिस्क चोरीस गेली होती.

Web Title: Pune residents property tax data sold for 5000 case registered against consulting engineer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पुणे महापालिका सभागृहात अजित पवार यांच्या तैलचित्रावरून शाब्दिक चकमक; अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केला प्रश्न
1

पुणे महापालिका सभागृहात अजित पवार यांच्या तैलचित्रावरून शाब्दिक चकमक; अमोल बालवडकर यांनी उपस्थित केला प्रश्न

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

Khamenei funeral: पंतप्रधान मोदी खामेनींच्या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार? इराणच्या निमंत्रणाने वाढले जागतिक राजकारणातील तापमान

Jun 24, 2026 | 03:45 PM
Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

Vicky Katrina Son Vihaan: कतरिना-विकीचा मुलगा विहान नक्की कोणासारखा दिसतो? आजोबा श्याम कौशलांनी दिलं ‘हे’ उत्तर

Jun 24, 2026 | 03:44 PM
परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

परीक्षा केंद्रावर सापडला मोबाईल; विद्यार्थिनीचा उडी मारून पळण्याचा प्रयत्न

Jun 24, 2026 | 03:42 PM
जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

जैन मुनी आणि जैन साधू यांच्यातील फरक काय? जाणून घ्या त्याग, तपश्चर्या आणि आध्यात्मिक साधना

Jun 24, 2026 | 03:40 PM
ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

ICC Test Ranking: टेस्ट क्रिकेटमध्ये Joe Root ठरला ‘नंबर वन’, तर शुभमन गिलची वनडेमध्ये थेट…

Jun 24, 2026 | 03:38 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

CA Intermediate Result 2026: महाराष्ट्राच्या शार्दुल विचारे ‘सीए इंटरमीडिएट’ परीक्षेत देशात अव्वल!

Jun 24, 2026 | 03:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा