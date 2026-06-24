पुण्यात मोठी डेटा चोरी; मालमत्ताकराचा डेटा विकला पाच हजारांत; सल्लागार अभियंत्यावर गुन्हा दाखल

पुणे : महापालिकेमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली असून, पुणेकरांच्या मालमत्ता कराची महत्त्वपूर्ण माहिती असलेली हार्ड डिस्क चोरून अवघ्या ५ हजार रुपयांसाठी विकला आहे. पुणे महापालिका मुख्यालयातून ही चोरी झाली आहे. महापालिकेने नियुक्त केलेल्या सल्लागार संस्थेतील एका अभियंत्याने ही हार्ड डिस्क चोरून फॉरमॅट केल्यानंतर विकल्याचे तपासात समोर आले आहे. या प्रकारामुळे महापालिकेच्या डेटा सुरक्षेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
याप्रकरणी माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे अधिकारी प्रदीप रासाळ (वय ५८) यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे, त्यानुसार यासीर अन्सारी याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, यासीर अन्सारी हा मे. पोलस्टार कन्सल्टिंग कंपनीमार्फत महापालिकेत कार्यरत होता. ९ जून रोजी कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या सर्व्हर रूममधील काही फाईल्स ॲक्सेस होत नसल्याचे निदर्शनास आले. नंतर सर्व्हर रूमची तपासणी केली असता महत्त्वाची हार्ड डिस्क गायब असल्याचे आढळून आले.
सीसीटीव्ही फुटेजची पाहणी केल्यानंतर यासीर अन्सारी याने हार्ड डिस्क चोरल्याचे स्पष्ट झाले. महापालिका अधिकाऱ्यांनी त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने हार्ड डिस्क परत आणून देण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, पुढील तपासात त्याने हार्ड डिस्क फॉरमॅट करून केवळ ५ हजार रुपयांत विकल्याचे उघड झाले. नागरिकांकडून मालमत्ता करासंदर्भात तक्रार, पडताळणी किंवा कागदपत्रांच्या प्रतींची मागणी झाल्यास ही माहिती हार्ड डिस्कमधून काढून उपलब्ध करून दिली जाते. त्यामुळे या हार्ड डिस्कमधील माहिती अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाची मानली जाते.
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हार्ड डिस्क करण्यात आली फॉरमॅट
ज्या कक्षातून हार्ड डिस्क चोरीस गेली त्या ठिकाणी मर्यादित अधिकाऱ्यांनाच प्रवेश होता. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे संशयिताचा माग काढण्यात आला. वारंवार संपर्क साधून आणि सीसीटीव्ही चित्रफीत दाखवल्यानंतर अखेर चोरीची हार्ड डिस्क परत मिळविण्यात महापालिकेला यश आले. मात्र, हार्ड डिस्क फॉरमॅट करण्यात आल्याने त्यातील माहिती नष्ट झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या हार्ड डिस्क डेटा रिकव्हरीसाठी तज्ज्ञांकडे पाठविण्यात आली असून, माहिती पुन्हा प्राप्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
तीनपैकी एक हार्ड डिस्क चोरीला
मालमत्ता कर विभागाचे प्रमुख रवी पवार यांनी सांगितले की, चोरीस गेलेल्या हार्ड डिस्कमध्ये चालू आर्थिक वर्षातील मालमत्ता कर संकलनाशी संबंधित महत्त्वाची माहिती संग्रहित होती. मालमत्ता कराची कागदपत्रे स्कॅन करून तीन स्वतंत्र हार्ड डिस्कमध्ये जतन करण्यात आली होती. त्यापैकी ही एक हार्ड डिस्क चोरीस गेली होती.