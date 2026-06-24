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सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने

Updated On: Jun 24, 2026 | 02:19 PM IST
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सारांश

सानपाडा रेल्वेस्टेशन जवळील बीएमसीने पोलिसांच्या मदतीने फुटपाथवरील अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने हटवली. मात्र, काही दिवसांतच त्याच ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण झाल्याने पादचाऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.

Sanpada BMC footpath encroachment

Sanpada BMC footpath encroachment

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विस्तार
  • सानपाडा येथील बीएमसीने पोलिसांच्या मदतीने अतिक्रमण हटवले
  • कायमस्वरूपी कारवाईची नागरिकांची मागणी
मुंबईसह सानपाडा रेल्वेस्टेशन जवळील फुटपाथवरील अतिक्रमण ही गंभीर समस्या बनली आहे. पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या फुटपाथवर अनधिकृत हॉटेल्स, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल आणि विविध प्रकारची दुकाने उभी राहत असल्याने नागरिकांना रस्त्यावरून चालण्याची वेळ येत आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीसह अपघातांचा धोकाही वाढत आहे.या पार्श्वभूमीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) प्रशासनाने पोलिसांच्या मदतीने अनेक ठिकाणी अतिक्रमणविरोधी कारवाई केली. या कारवाईत फुटपाथवर उभारण्यात आलेली अनधिकृत हॉटेल्स, टपऱ्या आणि दुकाने हटवण्यात आली. प्रशासनाच्या या कारवाईचे नागरिकांकडून स्वागत करण्यात आले.

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मात्र, कारवाईनंतर काही दिवस उलटल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी अनधिकृत व्यवसाय सुरू होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही विक्रेते आणि व्यावसायिक पुन्हा फुटपाथवर ताबा मिळवत असल्याने प्रशासनाच्या कारवाईच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.स्थानिक नागरिकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. केवळ अतिक्रमण हटवण्याऐवजी अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवसायांवर सातत्याने लक्ष ठेवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथ मोकळे ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाने प्रभावीपणे पार पाडावी, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

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दरम्यान, बीएमसी BMC आणि पोलिस प्रशासनाकडून अतिक्रमणाविरोधातील मोहिमा नियमितपणे राबवण्यात येत असल्याचा दावा केला जात असला, तरीही काही दिवसांतच पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहत असल्याने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: बीएमसीने फुटपाथवरील अतिक्रमणाविरोधात काय कारवाई केली?

    Ans: बीएमसीने पोलिसांच्या मदतीने फुटपाथवरील अनधिकृत हॉटेल्स, दुकाने आणि टपऱ्या हटवल्या.

Web Title: Sanpada railway station footpath encroachment returns illegal hotels and shops reappear despite bmc action

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Published On: Jun 24, 2026 | 02:16 PM

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