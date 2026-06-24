सानपाडा रेल्वेस्टेशन फुटपाथवरील अतिक्रमणाचा प्रश्न कायम; बीएमसीच्या कारवाईनंतरही पुन्हा उभे राहतात अनधिकृत हॉटेल्स आणि दुकाने

Mumbai News: वर्सोव्यातील पदपथ केले मोकळे! पादचाऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या १७ व्यावसायिकांवर बडगा
मात्र, कारवाईनंतर काही दिवस उलटल्यानंतर पुन्हा त्याच ठिकाणी अनधिकृत व्यवसाय सुरू होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही विक्रेते आणि व्यावसायिक पुन्हा फुटपाथवर ताबा मिळवत असल्याने प्रशासनाच्या कारवाईच्या प्रभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.स्थानिक नागरिकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त करत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. केवळ अतिक्रमण हटवण्याऐवजी अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर व्यवसायांवर सातत्याने लक्ष ठेवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच पादचाऱ्यांसाठी फुटपाथ मोकळे ठेवण्याची जबाबदारी प्रशासनाने प्रभावीपणे पार पाडावी, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
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दरम्यान, बीएमसी BMC आणि पोलिस प्रशासनाकडून अतिक्रमणाविरोधातील मोहिमा नियमितपणे राबवण्यात येत असल्याचा दावा केला जात असला, तरीही काही दिवसांतच पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहत असल्याने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा कधी निघणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
Ans: बीएमसीने पोलिसांच्या मदतीने फुटपाथवरील अनधिकृत हॉटेल्स, दुकाने आणि टपऱ्या हटवल्या.