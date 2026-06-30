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Welcome to the Jungle Box Office: विकेंडनंतरही दमदार कमाई कायम; पहिल्या सोमवारी 8 कोटींचा गल्ला

Updated On: Jun 30, 2026 | 09:04 PM IST
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सारांश

अक्षय कुमारच्या 'Welcome to the Jungle' ने पहिल्या सोमवारी 8 कोटी रुपयांची नेट कमाई करत बॉक्स ऑफिसवर दमदार पकड कायम ठेवली आहे. चार दिवसांत चित्रपटाने 71 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला असून, पहिल्या आठवड्याअखेर 94 ते 95 कोटी रुपयांपर्यंत मजल मारण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

अक्षय कुमारच्या ‘Welcome to the Jungle’ या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर आपली मजबूत घोडदौड कायम ठेवली आहे. पहिल्या सोमवारी चित्रपटाने अंदाजे 8 कोटी रुपयांची नेट कमाई करत उत्कृष्ट होल्ड दाखवला आहे. चार दिवसांत चित्रपटाच्या कमाईचा आकडा 71 कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, पहिल्या आठवड्याअखेर हा आकडा 94 ते 95 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता ट्रेड विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

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ट्रेड रिपोर्टनुसार, पहिल्या सोमवारी ‘Welcome to the Jungle’ ची कमाई ‘Bhooth Bangla’ च्या तुलनेत सुमारे 25 ते 30 टक्के अधिक झाली. विकेंडमध्ये हा फरक जवळपास 13 टक्के होता. त्यामुळे सोमवारीही चित्रपटाने चांगली कामगिरी करत सकारात्मक ट्रेंड कायम राखल्याचे दिसून आले. उत्तर भारतातील काही राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या उन्हाळी सुट्ट्यांचा त्याला काही प्रमाणात फायदा झाल्याचे मानले जात आहे.

दिल्ली-एनसीआर, गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या भागांत चित्रपटाची कामगिरी सर्वाधिक मजबूत राहिली. या राज्यांमध्ये शुक्रवारीच्या तुलनेत कमाईत 35 ते 40 टक्के घट झाली, तर देशभरात ही घसरण सुमारे 48 टक्के होती. महाराष्ट्रात मात्र चित्रपटाच्या कमाईत 55 टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली. शुक्रवारी मिळालेल्या सुट्टीचा फायदा महाराष्ट्रात तुलनेने अधिक झाल्याचा परिणाम सोमवारी दिसून आल्याचे मानले जात आहे.

ट्रेड तज्ज्ञांच्या मते, पुढील आठवड्यात प्रदर्शित होणारा ‘Alpha’ हा चित्रपट ‘Welcome to the Jungle’साठी फारसा अडथळा ठरणार नाही. मात्र, तिसऱ्या आठवड्यात प्रदर्शित होणारा ‘Dhamaal 4’ हा कॉमेडी चित्रपट त्याच प्रेक्षकवर्गाला आकर्षित करणार असल्याने त्यावेळी खरी स्पर्धा निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे तिसऱ्या आठवड्यातील कामगिरीच चित्रपटाच्या अंतिम यशावर महत्त्वाचा प्रभाव टाकणार आहे.

चित्रपटाच्या दिवसनिहाय कमाईवर नजर टाकल्यास, प्रीव्ह्यू शोमधून 3.75 कोटी, शुक्रवारी 15.25 कोटी, शनिवारी 20 कोटी, रविवारी 24 कोटी आणि सोमवारी 8 कोटी रुपये अशी कमाई झाली आहे. अशाप्रकारे चार दिवसांत चित्रपटाने एकूण 71 कोटी रुपयांची नेट कमाई केली आहे.

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टीप : वरील बॉक्स ऑफिस आकडेवारी ही ट्रेड विश्लेषकांच्या अंदाजांवर आधारित असून अधिकृत आकडेवारीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.

Web Title: Welcome to the jungle box office

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Published On: Jun 30, 2026 | 09:04 PM

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