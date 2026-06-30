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गायकांसाठी सुवर्णसंधी! ‘Sa Re Ga Ma Pa Marathi’ च्या ऑडिशन्सला सुरुवात; जाणून घ्या नियम व शर्ती

Updated On: Jun 30, 2026 | 06:44 PM IST
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सारांश

झी मराठीवरील लोकप्रिय गायन रिअॅलिटी शो 'सा रे ग म प मराठी' लवकरच नव्या पर्वासह प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या पर्वासाठी ऑडिशनला सुरुवात झाली असून १६ ते ३० वर्षे वयोगटातील इच्छुक गायक १२ जुलै २०२६ पर्यंत अर्ज करू शकतात.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • ‘सा रे ग म प मराठी’ हा लोकप्रिय संगीत रिअॅलिटी शो घेऊन येत आहे.
  • आवाजाची वाट… चला, पटापट ऑडिशन देऊन या! ‘सा रे ग म प’ लवकरच..
  • रोहित राऊत यांसारखे अनेक गुणी गायक मराठी संगीतसृष्टीला दिले आहेत.
महाराष्ट्रभरातून अनेक कलाकार दरवर्षी विविध रिअॅलिटी शोच्या माध्यमातून आपली कला जगासमोर सादर करण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. काहींना ही संधी मिळते, तर काही जण अपयशाने खचून न जाता पुन्हा नव्या जोमाने प्रयत्न करतात. नवोदित गायकांना व्यासपीठ मिळावे आणि संधीच्या शोधात असलेल्या कलाकारांना संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. मराठी मनोरंजन क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या गायकांसाठी झी मराठी लवकरच ‘सा रे ग म प मराठी’ हा लोकप्रिय संगीत रिअॅलिटी शो घेऊन येत आहे.

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या रिअॅलिटी शोच्या ऑडिशनला सुरुवात झाली असून, यासंदर्भातील पोस्ट स्वतः झी मराठी वाहिनीने सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. ऑडिशनसाठी इच्छुक गायकांनी 79771 24313 किंवा 90821 93561 या दोन व्हॉट्सअॅप क्रमांकांवर आपला ऑडिशन व्हिडिओ पाठवायचा आहे. १६ ते ३० वर्षे वयोगटातील गायकांनाच या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १२ जुलै २०२६ आहे. झी मराठीने पोस्टसोबत दिलेल्या कॅप्शनमध्ये म्हटले आहे, “महाराष्ट्र पाहतोय तुमच्या सुरेल आवाजाची वाट… चला, पटापट ऑडिशन देऊन या! ‘सा रे ग म प’ लवकरच… आपल्या झी मराठीवर!”

पोस्टमध्ये गायक आणि संगीतकार अवधूत गुप्ते यांना टॅग करण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदाच्या पर्वात ते पुन्हा परीक्षकाच्या भूमिकेत दिसण्याची शक्यता आहे.

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सा रे ग म प मराठी’ हा झी मराठीवरील लोकप्रिय गायन रिअॅलिटी शो असून मराठीतील अनेक गुणी गायकांना व्यासपीठ मिळवून देणारा महत्त्वाचा कार्यक्रम मानला जातो. या कार्यक्रमाची सुरुवात १८ सप्टेंबर २००६ रोजी झाली होती. आतापर्यंत या शोचे अनेक हंगाम तसेच **’सा रे ग म प लिटिल चॅम्प्स’**चेही अनेक सीझन प्रसारित झाले आहेत. या मंचाने वैशाली माडे, मुग्धा वैशंपायन, कार्तिकी गायकवाड, स्वप्नील बांदोडकर, आनंदी जोशी आणि रोहित राऊत यांसारखे अनेक गुणी गायक मराठी संगीतसृष्टीला दिले आहेत.

Web Title: Sa re ga ma pa marathi auditions started

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Published On: Jun 30, 2026 | 06:44 PM

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