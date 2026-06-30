मंगळवार, 30 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ab Hoga Hisab Season 2 चा ट्रेलर प्रदर्शित! प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद, अपेक्षेपेक्षाही लवकर दुसऱ्या सीझनसह परत

Updated On: Jun 30, 2026 | 07:00 PM IST
जाहिरात
सारांश

प्रेक्षकांच्या भरघोस प्रतिसादानंतर 'अब होगा हिसाब' या लोकप्रिय रिव्हेंज ड्रामा सीरिजचा दुसऱ्या सीझनचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. पहिल्या सीझनचा शेवट जिथे झाला होता, तिथूनच कथा पुढे सरकणार असून बॉबीच्या बंटीच्या शोधाचा थरार अधिक तीव्र होणार आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

प्रेक्षकांच्या भरभरून प्रतिसादानंतर ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअरने आपल्या लोकप्रिय ‘अब होगा हिसाब’ या रिव्हेंज ड्रामा सीरिजच्या दुसऱ्या सीझनचा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. पहिल्या सीझनला मिळालेल्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे अपेक्षेपेक्षाही लवकर दुसरा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून, 3 जुलैपासून तो स्ट्रीम होणार आहे.

Extra Marital Affairs: एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअरच्या मुद्द्यावर रंगला वाद, राम कपूरचं वक्तव्य चर्चेत; आकांक्षाने केली कानउघाडणी

दुसऱ्या सीझनची कथा पहिल्या भागाच्या शेवटापासूनच पुढे सरकते. बंटीचा शोध घेण्यासाठी बॉबी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी ठेवतो. या प्रवासात त्याचा सामना प्रभावशाली आणि गूढ व्यक्तिमत्त्व असलेल्या गोल्डीशी होतो. गोल्डीचा विश्वास संपादन करण्याच्या प्रयत्नात अनेक धक्कादायक रहस्ये उलगडतात आणि संशय, विश्वासघात तसेच संघर्षामुळे कथानक अधिकच थरारक बनते. या सीरिजमध्ये शाहीर, संजय कपूर, मौनी रॉय, अविनाश मिश्रा, निम्रत कौर अहलुवालिया, हरमन सिंघा आणि आशीमा वर्दान यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. निर्मात्यांच्या मते, दुसऱ्या सीझनमध्ये अधिक गुंतागुंतीची कथा, मोठी आव्हाने आणि प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारी अनेक अनपेक्षित वळणे पाहायला मिळणार आहेत.

ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअरचे डायरेक्टर आणि कंटेंट प्रमुख अमोघ दुसाद यांनी सांगितले की, पहिल्या सीझनला मिळालेल्या प्रेमामुळे हा सीझन नियोजित वेळेपूर्वीच प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशभरातील प्रेक्षकांशी नाळ जोडणाऱ्या दर्जेदार कथा मोफत उपलब्ध करून देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न कायम राहील, असेही त्यांनी नमूद केले. मुख्य अभिनेता शाहीर याने दुसऱ्या सीझनमध्ये बॉबीच्या व्यक्तिरेखेचा अधिक आक्रमक आणि धोकादायक प्रवास पाहायला मिळणार असल्याचे सांगितले. तर संजय कपूर यांनी गोल्डीच्या व्यक्तिरेखेचे अनेक नवे पैलू या सीझनमध्ये उलगडतील, असे म्हटले. मौनी रॉय आणि निम्रत कौर अहलुवालिया यांनीही नव्या सीझनमध्ये प्रेक्षकांसाठी अनेक धक्कादायक आणि रोमांचक घडामोडी असतील, असा विश्वास व्यक्त केला.

Deool Band 2 : सिनेमाच्या कथेतही पत्नीचं योगदान! आधी ‘हा’ अभिनेता होता लीड हिरो, स्नेहल तरडेने कथाच बदलली

‘अब होगा हिसाब’ सीझन 2 हा 3 जुलैपासून केवळ ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअरवर मोफत उपलब्ध होणार असून, तो मोबाइल, कनेक्टेड टीव्ही, ॲमेझॉन शॉपिंग ॲप, प्राइम व्हिडिओ, फायर टीव्ही, जिओटीव्ही आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम या प्लॅटफॉर्म्सवरही पाहता येणार आहे.

Web Title: Trailer for ab hoga hisab season 2 released

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 30, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ab Hoga Hisab Season 2 चा ट्रेलर प्रदर्शित! प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद, अपेक्षेपेक्षाही लवकर दुसऱ्या सीझनसह परत

Ab Hoga Hisab Season 2 चा ट्रेलर प्रदर्शित! प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद, अपेक्षेपेक्षाही लवकर दुसऱ्या सीझनसह परत

Jun 30, 2026 | 07:00 PM
Devendra Fadnavis : ‘एल निनो’च्या संभाव्य संकटावर सरकार सज्ज; जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा : मुख्यमंत्री फडणवीस

Devendra Fadnavis : ‘एल निनो’च्या संभाव्य संकटावर सरकार सज्ज; जलसंधारणाची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा : मुख्यमंत्री फडणवीस

Jun 30, 2026 | 06:48 PM
गायकांसाठी सुवर्णसंधी! ‘Sa Re Ga Ma Pa Marathi’ च्या ऑडिशन्सला सुरुवात; जाणून घ्या नियम व शर्ती

गायकांसाठी सुवर्णसंधी! ‘Sa Re Ga Ma Pa Marathi’ च्या ऑडिशन्सला सुरुवात; जाणून घ्या नियम व शर्ती

Jun 30, 2026 | 06:44 PM
Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याच्या चाहत्यांना धक्का! मुंबईला कायमचा ठोकला राम-राम, ‘या’ मोठ्या कारणाने सोडली मुंबई

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्याच्या चाहत्यांना धक्का! मुंबईला कायमचा ठोकला राम-राम, ‘या’ मोठ्या कारणाने सोडली मुंबई

Jun 30, 2026 | 06:31 PM
Maharashtra Rain Alert : आता नुसता धो धो पाऊस बरसणार! राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

Maharashtra Rain Alert : आता नुसता धो धो पाऊस बरसणार! राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

Jun 30, 2026 | 06:30 PM
लग्नानंतर नवरदेव जातो सासरी! मुले आईचे आडनाव लावतात! मेघालयात इथे चालते मातृसत्ताक पद्धत!

लग्नानंतर नवरदेव जातो सासरी! मुले आईचे आडनाव लावतात! मेघालयात इथे चालते मातृसत्ताक पद्धत!

Jun 30, 2026 | 06:18 PM
IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….

IND vs ENG: इंग्लंडविरूद्ध कसा आहे T20 मध्ये अभिषेक शर्माचा रेकॉर्ड, सर्वात मोठी धावसंख्या अन् 9 वेळा….

Jun 30, 2026 | 06:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Chatrapati Sambhajinagar : गेल्या ७ वर्षांपासून उपक्रम; महिलांकडून त्रासलेल्या पुरुषांची आर्त हाक!

Jun 28, 2026 | 03:38 PM
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा