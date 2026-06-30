Ab Hoga Hisab Season 2 चा ट्रेलर प्रदर्शित! प्रेक्षकांकडून भरघोस प्रतिसाद, अपेक्षेपेक्षाही लवकर दुसऱ्या सीझनसह परत

प्रेक्षकांच्या भरभरून प्रतिसादानंतर ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअरने आपल्या लोकप्रिय ‘अब होगा हिसाब’ या रिव्हेंज ड्रामा सीरिजच्या दुसऱ्या सीझनचा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. पहिल्या सीझनला मिळालेल्या प्रचंड लोकप्रियतेमुळे अपेक्षेपेक्षाही लवकर दुसरा सीझन प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असून, 3 जुलैपासून तो स्ट्रीम होणार आहे.
दुसऱ्या सीझनची कथा पहिल्या भागाच्या शेवटापासूनच पुढे सरकते. बंटीचा शोध घेण्यासाठी बॉबी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी ठेवतो. या प्रवासात त्याचा सामना प्रभावशाली आणि गूढ व्यक्तिमत्त्व असलेल्या गोल्डीशी होतो. गोल्डीचा विश्वास संपादन करण्याच्या प्रयत्नात अनेक धक्कादायक रहस्ये उलगडतात आणि संशय, विश्वासघात तसेच संघर्षामुळे कथानक अधिकच थरारक बनते. या सीरिजमध्ये शाहीर, संजय कपूर, मौनी रॉय, अविनाश मिश्रा, निम्रत कौर अहलुवालिया, हरमन सिंघा आणि आशीमा वर्दान यांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका आहेत. निर्मात्यांच्या मते, दुसऱ्या सीझनमध्ये अधिक गुंतागुंतीची कथा, मोठी आव्हाने आणि प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणारी अनेक अनपेक्षित वळणे पाहायला मिळणार आहेत.
ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअरचे डायरेक्टर आणि कंटेंट प्रमुख अमोघ दुसाद यांनी सांगितले की, पहिल्या सीझनला मिळालेल्या प्रेमामुळे हा सीझन नियोजित वेळेपूर्वीच प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशभरातील प्रेक्षकांशी नाळ जोडणाऱ्या दर्जेदार कथा मोफत उपलब्ध करून देण्याचा कंपनीचा प्रयत्न कायम राहील, असेही त्यांनी नमूद केले. मुख्य अभिनेता शाहीर याने दुसऱ्या सीझनमध्ये बॉबीच्या व्यक्तिरेखेचा अधिक आक्रमक आणि धोकादायक प्रवास पाहायला मिळणार असल्याचे सांगितले. तर संजय कपूर यांनी गोल्डीच्या व्यक्तिरेखेचे अनेक नवे पैलू या सीझनमध्ये उलगडतील, असे म्हटले. मौनी रॉय आणि निम्रत कौर अहलुवालिया यांनीही नव्या सीझनमध्ये प्रेक्षकांसाठी अनेक धक्कादायक आणि रोमांचक घडामोडी असतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
‘अब होगा हिसाब’ सीझन 2 हा 3 जुलैपासून केवळ ॲमेझॉन एमएक्स प्लेअरवर मोफत उपलब्ध होणार असून, तो मोबाइल, कनेक्टेड टीव्ही, ॲमेझॉन शॉपिंग ॲप, प्राइम व्हिडिओ, फायर टीव्ही, जिओटीव्ही आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीम या प्लॅटफॉर्म्सवरही पाहता येणार आहे.