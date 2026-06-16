दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा ‘या’ समावेश

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे हल्ली प्रत्येक व्यक्ती कायमच जंक फूड आणि पॅक बंद पदार्थांकडे वळली आहे. कामाच्या धावपळीमध्ये जेवण बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी विकतचे तिखट किंवा चटपटीत पदार्थ आणून खाल्ल्ले जातात. पण पॅक बंद पदार्थांमध्ये अनेकदा रिफाइन्ड साखर आणि कर्बोदके असते, ज्यामुळे भूक भागते पण शरीराचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात किंवा हलकी भूक भागवण्यासाठी हे पदार्थ नक्कीच घरी बनवून सकाळच्या नाश्त्यात समावेश करू शकता. यामुळे आरोग्याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. (फोटो सौजन्य – istock)