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दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा ‘या’ समावेश

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे हल्ली प्रत्येक व्यक्ती कायमच जंक फूड आणि पॅक बंद पदार्थांकडे वळली आहे. कामाच्या धावपळीमध्ये जेवण बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी विकतचे तिखट किंवा चटपटीत पदार्थ आणून खाल्ल्ले जातात. पण पॅक बंद पदार्थांमध्ये अनेकदा रिफाइन्ड साखर आणि कर्बोदके असते, ज्यामुळे भूक भागते पण शरीराचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात किंवा हलकी भूक भागवण्यासाठी हे पदार्थ नक्कीच घरी बनवून सकाळच्या नाश्त्यात समावेश करू शकता. यामुळे आरोग्याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 16, 2026 | 09:54 AM
दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा 'या' समावेश

दिवसभर राहाल सक्रिय आणि तंदुरुस्त! उच्च-प्रथिनयुक्त पदार्थांचा सकाळच्या नाश्त्यात करा 'या' समावेश

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1 / 5 मोड आलेल्या मुगामध्ये प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात आढळून येतात. मोड आलेले मूग शिजवण्याची कोणतीही आवश्यकता नसते. त्यामुळे कांदा, टोमॅटो, इतर भाज्या आणि मोड आलेले मूग वापरून तुम्ही सॅलड बनवू शकता.

मोड आलेल्या मुगामध्ये प्रथिने, फायबर आणि आवश्यक जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात आढळून येतात. मोड आलेले मूग शिजवण्याची कोणतीही आवश्यकता नसते. त्यामुळे कांदा, टोमॅटो, इतर भाज्या आणि मोड आलेले मूग वापरून तुम्ही सॅलड बनवू शकता.

2 / 5 सकाळच्या नाश्त्यात किंवा दुपारच्या जेवणात नियमित वाटीभर दही खावे. दही खाल्ल्यानंतर शरीरात थंडावा टिकून राहतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. दह्यात प्रथिने, फायबर आणि खनिजे मोठ्या प्रमाणात असतात.

सकाळच्या नाश्त्यात किंवा दुपारच्या जेवणात नियमित वाटीभर दही खावे. दही खाल्ल्यानंतर शरीरात थंडावा टिकून राहतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. दह्यात प्रथिने, फायबर आणि खनिजे मोठ्या प्रमाणात असतात.

3 / 5 कडाक्याच्या उन्हाळ्यात सत्तूचे आवश्यक सेवन करावे. एक ग्लासात पाण्यात दोन चमचे सत्तू पीठ, कांदा, हिरवी मिरची मिक्स करून प्यायल्यास लवकर भूक लागणार नाही. पोट भरलेले राहील.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात सत्तूचे आवश्यक सेवन करावे. एक ग्लासात पाण्यात दोन चमचे सत्तू पीठ, कांदा, हिरवी मिरची मिक्स करून प्यायल्यास लवकर भूक लागणार नाही. पोट भरलेले राहील.

4 / 5 चिया सीड्समध्ये प्रथिने, फायबर आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात चिया सीड्स, सुका मेवा आणि वेगवेगळ्या फळांचा वापर करून बनवलेले पुडिंग खाऊ शकता.

चिया सीड्समध्ये प्रथिने, फायबर आणि ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे सकाळच्या नाश्त्यात चिया सीड्स, सुका मेवा आणि वेगवेगळ्या फळांचा वापर करून बनवलेले पुडिंग खाऊ शकता.

5 / 5 पनीर खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. पनीर आणि मिक्स भाज्यांपासून बनवलेले सॅलड चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते.

पनीर खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. पनीर आणि मिक्स भाज्यांपासून बनवलेले सॅलड चवीला अतिशय सुंदर लागते आणि पोट सुद्धा भरलेले राहते.

Web Title: Stay active and fit all day long include these high protein foods in your breakfast

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Published On: Jun 16, 2026 | 09:54 AM

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