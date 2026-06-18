कर्नाटकातील बदामी मधील ही आहेत 10 पर्यटन स्थळे! आत्ताच पाहून घ्या

कर्नाटकच्या कुशीत वसलेले बादामी हे शहर केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि अद्वितीय वास्तुकलेचा एक जिवंत ठेवा आहे. एकेकाळी 'वाटपी' म्हणून ओळखले जाणारे हे शहर सहाव्या आणि सातव्या शतकात पराक्रमी चालुक्य राजांची वैभवशाली राजधानी होते. येथील विस्तीर्ण लाल रंगाचे पाषाणी डोंगर, गूढ गुंफा आणि शांत पाण्याचे तलाव पर्यटकांना थेट इतिहासकाळात घेऊन जातात. एकाच अखंड खडकात कोरलेली गुंफा मंदिरे आणि तलावाच्या काठावर उभी असलेली शिल्पे चालुक्यकालीन कारागिरांच्या कौशल्याची साक्ष देतात. इतिहासप्रेमी, वास्तुविशारद आणि निसर्गप्रेमी या सर्वांसाठीच बादामी ही एक स्वर्गासारखी जागा आहे. जर तुम्ही दक्षिण भारताचा ऐतिहासिक वारसा जवळून अनुभवू इच्छित असाल, तर बादामीमधील पुढील १० प्रमुख ठिकाणांना नक्की भेट दिली पाहिजे.