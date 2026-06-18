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कर्नाटकातील बदामी मधील ही आहेत 10 पर्यटन स्थळे! आत्ताच पाहून घ्या

कर्नाटकच्या कुशीत वसलेले बादामी हे शहर केवळ एक पर्यटन स्थळ नसून, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृती आणि अद्वितीय वास्तुकलेचा एक जिवंत ठेवा आहे. एकेकाळी 'वाटपी' म्हणून ओळखले जाणारे हे शहर सहाव्या आणि सातव्या शतकात पराक्रमी चालुक्य राजांची वैभवशाली राजधानी होते. येथील विस्तीर्ण लाल रंगाचे पाषाणी डोंगर, गूढ गुंफा आणि शांत पाण्याचे तलाव पर्यटकांना थेट इतिहासकाळात घेऊन जातात. एकाच अखंड खडकात कोरलेली गुंफा मंदिरे आणि तलावाच्या काठावर उभी असलेली शिल्पे चालुक्यकालीन कारागिरांच्या कौशल्याची साक्ष देतात. इतिहासप्रेमी, वास्तुविशारद आणि निसर्गप्रेमी या सर्वांसाठीच बादामी ही एक स्वर्गासारखी जागा आहे. जर तुम्ही दक्षिण भारताचा ऐतिहासिक वारसा जवळून अनुभवू इच्छित असाल, तर बादामीमधील पुढील १० प्रमुख ठिकाणांना नक्की भेट दिली पाहिजे.

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:09 PM
कर्नाटकातील बदामी मधील ही आहेत 10 पर्यटन स्थळे! आत्ताच पाहून घ्या
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1 / 10 बदामी गुहा मंदिरे- चालुक्यकालीन वास्तुकलेचा हा सर्वात उत्कृष्ट नमुना आहे. एकाच अवाढव्य लाल खडकामध्ये या चार मुख्य गुंफा कोरलेल्या आहेत. पहिल्या गुंफेत भगवान शिवाचे १८ हातांचे 'नटराज' रूप, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या गुंफेत विष्णूचे अवतार (त्रिविक्रम आणि वराह) आणि चौथी गुंफा जैन तीर्थंकरांना समर्पित आहे.

बदामी गुहा मंदिरे- चालुक्यकालीन वास्तुकलेचा हा सर्वात उत्कृष्ट नमुना आहे. एकाच अवाढव्य लाल खडकामध्ये या चार मुख्य गुंफा कोरलेल्या आहेत. पहिल्या गुंफेत भगवान शिवाचे १८ हातांचे 'नटराज' रूप, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या गुंफेत विष्णूचे अवतार (त्रिविक्रम आणि वराह) आणि चौथी गुंफा जैन तीर्थंकरांना समर्पित आहे.

2 / 10 भूतनाथ मंदिर समूह- हे मंदिर सातव्या शतकातील असून भगवान शिवाला समर्पित आहे. अगस्त्य तलावाच्या अगदी काठावर, डोंगराच्या पार्श्वभूमीवर हे मंदिर उभे आहे. मंदिरात कोरलेली शिल्पे आणि संध्याकाळच्या वेळी पाण्यात पडणारे मंदिराचे प्रतिबिंब पर्यटकांना भुरळ पाडते.

भूतनाथ मंदिर समूह- हे मंदिर सातव्या शतकातील असून भगवान शिवाला समर्पित आहे. अगस्त्य तलावाच्या अगदी काठावर, डोंगराच्या पार्श्वभूमीवर हे मंदिर उभे आहे. मंदिरात कोरलेली शिल्पे आणि संध्याकाळच्या वेळी पाण्यात पडणारे मंदिराचे प्रतिबिंब पर्यटकांना भुरळ पाडते.

3 / 10 अगस्त्य तलाव- बदामीच्या गुंफा आणि मंदिरांच्या मधोमध असलेला हा एक विस्तीर्ण आणि ऐतिहासिक तलाव आहे. या तलावाच्या पाण्यामध्ये औषधी गुणधर्म असून त्यात स्नान केल्याने आजार बरे होतात, अशी जुनी धार्मिक समजूत आहे. या तलावाच्या काठावरून संपूर्ण परिसराचा सुंदर नजराणा दिसतो.

अगस्त्य तलाव- बदामीच्या गुंफा आणि मंदिरांच्या मधोमध असलेला हा एक विस्तीर्ण आणि ऐतिहासिक तलाव आहे. या तलावाच्या पाण्यामध्ये औषधी गुणधर्म असून त्यात स्नान केल्याने आजार बरे होतात, अशी जुनी धार्मिक समजूत आहे. या तलावाच्या काठावरून संपूर्ण परिसराचा सुंदर नजराणा दिसतो.

4 / 10 बदामी किल्ला गुंफांच्या समोरील टेकडीवर हा किल्ला बांधलेला आहे. डोंगराच्या खडकांमध्ये पायऱ्या कोरून वर जाण्याचा रस्ता बनवला आहे. किल्ल्याच्या सर्वोच्च टोकावरून संपूर्ण बादामी शहर, अगस्त्य तलाव आणि आसपासच्या परिसराचे विहंगम दृश्य दिसते.

बदामी किल्ला गुंफांच्या समोरील टेकडीवर हा किल्ला बांधलेला आहे. डोंगराच्या खडकांमध्ये पायऱ्या कोरून वर जाण्याचा रस्ता बनवला आहे. किल्ल्याच्या सर्वोच्च टोकावरून संपूर्ण बादामी शहर, अगस्त्य तलाव आणि आसपासच्या परिसराचे विहंगम दृश्य दिसते.

5 / 10 मल्लिकार्जुन मंदिर समूह- भूतनाथ मंदिराच्या अगदी जवळ असलेल्या या मंदिरांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची शंकूच्या किंवा पिरॅमिड आकाराची शिखरे. चालुक्य राजांच्या काळातील टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेलेल्या बांधकाम शैलीचा हा एक उत्तम नमुना आहे.

मल्लिकार्जुन मंदिर समूह- भूतनाथ मंदिराच्या अगदी जवळ असलेल्या या मंदिरांचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची शंकूच्या किंवा पिरॅमिड आकाराची शिखरे. चालुक्य राजांच्या काळातील टप्प्याटप्प्याने विकसित होत गेलेल्या बांधकाम शैलीचा हा एक उत्तम नमुना आहे.

6 / 10 बदामी पुरातत्व संग्रहालय- बदामी किल्ल्याच्या पायथ्याशी हे संग्रहालय असून इतिहासप्रेमींसाठी हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. येथे चालुक्य साम्राज्य आणि त्या काळातील उत्खननात सापडलेली दुर्मिळ शिल्पे, प्राचीन शिलालेख, नाणी आणि इतर ऐतिहासिक अवशेष जतन करून ठेवण्यात आले आहेत.

बदामी पुरातत्व संग्रहालय- बदामी किल्ल्याच्या पायथ्याशी हे संग्रहालय असून इतिहासप्रेमींसाठी हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे. येथे चालुक्य साम्राज्य आणि त्या काळातील उत्खननात सापडलेली दुर्मिळ शिल्पे, प्राचीन शिलालेख, नाणी आणि इतर ऐतिहासिक अवशेष जतन करून ठेवण्यात आले आहेत.

7 / 10 बनशंकरी देवी मंदिर- बदामीपासून साधारण ५ किमी अंतरावर असलेले हे मंदिर चालुक्य राजांची कुलदेवी 'बनशंकरी' (शाकंभरी) हिचे आहे. हे मंदिर परिसर आणि त्यासमोरील 'हरिश्चंद्र तीर्थ' नावाचे विस्तीर्ण पाण्याचे कुंड खूप प्रसिद्ध असून, या देवीवर स्थानिक लोकांची मोठी श्रद्धा आहे.

बनशंकरी देवी मंदिर- बदामीपासून साधारण ५ किमी अंतरावर असलेले हे मंदिर चालुक्य राजांची कुलदेवी 'बनशंकरी' (शाकंभरी) हिचे आहे. हे मंदिर परिसर आणि त्यासमोरील 'हरिश्चंद्र तीर्थ' नावाचे विस्तीर्ण पाण्याचे कुंड खूप प्रसिद्ध असून, या देवीवर स्थानिक लोकांची मोठी श्रद्धा आहे.

8 / 10 दक्षिण शिवालया उत्तर शिवालयाच्या अगदी विरुद्ध बाजूच्या कड्यांवर हे मंदिर बांधले गेले होते. सध्या या मंदिराचे केवळ ऐतिहासिक अवशेष शिल्लक आहेत, परंतु सातव्या शतकातील वास्तुकला आणि इतिहास समजून घेण्यासाठी ही जागा महत्त्वाची आहे.

दक्षिण शिवालया उत्तर शिवालयाच्या अगदी विरुद्ध बाजूच्या कड्यांवर हे मंदिर बांधले गेले होते. सध्या या मंदिराचे केवळ ऐतिहासिक अवशेष शिल्लक आहेत, परंतु सातव्या शतकातील वास्तुकला आणि इतिहास समजून घेण्यासाठी ही जागा महत्त्वाची आहे.

9 / 10 उत्तर शिवालया बादामी किल्ल्याच्या उत्तर बाजूच्या टेकडीवर हे शिवमंदिर स्थित आहे. चालुक्य काळातील सुरुवातीच्या दगडी मंदिरांपैकी हे एक आहे. या उंचावर असलेल्या मंदिरातून परिसरातील लाल दगडी डोंगर आणि दरी अतिशय देखणी दिसते.

उत्तर शिवालया बादामी किल्ल्याच्या उत्तर बाजूच्या टेकडीवर हे शिवमंदिर स्थित आहे. चालुक्य काळातील सुरुवातीच्या दगडी मंदिरांपैकी हे एक आहे. या उंचावर असलेल्या मंदिरातून परिसरातील लाल दगडी डोंगर आणि दरी अतिशय देखणी दिसते.

10 / 10 महाकूट मंदिर समूह- बदामी जवळील एका घनदाट आणि शांत जंगलात हा मंदिरांचा समूह आहे. येथे अनेक लहान-मोठी शिवमंदिरे असून मंदिराच्या आवारात 'विष्णू पुष्करिणी' नावाचा एक नैसर्गिक पाण्याचा झरा (कुंड) आहे. येथे आजही भाविक आणि पर्यटक पवित्र स्नानासाठी येतात.

महाकूट मंदिर समूह- बदामी जवळील एका घनदाट आणि शांत जंगलात हा मंदिरांचा समूह आहे. येथे अनेक लहान-मोठी शिवमंदिरे असून मंदिराच्या आवारात 'विष्णू पुष्करिणी' नावाचा एक नैसर्गिक पाण्याचा झरा (कुंड) आहे. येथे आजही भाविक आणि पर्यटक पवित्र स्नानासाठी येतात.

Web Title: Top 10 tourist places in badami karnataka

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Published On: Jun 18, 2026 | 09:09 PM

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