पारंपरिकतेसोबत मॉडर्न टच! रोजच्या वापरासाठी परफेक्ट मंगळसूत्र डिझाईन्स, पहा सुंदर कलेक्शन

महाराष्ट्रातील विवाहित स्त्रियांच्या सौभाग्याचा आणि परंपरेचा सगळ्यात महत्वाचा दागिना म्हणजे मंगळसूत्र. यात काळ्या मण्यांची सोन्याची साखळी आणिव त्यात वाटी किंवा पेंडेंट लावले जाते. मंगळसूत्र हा दागिना पती-पत्नीच्या पवित्र नात्याचे प्रतीक मानला जातो. भारतीय संस्कृतीत वैवाहिक वचनबद्धतेची आणि अखंड सौभाग्याची ओळख कायम टिकून राहावी म्हणून लग्न करताना गळ्यात मंगळसूत्र घातले जाते. काळे मणी वाईट नजरेपासून रक्षण करतात, अशी मान्यता आहे. बदलत्या फॅशननुसार बाजारात मंगळसूत्राच्या वेगवेगळ्या डिझाईन उपलब्ध झाले आहेत.त्यामुळे रोजच्या वापरात तुम्ही या मंगळसूत्र डिझाईनची निवड करू शकता. (फोटो सौजन्य – pinterest)